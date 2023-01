Paula Chaves se sinceró sobre su relación con Zaira Nara y reveló por qué terminó su amistad con la China Suárez

escuchar

El inicio del verano y de un nuevo año es, para muchas personas, sinónimo de vacaciones. En el caso de los artistas, arranca también uno de los períodos más ajetreados de trabajo, sobre todo para los que, como Paula Chaves, apuestan al teatro veraniego.

Instalada en Carlos Paz, se prepara junto a Pedro Alfonso -su marido- para una larga temporada teatral con la obra Un Plan Perfecto. Sin embargo, esa nueva aventura laboral no fue suficiente para aislarla de los rumores y especulaciones sobre su vida privada y, desde el Teatro del Lago, dio un móvil para LAM (América) en el que se refirió a su supuesta pelea con Zaira Nara.

Paula Chaves se sinceró sobre su relación con Zaira Nara

A comienzos de septiembre y tras meses de rumores de crisis matrimonial, Zaira Nara confirmó finalmente su separación de Jakob von Plesse luego de ocho años en pareja. Semanas después de que el final de su relación se hiciera público, quedó envuelta en una nueva serie de versiones y teorías mediáticas. Pero, en esta oportunidad, se trataba de un romance que daba sus primeros pasos.

Con el paso de las semanas, se escuchó más sobre la supuesta relación entre la modelo y el reconocido polista argentino Facundo Pieres. Y, al mismo tiempo que se hablaba sobre el amor que comenzaba, también trascendió que este venía acompañado de una crisis en la vida de la mediática. Es que el deportista es nada más y nada menos que exnovio de Chaves, una de las amigas más cercanas de la menor de las hermanas Nara.

Paula Chaves y Facundo Pieres estuvieron en pareja durante un par de años archivo

Mucho se habló sobre el distanciamiento que este suceso generó en el vínculo y, en diálogo con Ángel de Brito, la conductora de Bake Off Argentina decidió aclarar la situación. Luego de hablar largo y tendido sobre el proyecto artístico que inició junto a su marido, finalmente tuvo que referirse a la polémica.

“Está todo bien, de verdad. Hablamos hace dos días. Tenemos una relación desde hace años, es la madrina de Filipa (una de sus hijas con Peter Alfonso). Yo la amo, es mi amiga ”, expresó. Y disparó: “Iremos viendo cómo nos vamos acomodando con el pasar de los días, fusionando esto nuevo”.

Asimismo, aclaró que no le molestó enterarse que Zaira está de novia con su ex. “Pasó hace millones de años y no soy de las personas que dicen ‘ay esto ya es mío, ya lo toqué, ahora no pueden’. En eso soy bastante tranquila”, expresó.

Zaira Nara y Facundo Pieres fueron vistos juntos en Punta del Este

Una vez aclarado este tema, el conductor apuntó a uno similar: su amistad con la China Suárez. Durante el 2022, trascendió que ambas celebridades se habían distanciado debido al rol que la ex Casi Ángeles cumplió en la crisis matrimonial de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Sobre su supuesta pelea, Paula dijo: “No soy más amiga, pero está todo bien. Nos cruzamos el otro día en un evento y nos saludamos todo bien. Lo que pasa es que las relaciones van cambiando, nos pasa a todos en general. Uno va creciendo. Cuando nació Rufi, la hija de la China, yo estaba con Oli y nos juntamos un montón. Después pasó el tiempo y sin que pase nada también nos separamos”. Y remarcó: “A Eugenia la quiero un montón”.

Paula Chaves reveló por qué terminó su amistad con la China Suárez

De esta manera, la modelo le puso un punto final a los rumores de una presunta enemistad y, ahora, se dispondrá a disfrutar a pleno del desafío laboral que enfrentará hombro a hombro con su pareja.

