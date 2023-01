La espontánea reacción de Paula Chaves al ser consultada por la relación entre Zaira Nara y Facundo Pieres: “Me incomoda”

escuchar

Los rumores de que existía un romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres florecieron hace ya varios meses, pero no se confirmó la relación hasta el fin de semana de Año Nuevo, cuando la modelo y el polista asistieron juntos y en un papel muy cómplice a un evento en Punta del Este (Uruguay). Ante este presunto intento de blanqueo de la flamante pareja, Paula Chaves, quien mantuvo un noviazgo con el deportista y es íntima amiga de la empresaria, reaccionó de una manera muy espontánea y se refugió en el llanto de su hija para evadir el tema: “Es perfecto este berrinche en este momento”, acotó.

Zaira confirmó su separación de Jakob Von Plessen, padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo, hace tres meses. Por su parte, Pieres se encontraba distanciado de su pareja, Agustina Wenicke, con quien se casó en 2014 y tuvo también dos hijos, Renata y Zenón. En este contexto, ambos disfrutan de las playas de Punta del Este, donde se dejaron ver con una actitud cómplice y cercana.

La espontánea reacción de Paula Chaves ante la relación entre Zaira Nara y Facundo Pieres.

Paula Chaves, quien mantuvo una relación con el polista entre 2008 y 2010, aseguró que no quiere hablar sobre el tema, ya que lo considera que no le compete. Así, en diálogo con Intrusos (América TV) y de la mano de su actual marido, Pedro Alfonso, apuntó: “Está todo bien. No quiero decir nada, porque después me pregunto para qué hablé. Pero está todo más que bien. Fue hace muchos años y ya está. Hace mucho que estoy en medio de situaciones que me incomodan y no me gusta, porque no son temas míos en realidad. Así que prefiero no opinar”, subrayó.

En tanto, aprovechó que su hija pequeña, Filipa, se puso a llorar para evadir más preguntas sobre el tema. “Es perfecto este berrinche en este momento”, bromeó. Y reiteró: “Te puedo contar millones de intimidades nuestras, pero no cuando no es un tema mío, prefiero no opinar”. En tanto, Alfonso agregó sobre la madrina de su hija: “Zaira es amiga y es vecina. Está todo bien”.

El inicio del romance

Zaira Nara anunció la ruptura con su pareja, con quien compartió ocho años de relación, en septiembre pasado. “Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos, que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó en el comunicado con el que confirmó la noticia.

Zaira Nara y Facundo Pieres, juntos en Punta del Este

Pero, según trascendió, se sospecharía que el vínculo entre la modelo y Pieres se habría iniciado en octubre de 2021. “Zaira se fue a Miami con un grupo de amigas y estaba en crisis con su pareja. En ese viaje, fueron a unos asados, en los cuales estuvo con Facundo. Empezaron a verse y a tener una suerte de relación de amantes”, apuntó la panelista Yanina Latorre. Y cerró: “El marido la encara y ella se lo niega. No tenía una prueba contundente porque no había fotos. Zaira le pidió un chance más porque no quería perder a la familia, pero finalmente la descubre. Ningún común acuerdo”.

