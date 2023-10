escuchar

La opinión pública se vio sacudida este sábado a partir de la imagen que desató el escándalo protagonizado por el ahora exjefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof, Martín Insaurralde y la modelo Sofía Clerici. El escándalo desató una ola de denuncias contra Insaurralde por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Pero las mismas también alcanzaron a su exmujer, la conductora y modelo Jesica Cirio. Este martes por la tarde, un nuevo nombre se sumó a la lista de mujeres presuntamente salpicadas por el caso y se convirtió en “la cuarta en discordia”: Luciana Salazar.

La tarde comenzó en Intrusos en el espectáculo con el tema del momento. Primero fue Sebastián “Pampito” Perelló Aciar quien contó que en el barrio privado donde vive Sofía Clerici se quejaron por las fiestas que hacía la modelo, “porque entraba y salía mucha gente”. De inmediato, ella se comunicó para desmentir la información. “¡Qué asco, cómo mienten! En mi barrio me aman”, se descargó la modelo. En ese momento, Pablo Layús intervino para contar que esta tarde se van a dar a conocer supuestos mensajes extorsivos que Clerici le habría mandado a Insaurralde.

Una de las imágenes que compartió en sus redes Sofía Clerici

“Todas mis vecinas me compran lencería, así que están mintiendo. Me aman todas. No hago fiestas en mi casa. Mi casa es un templo”, dijo en relación a las acusaciones de sus supuestas vecinas. También hizo referencia a la información de Layús. “A mí nadie me denunció. Investiguen. Besos”. “¿Vos le pediste dinero a Martín?”, preguntó Pampito. “Jamás. Es todo mentira”, respondió Clerici.

La modelo Sofía Clerici blanqueó un romance con Insaurralde a través de varias fotos y videos difundidos en su cuenta de Instagram @sofiaclericiok/instagram

En ese momento y sin dar nombres, Florencia de la V le pidió a Pampito que le pregunte por la tercera en discordia. “Famosísima”, sentenció. Por su parte, el panelista contó que Clerici le mandó una captura de pantalla de un diálogo entre ella e Insaurralde que había sucedido hacía un rato. ¿El propósito? Asegurar que, pese al escándalo, siguen juntos. En el piso, sin embargo, dudaron de la veracidad del chat.

“¿Por qué involucraron a una tercera?”, disparó Florencia para retomar el tema. Pampito, entonces, explicó que tanto a Cirio como a Clerici les habría llegado la versión de que Insaurralde habría tenido un encuentro con Luciana Salazar. Ante la sorpresa de sus compañeros, el panelista explicó que Cirio y Salazar no tienen buena relación y que tanto la ex de Insaurralde como Clerici se enfurecieron al enterarse de esa versión.

El descargo de Luciana Salazar

“Me está escribiendo Salazar”, apuntó Guido Zaffora. La modelo, enojada, salió a desmentir de inmediato una supuesta relación con Insaurralde. “Lo primero que me pone Luciana es un ‘¿Ehhhhh?’ enorme. ´Por Dios. Qué locura están diciendo. Dejen de ensuciar gente. Nada que ver. Por favor sáquenme de esta situación´”, escribió furiosa.

Para continuar con el diálogo, Zaffora le preguntó de dónde lo conoce al político. “Porque hay fotos del cumpleaños de Cirio con Insaurralde y Luciana”, aclaró. “Lo vi dos veces en mi vida. En el cumple de su hija y en una fiesta que me invitó Jesica, que festejaban el aniversario. Bastante tengo con mi ex para tener que fumarme esto. Siento que están tratando de ensuciar gente con todo esto”, respondió Salazar por WhatsApp.

Luciana Salazar contó que está "conociendo a alguien" Instagram

Luego de contar que le nombró a otros políticos en su descargo, Zaffora pidió especial atención antes de leer el último mensaje de Salazar. “Encima yo estoy conociendo a alguien y esto me trae un problema. Después de este escándalo no sé qué va a pasar”, cerró la modelo.

Pampito volvió a tener un intercambio con Clerici tras los dichos de Salazar. “Yo no estoy despechada. Si quiere salimos juntas. Yo sé la relación y lo que tenemos con Martín, así que no estoy despechada. Será Jesica”, concluyó Sofía Clerici.

