escuchar

Pasaron tres días desde que estalló el escándalo del yate y todo parecería indicar que está lejos de terminar. En las imágenes y videos que se viralizaron en las redes sociales, se pudo ver al ahora exjefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici en un lujoso yate navegando por Marbella. Incluso, ella mostró en Instagram algunas de sus lujosas y millonarias adquisiciones, carteras, relojes y joyas, que habrían sido un regalo del político. Todos opinaron al respecto, desde la oposición hasta el propio oficialismo, y ahora quien se sumó al debate fue el periodista afín al kirchnerismo Diego Brancatelli, quien apuntó sin filtro contra Insaurralde y despegó del hecho a Axel Kicillof y a Sergio Massa.

En diálogo con Bien de mañana (eltrece) el periodista se metió en la polémica que involucra a Martín Insaurralde. “Horrible. Se perjudica, primero, a todos los argentinos; después perjudica a este Gobierno. Lo perjudicó al Gobierno de la provincia y al Gobierno nacional a un día del debate. ¡Un escándalo! Un escándalo que merece ser investigado, que repudiamos”, consideró Brancatelli.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici fueron vistos juntos en un lujoso yate navegando por Marbella

“Eso no es lo que nosotros queremos; no queremos a los Insaurraldes de la vida metidos en la política, ni siquiera en la política, en la vida”, agregó Brancatelli y pidió que “realmente sea investigado”.

Asimismo, salió en defensa del gobernador de la provincia de Buenos Aires y del candidato presidencial por Unión por la Patria: “Axel no es eso, Sergio no es eso, yo que adhiero a este modelo y me encanta, no avalamos ningún tipo de conductas como estas de ostentación y de vida de multimillonario, rico, en un yate, una locura”. A modo de cierre, el periodista enfatizó: “Es el fin de la política para este muchacho”.

Diego Brancatelli apuntó contra Martín Insaurralde por el yategate

Cabe mencionar que tras el escándalo, Axel Kiciloff hizo un descargo vía X (nuevo nombre de Twitter) y reveló que aceptó la renuncia de Insaurralde. Además, dijo que quiere disolver la cartera que conducía el también intendente en licencia de Lomas de Zamora. Por su parte, el domingo, cuando finalizó el primer debate presidencial en Santiago del Estero, Sergio Massa fue consultado por el tema y le dijo a LN+ que Insaurralde “cometió un grave error, renunció y tiene que renunciar a la candidatura en Lomas”.

Esto último fue lo que finalmente sucedió. Tras renunciar a su cargo como jefe de Gobierno bonaerense, luego de que se hiciera público su affaire con Clerici, Insaurralde también bajó su candidatura a concejal por Lomas de Zamora.

Revelan el detalle que llevó a Jesica Cirio a sospechar de la infidelidad de Martín Insaurralde

Pero, entre el viaje “millonario” a Marbella, las carteras de lujos y los polémicos videos, hay un tercer nombre que resuena: el de Jesica Cirio, expareja de Insaurralde y madre de su hija menor, Chloe. Si bien la conductora de La peña de morfi (Telefe) anunció la separación del político en junio, el lunes en LAM (América TV), Yanina Latorre contó que la crisis entre ellos habría empezado en octubre del año pasado y reveló cómo se habría enterado la modelo de la presunta infidelidad de su marido con Clerici.

“A ella le llegaron tres nombres. Una era una [mujer] tatuada, famosa, que claramente era ella. Y dos mujeres más con nombre y apellido, pero le terminan diciendo que es Sofía”, indicó Latorre y advirtió que la relación entre Insaurralde y Clerici dataría desde hace cuatro años. “Cuando le dijeron [a Cirio] que tal se estaba acostando con su marido, la buscó en Instagram y se dio cuenta de que ella la tenía bloqueada, a Jesica. ¿Por qué lo hizo, de la nada, sin que se siguieran ni sean amigas? Entonces empezó a desconfiar y, a partir de ahí, comenzó a tener problemas con Martín”, aseguró.