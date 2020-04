Paulina Rubio se sumó a las críticas y se burló de su propio video de Instragram

Paulina Rubio despertó polémica tras su actuación en un directo de Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de abril de 2020 • 16:27

La cantante Paulina Rubio buscaba generar conciencia entre sus seguidores sobre la importancia de quedarse en casa en estos momentos de pandemia de coronavirus. Por eso, a través de su cuenta de Instragam dio un show improvisado en su casa en Miami y el resultado no fue el esperado debido a las visibles dificultades que tuvo para expresarse al hablar y hasta para cantar sus propias canciones .

"Me uno a esta causa, yo me quedo en causa", arrancaba la grabación de su concierto virtual. "Help coronavirus. Muy contenta. Emocionada. Todo esto es nuevo para todos nosotros", repetía Paulina Rubio mientras se agachaba una y otra vez e intentaba esquivar la cámara.

Paulina Rubio, finalmente, se burló de su video 00:58

Video

Paulina Rubio se mostró algo fastidiada por que su noble gestó sólo cosechó críticas y comentarios burlones. Pocos podían creer, que la mismísima cantante se olvidara la letra de sus temas, por más pegadizos que fueran.

Paulina Rubio le respondió a los "haters" a través de una storie en Instagram en el que la artista dice "block, block, block", en alusión a que bloqueará a quienes la molesten. También publicó un viejo video donde decía: "Mi abuela ha dicho que siempre van a hablar de ti y que es mejor que lo hagan a que te ignoren"

Con el correr de las horas, la mexicana pudo tomarse las cosas con un poco más de humor y decidió burlarse de ella misma en su cuenta de Tik Tok. .

Además, la cantante también se grabó respondiéndose a ella misma con sus grandes éxitos: Nada de esto fue un error , Yo no soy esa mujer y Causa y efecto.