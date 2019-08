Paulo Londra contó que le hacían bullying en el colegio porque rapeaba Crédito: Gentileza Warner Music

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de agosto de 2019 • 12:57

Paulo Londra tiene 21 años y está batiendo todos los récords. El cordobés empezó rapeando en las plazas y luego acumuló más de 2.000 millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en el primer artista latino en acomodarse en el top 15 global de Spotify como solista y sin una colaboración. Su última noticia es que se unió a Ed Sheeran para un nuevo tema. Pero no todo fue color de rosas en la vida de Paulo: el artista contó le hacían bullying en el colegio porque rapeaba.

En una entrevista con Juan Pablo Varksy en su podcast JPV, Paulo Londra contó que fue víctima de bullying en la escuela. "Fui a un colegio público y me encontré con muchos compañeros muy agresivos. Yo quería hacerme el rapero y me tomaban de punto, me descansaban y hasta amenazaban con pegarme", confesó.

Paulo contó que todo cambió un Día del Maestro, durante un acto escolar. "Me animé a hacer un tema para los maestros. Subí a rapear y los mismos que me hacían bullying me felicitaron y no me molestaron nunca más", se sinceró. "A todos ellos les demostré que yo podía hacer lo que me gustaba".

Así fue como Paulo se fue dando cuenta que rapear era su pasión y quiso apostar por ello.