El artista argentino grabó un tema con su colega británico, que por primera vez cantará en español. En el disco también figuran Eminem, Bruno Mars, Justin Bieber, Camila Cabello y Cardi B, entre otros

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2019 • 15:51

Ed Sheeran reveló el tracklist de su nuevo disco NO.6 Collaborations Project y en el largo listado de colaboraciones, entre pesos pesados como Eminem, Bruno Mars, Justin Bieber, Camila Cabello, Cardi B, 50 Cent y más, aparece el nombre del argentino Paulo Londra .

"Nothing on You" es el nombre del track del álbum de Sheeran -que se edita el 12 de julio- en el que aparece el artista cordobés junto al del rapero londinense Dave. Este será el primer tema cantado en español por la estrella británica en su carrera.

De esta manera, el argentino más escuchado en Spotify en todo el mundo vuelve a codearse con figuras globales, luego de "Cuando te besé", su canción con Becky G, y el remix que el DJ y productor Steve Aoki hizo de "Forever Alone".

Sheeran ya adelantó dos canciones del disco que estará disponible en menos de un mes: "I Don't Care" -con Justin Bieber- y "Cross Me" -con Chance the Rapper and PnB Rock-, que desde su estreno ya alcanzaron 750 millones de reproducciones.