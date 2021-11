Peligra el nuevo romance de Benjamín Vicuña: rumores y sospechas de una traición

Desde su separación de la China Suárez, hasta hace unos días, se desconocían los detalles del presente amoroso de Benjamín Vicuña. El escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi puso en primera plana a su ex, pero poco se sabía sobre el chileno de 42 años. Sin embargo, esta semana diferentes medios divulgaron el romance que el actor habría comenzado con la empresaria de moda Romina Pigretti. Desde que empezaron a circular los rumores sobre su vínculo, se dio a conocer que la mujer es licenciada en economía y diseñadora, entre otros datos. Y tanto se profundizó en el perfil de la mujer, que su repentina exposición habría levantado sospechas en Vicuña sobre un posible interés oculto. Así lo informó Yanina Latorre en la última emisión de Los ángeles de la mañana (eltrece).

“Los amigos de Benjamín están sospechando que alguien del entorno de ella la habría vendido, o porque quiere ser famosa, o lo quería enganchar, o lo quería molestar al exmarido (el exmodelo Federico Lo Re)”, aseguró la panelista, quien añadió: “Él no quiere lastimarla, no quiere lastimar a nadie, no está enojado. La conoció, le gustó, salió tres veces, fue a Tortugas”. En esa línea, Latorre caracterizó a Pigretti como “una chica más de las tantas” mujeres que conoció Vicuña desde que se separó de Suárez.

Según Yanina Latorre, Benjamín Vicuña se habría enojado con su nueva novia por hacer público el romance

La cronista explicó que, a Vicuña, Pigretti “le parece divina, una bomba”, pero que recién “se estaban conociendo” y “no entiende cómo de salir tres veces con Romina y comer un asado en la casa” se haya hecho una nota con tanto nivel de detalle. “No es que vos entrás a una casa y sos novio oficial”, reforzó. Asimismo, Latorre indicó que el actor “no tiene apuro”: “Él la está pasando bien y se quiere divertir. Está soltero”.

Por último, aclaró que los amigos de Vicuña “desconfían” más de la mujer que el propio protagonista de la historia: “Ellos creen que él termina metido por el quilombo de la China, Wanda e Icardi. Quieren meterle una novia ya. Creen que es una cama que le hicieron”, concluyó.

Cómo quedó la relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

El fin de semana, el conductor Rodrigo Lussich contó en El show de los escandalones (América) que entre Vicuña y Suárez “se pudrió todo” por los coletazos del Wandagate: “Vicuña dejó de seguir a la China Suárez, la China Suárez dejó de seguir a Vicuña. (...) Estaba todo mal, pero está peor”. A su vez, el periodista Daniel Ambrosino manifestó que a Nicolás Cabré, padre de una de las hijas de la actriz, tampoco le habría gustado que Rufina estuviera tantos días fuera del país.