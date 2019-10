"Pensé que tenía que ser gay": las polémicas declaraciones de Miley Cyrus

La cantante y actriz se refirió a su orientación sexual una vez más y muchos la criticaron Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2019 • 15:19

Es casi imposible estar al día con la vida de Miley Cyrus. La artista, que está sacando sencillos nuevos del disco que le seguirá a Younger Now de 2017, se divorció del actor Liam Hemsworth y no deja de mostrarse experimentando con nuevas parejas. Primero salió con la instagrammer Kaitlynn Carter y ahora está con el músico australiano Cody Simpson.

Miley fue de las primeras en hablar libremente sobre sus elecciones sexuales, algo especialmente fuerte para la cultura de Hollywood viniendo de una estrella que nació en los pasillos de Disney. Se definió como pansexual en 2015, luego tuvo una relación monogámica que algunos tildaron de "anticuada", pero no dejó de reforzar que lo importante, a su manera de ver, es enamorarse de las personas, independientemente de su género. Pero este domingo pisó el palito con unas declaraciones que despertaron críticas.

La actriz compartió una transmisión en vivo con su pareja del momento en la que le dijo a las mujeres que no "renunciaran" a los hombres porque hay algunos que valen la pena. Lo dijo entre risas, pero las redes comenzaron a resaltar el significado detrás de esa frase: que una mujer solo está con otras mujeres porque los hombres las decepcionan.

Para peor, este fin de semana dijo: " Siempre pensé que tenía que ser gay porque pensaba que todos los varones eran malos, pero eso no es cierto. Hay personas buenas que tienen penes. Yo solo conocí a una, y está acá conmigo en esta transmisión".

Esto se contradice con declaraciones como las que dio a la revista Elle este año, cuando dijo: "Yo me enamoro con algo que existe en un nivel casi espiritual. No tiene nada que ver con la sexualidad. ¿A quién le importa si es varón o mujer?".

Entre las críticas, miembros de la comunidad LGTBIQ le critican que se haya acercado solo porque no conseguía un buen novio y que hubiera hablado de la orientación sexual como una mera elección.

Otros salieron a apoyarla, diciendo que claramente fue un chiste en relación a sus cambiantes elecciones y sus parejas frustradas. Quien seguro no salió ileso de sus declaraciones fue su ex Liam, quien no parece estar incluido entre la lista de hombres buenos de Miley.