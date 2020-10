7 parejas de Hollywood revelan los secretos de sus matrimonios felices

Justin Timberlake y Jessica Biel, y una relación a prueba de Hollywood Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 17:08

En Hollywood, las parejas duraderas son la excepción a la regla, y generalmente las separaciones se producen por denominadores comunes: infidelidades, distanciamientos a causa de las ajetreadas agendas, o bien la necesidad de tomar caminos distintos, lo cual es comunicado bajo la trillada la frase y figura legal "diferencias irreconciliables".

En esta nota, actores y actrices revelan, en primera persona, los secretos del éxito de sus matrimonios felices en la industria de lo fugaz:

Justin Timberlake y Jessica Biel (8 años de casados)

Justin Timberlake y Jessica Biel supieron sortear las tormentas Crédito: Instagram

Si bien la pareja ha atravesado numerosas tormentas -al actor y cantante se lo ha vinculado con compañeras de trabajo-, lo cierto es que mantienen su relación a través de los años a pesar de los altibajos. ¿El secreto? Para Biel, compartir los mismos valores y actividades. "Creemos mucho en la honestidad, y también nos divertimos con las mismas cosas, lo cual es algo muy difícil de encontrar, sobre todo en Hollywood", declaró la actriz de The Sinner.

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. (18 años de casados)

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. llevan nada menos que 18 años de casados Fuente: Archivo

En diálogo con el portal E! News, el actor no tuvo más que elogios para su mujer, Sarah Michelle Gellar. "Si nuestra relación siempre ha sido tan buena es porque somos muy buenos amigos. Yo la conocí a Sarah antes de ponernos de novios y me gustaron sus prioridades en la vida. En un punto, nos conocíamos tanto que cuando comenzamos a salir ya no había secretos y sabíamos los defectos y virtudes del otro", añadió.

Blake Lively y Ryan Reynolds (8 años de casados)

Blake Lively, Ryan Reynolds y la unión como base Crédito: GROSBY GROUP

Los populares Blake Lively y Ryan Reynolds no solo se divierten muchísimo en las redes bromeándose mutuamente, sino que además se toman su vínculo muy en serio para que no se vea resentido. "Mi marido y yo nunca trabajamos en simultáneo, para poder estar juntos en familia, siempre permanecemos unidos", declaró Lively, quien conoció a su esposo en el rodaje de Linterna verde.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness (24 años de casados)

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness se conocieron trabajando en Australia Crédito: Instagram

Este matrimonio de Hollywood es uno de los más longevos y, al mismo tiempo, uno de los más románticos. Basta rastrear una declaración que le brindó Jackman a revista People sobre su esposa para comprobarlo: "Ella es mi prioridad, incluso en los Oscar, cuando estoy en el escenario, siempre pongo una mano en mi corazón y miro a Deb en la audiencia, porque ella es la base de todo, es mi roca, mi familia, mi vida", expresó el actor de Mala educación, enamoradísimo.

Sam Rockwell y Leslie Bibb (13 años en pareja)

Sam Rockwell y Leslie Bibb hace años que están juntos y no desean casarse Fuente: Reuters - Crédito: Mario Anzuoni

Fiel a su estilo divertido, Rockwell, ganador del Oscar, contó el secreto de su pareja feliz con una respuesta sucinta pero clara: "Comunicación y gran sexo", manifestó, con su mujer y colega a su lado. Asimismo, el actor contó que no desea casarse ni tener hijos. "No es para mí", aseguró.

Harrison Ford y Calista Flockhart (10 años de casados)

Harrison Ford y Calista Flockhart se casaron hace una década Crédito: GROSBY GROUP

Siguiendo el camino de Rockwell, Harrison Ford también expresó de manera breve por qué su relación con Calista Flockhart funciona tan bien. "No tenés que hablar, tenés que asentir a lo que te diga", dijo en TV, en lo que pareció haber sido un mero chiste en un contexto relajado, dado que ambos son muy recelosos de su intimidad.

Sting y Trudie Styler (28 años de casados)

Sting y Trudie Styler se conocieron hace más de 35 años Fuente: Archivo

Con 28 años casado con su mujer, el consejo de Sting sobre la vida matrimonial vale la pena ser escuchado. "Hay algo que puedo decir con certeza cuando la gente me pregunta cómo hicimos para permanecer tanto tiempo juntos: no hay que dar nada por sentado", dijo el cantante. "Pero también somos muy buenos amigos, nos amamos, y además gustamos mucho el uno del otro, disfrutar de la compañía de la otra persona es lo que hace que el vínculo perdure, y yo estoy casado con mi mejor amiga", declaró el artista.

Conforme a los criterios de Más información