Momentos incómodos: 5 entrevistas a famosos que se salieron de control

Una pregunta fuera de lugar, una actitud imprevista, una idea equivocada o un silencio inesperado pueden romper por completo el clima de una entrevista. Y cuando eso sucede, la tensi贸n que viven los protagonistas traspasa la pantalla . Hacemos un repaso por cinco entrevistas protagonizadas por grandes estrellas de Hollywood, que se mostraron muy inc贸modas al momento de contestar una pregunta o porque la charla no estaba yendo como se esperaba.

Anne Hathaway, harta

La promoci贸n de la pel铆cula Batman: el caballero de la noche asciende fue una experiencia agridulce para Anne Hathaway. 驴Por qu茅? Porque mientras a Christian Bale, el protagonista de la saga, le hac铆an preguntas sobre su interpretaci贸n y su experiencia, en su caso la mayor铆a de los entrevistadores quer铆an saber c贸mo hab铆a hecho para entrar en el ajustado traje de Gat煤bela. Sin perder la simpat铆a y siempre con una enorme sonrisa, la actriz decidi贸 dejar en evidencia el tono sexista de estos cuestionamientos durante su charla con Jerry Penacoli para el programa Extra.

鈥淓st谩s fenomenal. Siempre est谩s en forma鈥, arranc贸 el presentador. 鈥淪in embargo, tuviste que asegurarte estar perfecta para esta pel铆cula, 驴no?鈥. 鈥淣o se trata solo del f铆sico sino tambi茅n de poder hacer perfectamente todas las acrobacias y peleas鈥, respondi贸, seria, ella. Pero a Penacoli no le bast贸 y volvi贸 al ruedo: le pregunt贸 si el traje era inc贸modo y si hab铆a hecho alguna dieta o rutina en particular. 鈥溌緾u谩l es el r茅gimen felino?鈥, indag贸. La actriz reaccion贸 de inmediato: 鈥溌縀st谩s tratando de perder peso?鈥, le respondi贸, con el ce帽o fruncido. 鈥溌緾u谩l es tu problema? Est谩s perfecto. En serio. Tenemos que hablar de esto鈥, continu贸. Luego torci贸 la cabeza, baj贸 la voz y con un tono intimista remat贸: 鈥溌縀st谩s intentando entrar en un traje de gato?

驴Samuel L. Jackson o Laurence Fishburne?

Uno de los peores errores para un entrevistador es confundir a su entrevistado con otra persona y el problema se vuelve a煤n peor si todo sucede en vivo. Sam Rubin, conductor del programa de televisi贸n norteamericano, puede dar fe de esto: en una entrevista que le hizo a Samuel L. Jackson por el estreno de RoboCop en 2014 lo confundi贸 con Laurence Fishburne, actor que salt贸 a la fama mundial por el papel de Morfeo en Matrix.

鈥溌縌u茅 repercusi贸n tuviste por el comercial del Super Bowl?鈥, quiso saber Rubin. 鈥溌縌u茅 comercial?鈥, le respondi贸 Jackson luego de mirar incr茅dulo hacia los costados. Rubin qued贸 petrificado y con la boca abierta. Luego de un silencio rotundo, se dio cuenta del error: 鈥淒isc煤lpame, me confund铆鈥. Entre risas, Jackson comenz贸 su venganza. 鈥淣o soy Laurence Fishburne, ni siquiera nos parecemos. 驴Cre茅s que todos los negros famosos nos vemos parecidos?鈥, se帽al贸 y luego sentenci贸: 鈥淪os culpable鈥. Rubin levant贸 el guante y le respondi贸: 鈥淪oy culpable, pens茅 que eras Bob Dylan鈥, pero el chiste no conform贸 al actor. 鈥溌縎os un periodista de espect谩culos y no reconoc茅s la diferencia entre Laurence Fishburne y yo?鈥. Mientras el conductor ped铆a disculpas, Jackson redonde贸 su knock out: 鈥溾榊o soy el negro del comercial que dice 鈥樎縬u茅 hay en tu billetera?鈥 Fishburne es el negro del comercial del auto, y Morgan Freeman es el negro de la publicidad de tarjetas de cr茅dito鈥. Sin m谩s que decir, Rubin termin贸 pidiendo disculpas a la audiencia.

Jim Carrey, el provocador

El comportamiento de Jim Carrey en la entrevista que le dio a la periodista de E! News Catty Sadler en la alfombra roja de la fiesta de Harper鈥檚 Bazaar fue digno de una pel铆cula surrealista. La escena se produjo en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York en 2017. 鈥淗e cubierto muchas Fashion Weeks y es la primera vez que me encuentro a Jim Carrey鈥, arranc贸 Sadler algo emocionada mientras el actor daba vueltas a su alrededor. Lo que sigui贸 despu茅s fue un discurso filos贸fico muy fuera de tono que la dej贸 bastante confundida.

鈥淣ada de esto tiene importancia. Quise encontrar la cosa m谩s insignificante a la que poder ir... y aqu铆 estoy鈥, explic贸 el actor. 鈥淨uiero decir, ten茅s que admitirlo, es completamente insignificante鈥, agreg贸 y comenz贸 a cuestionar la idea de celebrar a los 铆conos. 鈥淣o creo en las personalidades. No creo que tu existas, pero hay una maravillosa fragancia en el aire鈥, coment贸. 鈥溌縉o cre茅s que hay ciertos 铆conos que tienen el poder de traer cambios, de pensar diferente?鈥, insisti贸 la periodista. Luego de una seguidilla de muecas, Carrey continu贸 con su l铆nea de pensamiento: 鈥淐reo que la paz est谩 por encima de las personalidades, m谩s all谩 de la invenci贸n de los cielos, m谩s all谩 de la s roja que ten茅s en el pecho y en la que rebotan las balas, creo que es m谩s profundo que eso, creo que somos un campo de energ铆a que danza por s铆 mismo鈥. Catty Sadler en ning煤n momento sali贸 de su asombro.

Jerry Seinfeld y un golpe al ego

Corr铆a el a帽o 2007 cuando la leyenda de la televisi贸n de los Estados Unidos, Larry King, recibi贸 en su programa de CNN Larry King Live! a Jerry Seinfeld. El comediante hab铆a sido invitado para promocionar Bee Movie: la historia de una abeja. Todo iba bien hasta que a King se le ocurri贸 preguntar sobre el final de Seinfield, la exitosa comedia de situaci贸n sobre las experiencias cotidianas de cuatro amigos solteros en la ciudad de Nueva York, que termin贸 luego de nueve temporadas en 1998. En ese momento, el comediante no pudo ocultar su sorpresa y cambi贸 por completo el tono de la charla.

鈥淭u renunciaste, 驴verdad?鈥, arranc贸 King. 鈥淵o renunci茅鈥, confirm贸 Seinfield. 鈥淓llos no te cancelaron. Tu los cancelaste a ellos鈥, insisti贸 el presentador. En ese instante, la cara del comediante se transform贸. 鈥溌縉o est谩s seguro de esto? 驴Cre茅s que me cancelaron? 驴Ten茅s la impresi贸n de que me cancelaron? Pens茅 que estaba bastante bien documentado鈥, agreg贸 el actor. 鈥溌縏e lastim茅, Jerry?鈥, atin贸 a decir King, consciente de la tensi贸n creciente. 鈥溌縀sto sigue siendo CNN?鈥, continu贸 el actor con un tono m谩s alegre. 鈥淐uando sal铆 del aire, yo era el programa n煤mero uno de la televisi贸n, Larry. 驴Sab茅s qui茅n soy?鈥. 鈥淯n tipo jud铆o, Brooklyn鈥, le respondi贸 r谩pido el animador. 鈥淪铆. Setenta y cinco millones de espectadores (vieron) el 煤ltimo episodio. 隆Hay una gran diferencia entre ser cancelado y ser el n煤mero uno!鈥, insisti贸 el comediante. Frente a semejante reacci贸n, King pidi贸 perd贸n. La charla termin贸 entre risas y, antes de ir al corte, Seinfield solicit贸 seriamente que alguien le acercara su curr铆culum al experimentado conductor.

Kourtney Kardashian y un momento 鈥渃ri, cri, cri鈥

El momento inc贸modo que protagoniz贸 Kourtney Kardashian es de los que dejan al espectador con la mirada fija en la pantalla, a la espera de que algo pase r谩pido. Es que la empresaria protagoniz贸 uno de los silencios m谩s largos e inc贸modos de la historia de la televisi贸n australiana. El episodio ocurri贸 en 2016 cuando la influencer estaba lista para arrancar una entrevista en vivo con David Campbell y Sonia Kruger para el programa Today Extra desde Los 脕ngeles. Los presentadores quisieron saber c贸mo estaba la familia luego del violento robo que hab铆a sufrido su hermana Kim en un hotel en Par铆s y que caus贸 conmoci贸n en el mundo del espect谩culo. Lo que sigui贸 fue un desastre televisivo.

Con el m铆tico cartel de Hollywood de fondo, Kardashian se dispuso a responder cuando algo detr谩s de c谩mara llam贸 su atenci贸n. 鈥淢mm, 驴qu茅? Ok鈥, dijo con la mirada fija a un costado como escuchando con atenci贸n a alguien que le hablaba detr谩s de c谩mara, mientras los dos presentadores sin poder esconder su sorpresa no sab铆an bien qu茅 hacer. 鈥淧erd贸n, 驴hay alguien habl谩ndote?鈥, quiso saber Campbell. 鈥淪铆, perd贸n鈥, contest贸 la influencer y volvi贸 a torcer la mirada. 鈥淗ola Kourtney, te perdimos鈥, intent贸 de nuevo el presentador. Luego de algunas conjeturas, m谩s silencio, un corte en la conexi贸n y eternos minutos televisivos, Kourtney respondi贸 la pregunta.