Protagonizó una de las películas navideñas más taquilleras de Hollywood y desapareció para llevar una vida muy distinta

Estrenada en el año 2003, Elf, el duende se convirtió en una de las películas navideñas más queridas de los últimos 20 años. La historia de Buddy (Will Ferrell), un humano criado por duendes en el Polo Norte que descubre su verdadera identidad, marcó a toda una generación y hasta el día de hoy sorprende a todos los niños que la ven por primera vez en las plataformas de streaming.

Entre los personajes más recordados aparece Michael, el medio hermano del protagonista, interpretado por Daniel Tay. Aunque su participación fue breve, su rostro quedó asociado para siempre con el film. A diferencia de otros niños prodigio que continuaron su carrera frente a las cámaras, Tay decidió apartarse por completo del mundo del espectáculo tras aquel éxito. Hoy, a sus 33 años, lleva una vida tranquila alejada de los sets y los flashes, y recuerda con cariño aquella filmación que se vuelve un hit cada Navidad.

Daniel Tay interpretó a Michael, el hermano menor de Buddy el elfo en la película festiva favorita (Foto: The Sun)

Daniel Tay tenía apenas 11 años de edad cuando compartió pantalla con Will Ferrell y Zooey Deschanel. Su interpretación de Michael le valió el cariño del público, pero no lo impulsó a seguir una carrera cinematográfica. Después de Elf, participó en la película Brooklyn Rules junto a Freddie Prinze Jr. y puso su voz en Grand Theft Auto IV, uno de los videojuegos más exitosos de su época. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de propuestas, entrada la adolescencia descubrió que ese no era el camino que quería seguir.

Al terminar sus estudios secundarios logró ingresar a la Universidad de Yale, donde se recibió de economista. Luego, obtuvo la prestigiosa beca Richard U. Light para estudiar chino mandarín y su desempeño académico lo llevó a asumir roles como ayudante de cátedra y tutor en el Departamento de Ciencias de la Computación.

Así se ve hoy el actor del clásico film navideño (Foto: The Sun)

Tiempo después, se incorporó a Veritas Prep, una reconocida empresa de preparación para exámenes estandarizados, donde trabaja como instructor de SAT. Allí descubrió su pasión por la enseñanza, que es uno de sus trabajos más fuertes junto a niños, adolescentes y jóvenes. Según el sitio web de Veritas Prep, “él cree que la enseñanza y el aprendizaje son expresiones de la necesidad humana básica de comprensión mutua. Con esto en mente, trabaja con los estudiantes para cultivar relaciones basadas en la claridad, el humor, la estructura y el respeto mutuo“.

Aunque el intérprete eligió una vida lejos de las cámaras, su nombre sigue asociado a Elf, el duende cada Navidad. El film continúa entre los favoritos del público junto con otros clásicos como El expreso polar, Realmente amor, El Grinch, Una historia de Navidad y Mi pobre angelito, y ya acumuló casi 230 millones de dólares de recaudación mundial desde su estreno, un número que continúa en constante crecimiento.

Si sus fans intentan buscarlo en redes sociales, el hombre solo cuenta con un perfil profesional en LinkedIn, donde además de detallar su currículum vinculado a su nueva vida posee un apartado donde menciona ser “miembro de la Agencia de Artistas Abrams”, por lo que evidencia que no descarta en algún momento volver al mundo de las artes dramáticas.