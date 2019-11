A los 35 años, Abel Pintos está terminando la secundaria

Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Abel Pintos está saldando una deuda pendiente. A sus 35 años, retomó con los estudios para finalizar el secundario, que dejó a mitad de 4to año debido a que ya se encontraba dedicando su vida a la música.

"Lo dejé mucho tiempo antes porque desde primero a cuarto no rendía presencial, por mi carrera. Iba muy poco", confesó en el programa Perros de la Calle de Metro 95.1.

El cantante, que afirmó que "no era vago", está estudiando a través de Internet. "Es muy accesible y el nivel de exigencia no es el más alto. Porque en definitiva vos tenés tiempo para preparar trabajos prácticos, no es lo mismo que ir a rendir con un profesor en frente, estás con tu computadora y tenés el acceso a toda la información del mundo", comentó.

Después concluyó: "Me pareció genial, el hecho de sentarte a buscar una respuesta de un trabajo práctico ya es un montón, después de muchos años de no hacerlo retomar y estar en contacto con eso, abrir la mente, recibir un montón de data. Yo estoy recibiendo información cada día que me siento a estudiar: se lo cuento a un amigo y me dice ´y sí, boludo, obvio´ pero yo me siento que estoy descubriendo cosas maravillosas".

Aunque poco se supo siempre sobre su vida sentimental, en los últimos meses, rumores de compromiso, casamiento y hasta hijos giraron en torno a su vida. Sin embargo, el cantante visitó la redacción de LA NACIÓN y desmintió aquellas afirmaciones.

"No suelo hablar mucho de mi vida personal, pero no es cierto", le dijo a LA NACIÓN el cantautor. "Muchas veces se dicen cosas porque hay una curiosidad especial por personas que son reservadas", reflexionó consultado por su situación sentimental.

Sin negar estar en pareja con la chaqueña Mora Calabrese, Abel dejó en claro que la instancia de casamiento no pasa por su mente por el momento. "No es algo que vaya a suceder en lo inmediato", aclaró el artista dejando así una puerta abierta al siguiente nivel de la relación.

El presente del cantante está plagado de éxito, incluso se prepara para su primer concierto sinfónico que tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Movistar Arena, el nuevo venue inaugurado por Tini Stoessel en Villa Crespo. Según él mismo adelantó, será un show especial que contará con 50 músicos sinfónicos en vivo y será "una experiencia maravillosa".