A 9 años de su muerte, Cris Morena recordó a Romina Yan con un emotivo video

Cris Morena la dedicó un sentido posteo a su hija Romina Yan en las redes, con motivo del noveno aniversario de su fallecimiento

El 28 de septiembre de 2010, el mundo del espectáculo se vio sacudido por la repentina muerte, a los 36 años, de la actriz Romina Yan.

Como todos los años, en el aniversario de su partida, su madre, Cris Morena, recordó a su hija en las redes sociales, y en esta oportunidad decidió rendirle tributo con un video en el que se pueden ver imágenes pocas veces vistas de Yan, acompañadas de la voz en off de su madre.

El video tributo de Cris Morena a Romina Yan, a 9 años de su muerte

"Ro, ¿te acordás cuando eras chiquita y subíamos las dos a la estatua del águila? Abríamos los brazos y yo decía 'cerrá los ojos y volá mi amor, volemos las dos a un cielo nuestro, en donde todos los sueños sean posibles. Soñá en grande'. Y vos abrías tus bracitos, cerrabas tus ojos y volábamos hasta que de golpe te decía 'abrilos ahora' y ya estábamos en otro mundo (...) Hoy me subí a la estatua y abrí mis brazos para vivir esa alegría tremenda de tener alas como los pájaros y cruzar el cielo juntas. Te abracé fuerte. Mi alma empezó a volar con vos, hija, en tu cielo. Y yo doy gracias por sentirte a pleno, bella, mágica, inmensa, inmortal y eterna. Te amo, mamá", expresa una conmovida Cris en el clip dedicado a su hija.

Recordemos que el 5 de septiembre, Morena también le dedicó un posteo conmovedor a la hija que tuvo con Gustavo Yankelevich, ya que en esa fecha hubiese cumplido 45 años.

"45 años de tu sonrisa iluminada siempre, amor mio. Hoy viajo con Azul repitiendo lo que hicimos juntas. Quiero que nos acompañes, ¿vamos? Ponete alitas para volar con nosotras. Te respiro, te siento, te amo eternamente, sos el milagro de nuestras vidas. Feliz cumple", expresó Cris, evocando a la actriz de Chiquititas que falleció producto de un infarto de miocardio.

ViveRo: Las palabras de Cris Morena en memoria de Romina Yan

En septiembre de 2018, la productora organizó un evento en homenaje a su hija titulado ViveRo, un show tributo por el que pasaron en el Gran Rex numerosos actores y cantantes que compartieron pantalla con Romina. Meses más tarde, Cris contaba una anécdota muy especial sobre los últimos momentos de vida de su hija.

"Yo creo que unos días antes, Romina se despidió. Muy poco antes, claramente se despidió. Esto no lo sabe nadie. Yo terminaba Casi Ángeles casi siempre para mediados de septiembre y Romina, una semana antes, me dice: 'Mamá, necesito que te lleves a los chicos'", contó Morena en una entrevista en el programa Morfi, todos a la mesa.

"Yo y la otra abuela nos llevábamos mucho a los chicos los fines de semana, porque a ella le gustaba estar sola o con su marido. Yo le dije: 'Ro, no me puedo llevar a los chicos porque estoy terminando el teatro'. Y me dijo: 'Mamá, necesito que te los lleves (...) le contesté, 'Está bien'. Me voy de su casa, hago marcha atrás, me frena, me mira fijo y me dice: '¡Cuidá a mis hijos!'", recordó, para luego rememorar otro hecho que sintió como una señal.

El conmovedor relato de Cris Morena: "Unos días antes de morir, Romina se despidió"

"Me quedé con los chicos. Al otro día, a la mañana levanté el teléfono y tenía un mensaje de ella que decía: 'Mamá, me levanté a las 4 de la mañana, me fui al espejo, me miré y me di cuenta que cada vez soy más parecida a vos. Por eso siempre vuelvo a vos'", añadió la productora.