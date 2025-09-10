Cris Morena reveló por qué decidió subirse otra vez al escenario tras la trágica muerte de su nieta Mila

El lunes 28 de julio una tragedia volvió a golpear de lleno a la familia Yankelevich. A los siete años murió Mila, la hija del productor Tomás Yankelevich y la actriz Sofía Reca, y nieta menor de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. La pequeña falleció en un accidente entre un velero y una barcaza ocurrido en Miami. La creadora de Chiquititas viajó a los Estados Unidos para estar cerca de los suyos y recientemente regresó a la Argentina donde hizo su primera aparición pública. El jueves 4 de septiembre dijo presente en el cuarto show de Erreway en el Movistar Arena y emocionó a todos con sus palabras. Tras su sorpresiva participación, dio detalles de su decisión de subirse al escenario tras la muerte de su nieta y un día antes del cumpleaños de su hija Romina Yan - quien falleció el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años - y cuál fue la expresa condición que puso.

“Me costó un poco la decisión, pero no por ellos, sino porque era enfrentar todo un Movistar lleno maravilloso y acabábamos de estar en febrero. ¡Lo que me pasó este año fue insólito! Movistar, Tecnópolis, una cosa de locos y me parece que pasaron siete años, que fue hace dos mil años. ¿Entendés? Hicimos de todo", reflexionó Cris Morena en la emisión del viernes 5 de septiembre de La pecera, el streaming de Otro Mundo (OM). Ese era un día muy emotivo para ella, puesto que su hija Romina hubiese cumplido 51 años.

El jueves 4 de septiembre Cris Morena reapareció públicamente en el show de Erreway y compartió el escenario con Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo (Foto: Captura de video)

“Lo disfruté muchísimo. Encontrate con afectos, con gente que amás arriba de un escenario y no tenés nada especial para hacer, sino estar ahí abrazándolos y diciendo algunas palabras de lo que es la rebeldía para nosotros”, sostuvo e hizo una revelación personal: “Fue muy emotivo, fue una decisión difícil porque era la primera vez después de lo que nos sucedió con mi nieta Mila que yo aparecía en público. Lo único que les pedí por favor era que no estaba para hacer notas ni para hablar de otra cosa que no fuera la rebeldía".

En este sentido, siguió: “Para mí la rebeldía es un buen motivo para vivir. No digo vivir en rebeldía porque seriamos unos niños un poco caprichosos, digo la rebeldía como acto de vida. No es lo que el mundo me impone, sino que yo también tengo mi propio mundo adentro y quiero esto y voy a por esto en el buen sentido de la palabra. No es una guerra, no es pelearme con alguien, es tener esa actitud de decir: ‘Che, tengo cierta rebeldía’, me parece que es un buen adjetivo".

Cris Morena habló de sus nuevos proyectos

En medio de la charla, y tras hacer algunos adelantos sobre la segunda temporada de Margarita, una de las conductoras del streaming le preguntó a la productora qué le hacía sentir que “todo valió la pena”. Cris Morena la corrigió y cambió el pasado por el presente: “Que todo vale la pena... que tengo el corazón rojo al fuego vivo, que tengo un montón de proyectos en mi cabeza”. Asimismo, reveló que en la última semana, que debería todavía ser muy triste, explotó de proyectos. “No sé qué me pasó. La tristeza se transformó en proyectos, el corazón se me puso abierto total y tenemos un montón de proyectos para OM, para nosotros, para la vida, nuevas cosas para hacer, pero muy importantes”, expresó.

Mila Yankelevich, la nieta menor de Cris Morena, en un accidente marítimo en Miami a los siete años (Foto: Instagram @bycrismorena)

El jueves 4 de septiembre, Cris Morena acompañó a Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba y toda la banda de Erreway en su cuarto show en Buenos Aires. “Qué maravilla, qué noche mágica. Única, irrepetible, maravillosa. El cumple de Cami y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo y todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!“, expresó la creadora del éxito, mientras el público no dejaba de aplaudirla de pie.

Cris Morena reapareció tras la muerte de su nieta Mila

“Además de todo, agradecerles mucho a Erreway y a todos porque estoy acá”, continuó. “Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila. Y que todos ustedes van a estar dándole su luz, gracias”, dijo con la voz entrecortada, completamente invadida por la emoción.