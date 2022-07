A cuatro años de las múltiples acusaciones de abuso sexual, James Franco regresa al cine

Tras cuatro años de inactividad y después de haber sido acusado de abusos sexuales por al menos cinco mujeres, James Franco regresa a la actuación. Luego de un período de escándalos, la estrella de 127 Hours retoma su carrera actoral como protagonista de Me, You, un drama ambientado en los tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial que será dirigido por Bille August.

“Estoy emocionado por abordar este gran proyecto y trabajar con el legendario Bille August. Soy un gran admirador de su trabajo, y Me, You presenta un guion realmente brillante”, comentó el actor respecto al nuevo desafío, según indicó The Hollywood Reporter .

Franco, que no volvió a trabajar en cine desde 2018, acordó en 2021 el pago de 2,2 millones de dólares a las presuntas víctimas como compensación por las conductas sexuales inapropiadas que se le atribuyeron. El actor de 44 años y sus dos socios fueron acusados colectivamente por explotación sexual y fraude por un grupo de estudiantes de Studio 4, la escuela teatral fundada por el intérprete.

Según contaron dos de las mujeres denunciantes, Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, en el momento de presentar su caso a la Justicia, al inscribirse en la academia que Franco encabezaba tanto en Los Ángeles como en Nueva York, se les prometía a los estudiantes que tendrían posibilidades de formar parte de los proyectos del actor y director, pero que en la realidad la única audición que les ofrecieron fue paga y suponía la participación en un taller llamado “Escenas sexuales”. Y aunque antes de comenzar el curso suponían que se trataba de cómo lidiar con ese tipo de secuencias en el contexto profesional, lo cierto es que el trasfondo era otro. “Lo que nos hicieron hacer fue desnudarnos, interpretar las escenas sexuales cada vez más explícitas sin quejarnos”, explicaron Tither-Kaplan y Gaal en una entrevista con la emisora NPR cuando, junto con un grupo de compañeras, decidieron dar a conocer la situación y entablar una demanda contra el actor y sus socios.

Además de estas acusaciones, realizadas por un total de cinco mujeres en 2018, el director de The Disaster Artis también copó los titulares en ese momento por tratar de organizar un encuentro con una joven de 17 años en un hotel de Nueva York, en 2014. Tras estallar el escándalo, Franco admitió que los mensajes eran legítimos y se disculpó diciendo que estaba “avergonzado” y que había “utilizado un mal juicio”.

El año pasado, el actor concedió una entrevista a The Jess Cagle Podcast, en la que confesó que fue alcohólico durante su adolescencia y que, cuando a los 17 decidió que quería mantenerse sobrio, comenzaron a sucederse otros problemas, como su adicción al sexo.

“Cuando era adolescente era adicto al alcohol. Me metí en muchos problemas, pero me volví sobrio a los 17 años. Tres años después, estaba en un programa de televisión y me sentía genial. Era algo nuevo, una nueva fuente para llenarme, como cuando era joven. Era como si simplemente no supiera cómo llevarme bien en el mundo. No sabía cómo hablar con la gente y el alcohol era la mejor solución”, expresó primero. “Cuando no pude usar alcohol para llenar ese agujero, fue como: ‘¡Oh! ¿Éxito? ¿Atención? Esto es genial’. Y así, de una manera extraña, me volví adicto a la validación, supongo, o al éxito. Y luego, otra cosa que sucedió a lo largo del camino de tratar de tener éxito y escalar a lo alto de esa montaña fue que la atención y el éxito con las mujeres también se convirtió en una enorme fuente de validación para mí. El problema con eso es que, al igual que ocurre con cualquier droga o adicción, nunca es suficiente”, confesó.

James Franco también reveló que pudo reconocer su adicción luego de leer un libro que le regaló su cuñada, Iris Torres, y que hablaba sobre el sexo y la adicción al amor. “Cuando leí este libro sentí como si me hubieran pegado un balazo. Dije: ‘Oh, Dios mío, ese soy yo’. Es una droga muy poderosa y me enganché a ella durante 20 años. Tuve novias, pero le fui infiel a cada una de ellas”, agregó el intérprete intentando mostrar signos de presunto arrepentimiento.