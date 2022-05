A los 85 años murió la actriz Mabel Pessen, reconocida por su participación en Floricienta y Casados con hijos

Este lunes por la tarde, a través de un comunicado, la Asociación Argentina de Actores anunció que en las últimas horas murió Mabel Pessen. La actriz, que tenía 85 años, ganó popularidad gracias a sus papeles en Casados con hijos, Floricienta y Los Simuladores.

“Con enorme tristeza despedimos a nuestra compañera y ex dirigente de esta Asociación, la actriz Mabel Pessen. Llevó adelante una importante trayectoria artística en televisión, cine y teatro. Abrazamos a sus seres queridos, acompañándolos en este doloroso momento”, dice el escrito difundido públicamente.

Mabel Pessen había nacido el 29 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, en el barrio de Barracas, y sus verdadero nombre era Mabel Pezzente. Comenzó su carrera artística en 1962 en el ciclo televisivo Señoritas alumnas, de Abel Santa Cruz. Tras pasar por los programas Su comedia favorita y Estrellita, esa pobre campesina, fue convocada para ser parte del éxito Pobre diabla, novela de Alberto Migré.

Su extensa labor televisiva incluye recordados programas como Rincón de luz y Casados con hijos, donde se destacó en el capítulo conocido como “ El libro de la buena memoria”, en donde interpretó a la directora de colegio de Pepe Argento, la Sra. Torreiro. También actuó en Se dice amor, Verano del 98, Floricienta, ShowMatch, Los simuladores, Una voz en el teléfono, La extraña dama, Buenos vecinos, Dos a quererse, Naranja y media y Aquí no hay quien viva , entre muchos otros.

Además de su paso por la pantalla chica, Pessen se subió a las tablas para ser parte de obras de teatro cómo Jezabel, Las mujeres siempre son y Antes de entrar, dejen salir. En cine, su nombre aparece en los créditos de películas como Bora Bora”, “El abismo”, “Los gatos”, “Un gaucho con plata”, “Sucedió en el internado”, “Mala época”, “Tango”, “Cuatro de copas”, “Evita” de Alan Parker, “Al fin mi vida”, entre otros.

En 2019, el segmento de Telefe Noticias “He vivo” la entrevistó y allí la actriz repasó su vida y su carrera artística. “Me subieron arriba de una silla a decir un versito cuando tenía 5 años y nunca más me bajé de esa silla”, reflexionó en esa oportunidad. Con respecto a la experiencia de trabajo con Alberto Migré, la actriz recordó: “Era sensacional trabajar con él, pero era muy exigente. Una vez me dijo: ‘La felicito, a usted le tendrían que haber dado el premio revelación’, y salí volando. Qué me importaba si no me lo habían dado. Los premios son lindos, pero es más lindo cuando salís a la calle y la gente te reconoce, te ayuda a cruzar”.

En 2005, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le entregaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, en homenaje a su extensa trayectoria.

Mabel Pessen tenía tan solo 19 años cuando conoció a su primer gran amor, con quien se casó y tuvo a su único hijo, Julián. Diez años después de pasar por el altar, Pessen quedó viuda. Años después volvió a encontrar el amor en las manos de otro hombre, quien la ayudó a criar a su hijo y se convirtió en su compañero de vida.

A través de las redes sociales, colegas y amigos la despiden con tristeza y mucho amor.