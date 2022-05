Martín Fierro 2022: el enojo de Sofía Pachano con la producción de Cocineros argentinos

Tras su exitoso paso por MasterChef Celebrity, Sofía Pachano aceptó el reto de ponerse al frente en 2021 de Cocineros argentinos, el reconocido ciclo de la TV Pública. Por eso, su ausencia sobre el escenario del Hilton llamó la atención de los espectadores cuando, el domingo por la noche, el programa se alzó con el Martín Fierro en el rubro gastronómico.

Los seguidores de Pachano en Instagram rápidamente cayeron en cuenta que se encontraba de vacaciones en Brasil junto a su novio, el actor Santiago Ramundo, pero en Twitter muchos hicieron alusión a su extraña decisión de no estar presente en la gran fiesta de la televisión argentina cuando el galardón parecía un número puesto. Por eso, ella misma decidió recurrir a sus redes para agradecer el reconocimiento y dar a conocer los motivos detrás de su ausencia.

“¡Gracias APTRA por este premio! ¡Gracias Luciano García por nombrarme, te amo! No estoy en esa ceremonia no porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo que estaba invitada. No quiero que parezca que yo antepuse mis vacaciones a algo tan importante como son los Martín Fierro ”, escribió en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

“ Como todos los que nos dedicamos a esta industria, siempre fue mi sueño ir a los Martín Fierro. ¡Espero ir pronto de la mano de otro proyecto! Evidentemente, Cocineros argentinos no era el proyecto para que yo vaya, pero sí para que lo gane por primera vez siendo parte de un equipo . Gracias a todos los que lo hicieron posible”, cierra su contundente mensaje.

El posteo de Sofía Pachano, luego de que Cocineros argentinos se quedara con el Martín Fierro instagram.com/sofipachano

Pese a que la relación entre la actriz y la producción del ciclo de la TV Pública parece no haber finalizado en los mejores términos, Pachano siempre se mostró muy entusiasmada con la idea de sumarse al equipo. “Estoy un poco nerviosa porque Cocineros... es un clásico que lleva 12 años en el aire y tiene un público fiel. Quiero cumplirle las expectativas a ese público fijo de Cocineros... y, sobre todo, divertirme y pasarla bien porque sé que el grupo es maravilloso”, le decía a LA NACION en febrero de 2021.

Así, Pachano se destacó junto a Juan Braceli y Juan Ferrara, dos de los chefs históricos del programa, al frente del ciclo, durante su temporada 2021. “Hice todo un trabajo para dejar las inseguridades de lado, pero el equipo me recibió súper bien y eso ayudó, aunque tampoco fue fácil para ellos. Realmente es una hermosa aventura estar en Cocineros argentinos, porque no es un formato sencillo, es todo un desafío hacer un programa diario en vivo”, le confiaba a este medio.

Actualmente, la hija de Aníbal Pachano se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a su novio, el actor Santiago Ramundo, en unas playas del estado de San Pablo, Brasil. Por ese motivo, no pudo estar presente en la ceremonia de los premios que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que se celebró luego de dos años en el hotel Hilton y consagró a MasterChef Celebrity como ganador del Martín Fierro de Oro.