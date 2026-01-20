A los 91 años, Shirley MacLaine disfrutó de una cena y un paseo por Los Ángeles con un amigo

A los 91 años, Shirley MacLaine mantiene una vida activa. La actriz, una de las grandes leyendas de Hollywood, fue fotografiada este fin de semana durante una salida por Los Ángeles con la compañía de un amigo cercano. Con un look cómodo y relajado y sus grandes lentes de marco oscuro, se dejó ver tranquila y sonriente.

Según publicó el portal PageSix, el domingo la protagonista de Magnolias de acero decidió comer en uno de los locales de Malibú más visitadas por las celebridades: el restaurante Nobu, un espacio que ofrece comida fusión japonesa peruana. La emblemática artista, luego de la comida, paseó del brazo con un acompañante masculino. En cuanto a su look, MacLaine llevaba una remera y pantalones color beige.

MacLaine fue con un amigo a comer a uno de los restaurantes más concurrido por las celebridades de Hollywood Backgrid/The Grosby Group

La legendaria actriz se dejó ver sonriente y de buen humor Backgrid/The Grosby Group

La razón de su larga vida

En diciembre del año pasado, MacLaine fue honrada con el primer Premio a la Trayectoria en el flamante Salón de la Fama de la Danza. La actriz recibió un galardón por su trayectoria. “Recibir un premio por bailar es el reconocimiento más importante que podría tener. Lo digo en serio”, aseguró la estrella durante su discurso de agradecimiento.

Sweet Charity (1969), de Bob Fosse. Con Shirley MacLaine y Ricardo Montalbán. El baile, explicó la actriz, es el motivo de su larga vida

“Esto es precioso, por cierto, pesado y precioso. Mi madre me llevó a clases de baile cuando tenía tres años porque tenía los tobillos débiles y me enamoré. El baile incluía disciplina, amor por la música, sentido de cooperación con los demás, llegar a tiempo. Y desde ese día, fui a clase todos los días hasta los sesenta años. Tendría que decir que ese baile, lo que he aprendido formando parte de él es la razón por la que sigo aquí”, explicó sobre su larga y ajetreada vida.

“Si alguien se pregunta qué hacer con su vida, recomendaría clases de ballet. No estoy bromeando. Eso es lo que aprendí”, continuó, convencida. “Recomendaría que todo el mundo estudie ballet durante un tiempo y verá el sentido de la vida, el significado del movimiento, el significado de la disciplina, el significado del arte, el significado del dolor, el significado de la crítica, el significado del aplauso y el significado de tener un cuerpo”, añadió MacLaine. “Lo aprecio muchísimo, y con todo lo que he hecho, tengo que decir que el baile es lo más importante”.

Una carrera intachable

Shirley MacLaine y su hermano, Warren Beatty

Shirley MacLaine se convirtió en una de las leyendas más queridas de Hollywood gracias a su extensa carrera. Su debut en el cine se produjo en 1955, cuando logró quedarse con uno de los papeles principales de la comedia negra de Alfred Hitchcock Pero... ¿quién mató a Harry? Sin embargo, su figura ya era conocida: su nombre había alcanzado el éxito sobre las tablas por su trabajo en Oklahoma! y El juego del pijama, dos obras de Broadway.

“Yo era un pequeño duendecillo del coro que no sabía lo que estaba haciendo”, confió MacLaine sobre aquella experiencia con el aclamado director de cine de terror en una entrevista que le brindó en 2017 a la revista W Magazine. Además de alcanzar la fama, el personaje de Jennifer Rogers significó para la actriz su primer premio en la industria: se alzó con el Globo de Oro a la nueva estrella del año.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 09: Shirley MacLaine backstage at the 56th Annual Academy Awards Show, April 9, 1984 in Los Angeles, California. (Photo by Getty Images/Bob Riha, Jr.) Bob Riha Jr - Archive Photos

Luego de participar de películas que se convirtieron en éxitos del momento y en varios clásicos del cine en el 50 y 60 como La vuelta al mundo en 80 días (1956), La casamentera (1958), Todas las mujeres quieren casarse (1959), El apartamento (1960), Irma la dulce (1963) y Noches en la ciudad (1969), llegó el primer y único Oscar de su vida: fue el de mejor actriz por su actuación en la recordada comedia dramática La fuerza del cariño (1983), donde compartió cartel con Debra Winger y Jack Nicholson. La exitosa película también ganó las estatuillas a mejor película, mejor director (James L. Brooks), mejor guion adaptado y mejor actor de reparto (Nicholson).

Shirley MacLine y el director Billy Wilder en el set de Irma la Dulce, en 1962 Alexandre Fuchs - Archive Photos

Si bien la actriz se mantuvo activa hasta hace algunos años y en ningún momento habló de retiro, lo cierto es que sus participaciones son cada vez más espaciadas. Entre sus trabajos más recientes resaltan una invitación a participar de dos capítulos de la comedia de Star+ Only Murders In The Building y un personaje en American Dreamers, la comedia negra dirigida por Paul Dektor y escrita por Theodore Melfi que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en 2022, pero que llegó al público masivo en el 2024.