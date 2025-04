De Barbara Eden a Clint Eastwood y Dick Van Dyke, diez celebridades de Hollywood que desafiaron las reglas del tiempo

Pasión por el trabajo, carreras prolíficas, amores y desamores al por mayor y muchas, muchas películas. Entre las grandes estrellas de Hollywood hay un selecto grupo de celebridades que pueden jactarse de haber llegado -y superado con creces- los 90 años . De Rita Moreno a Dick Van Dyke, repasamos diez famosos vivos, que alcanzaron la longevidad con glamour y estilo.

Tippi Hedren

Tippi, en Los pájaros Archivo

Nathalie Kay Hedren, más conocida como Tippi, quien triunfó como modelo en los 50 y llegó a convertirse en la musa de Alfred Hitchcock en Los pájaros y Marnie, la ladrona gracias a su hipnótico encanto, celebró los 95 años el 19 de enero . Dueña de una belleza inigualable, no solo tuvo en Hollywood una prolífica carrera sino que, además, construyó una familia de estrellas: su hija es la actriz Melanie Griffith y su nieta Dakota Johnson . En los últimos años, la vida de Tippi ha estado marcada por su dedicación a su santuario de animales, Shambala, ubicado en Los Ángeles.

Para su último cumpleaños, fue Griffith quien compartió una imagen de la actriz donde se la ve espléndida con un corte de pelo estilo bob y los labios pintados de rojo. En su cuenta de Instagram, la protagonista de Secretaria ejecutiva publicó un emotivo video en el que se ve a Tippi soplar las velitas.

Tippi Hedren en el festejo de sus 95 años

Shirley MacLaine

Robert Michum y Shirley MacLaine en el set de What a Way to Go! Sunset Boulevard - Corbis Historical

Los 90 encontraron a Shirley MacLaine trabajando : la actriz, una de las divas del Hollywood clásico de los 60, celebró las nueve décadas el 24 de abril de 2024, un par de meses antes de que se estrenara Un asunto familiar, su última película. Dos años antes tuvo una participación en Only murders in the building, una de las series más exitosas del último tiempo.

Ganadora de un Oscar a Mejor actriz por La fuerza del cariño (1983) y famosa en cada rincón del mundo por sus papeles en El apartamento (1960) y magnolias de acero (1989), la actriz, cantante, escritora y activista también se dedicó durante su larga carrera a la danza, a la que le atribuyó su longevidad. “Comencé mi formación en danza a los tres años y la dejé alrededor de los 67. Me enseñó disciplina, amor por la música, trabajar con personas y lidiar con el dolor”, explicó MacLaine a People el año pasado.

En 2024 también publicó sus memorias, donde compartió con sus fanáticos la historia de su infancia y sus años como una de las figuras más importantes de la industria. Para eso se valió de fotos familiares inéditas de su archivo personal. ¿Por qué abrió las puertas de su mundo en un libro? “Un día estaba mirando mi pared de fotos y considerándolas todas, pensé que debía escribir sobre esto, y eso fue lo que pasó”, aseguró. “ Siempre supe que tendría una larga vida, así que esperaba con ilusión . De todas formas, soy optimista. Espero con ilusión el día siguiente en lugar de... bueno, debo decir que ahora me pregunto cuánto tiempo más” , cerró.

Shirley MacLaine en una postal de 2023 Backgrid/The Grosby Group

Michael Caine

Michael Caine en Alfie 1966

“Tengo malditos 90 años”, disparó Michael Caine en septiembre de 2023 al anunciar su retiro. El eterno Alfred de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan había celebrado su cumpleaños el 14 de marzo con una gran fiesta repleta de estrellas y luego del estreno de El último escape, decidió que por fin era hora de colgar los botines y despedirse de los sets a lo grande: con un protagónico. Tomar el compromiso de aceptar el rol principal resultó un trabajo duro para Caine. Sin embargo, se mostró orgulloso de haber afrontado el reto y reveló cómo logró hacer algunas de las más extenuantes tomas. “Me dieron un muy buen bastón y pude hacer las escenas necesarias. Solo las haría una vez y luego me caería -bromeó-. Pero basta una toma y listo”, le dijo a The Telegraph.

Sobre sus días, el actor confió: “La muerte podría estar a la vuelta de la esquina a los 90 años, pero estoy bastante feliz. Estoy sentado aquí escribiendo, haciendo lo mío. Me gusta. Tengo dos hijos, tres nietos y una esposa... Eventualmente todos se unirán a mí”, analizó. “Nadie va a decir: ‘Lamento mucho que vayas a morir; desearía que fueras como yo y no murieras’. Todo el mundo va a morir”, completó.

Michael Caine en La gran escapada de 2023

Joan Collins

Joan Collins en la década del 50 Bettmann - Bettmann

Hace apenas unos meses, Joan Collins se dejó ver espléndida a sus 91 años durante una tarde de compras. La legendaria actriz británica compartió algunas imágenes en su cuenta de Instagram de una de sus salidas al supermercado: llevaba un look por demás glamoroso y posó muy sonriente junto a un ramo de rosas. Con más de 60 películas en su haber, 15 obras teatrales, grandes producciones televisivas -le dio vida a la siempre recordada Alexis Colby en la exitosa serie de los años 80, Dinastía-, cinco maridos y tres hijos, Collins aseguró que el secreto de su larga vida radica en la alimentación sana y equilibrada.

En varias entrevistas, la actriz aseguró que nunca usó bótox y que jamás se hizo retoques. Además, explicó que prefiere los métodos naturales a la cirugía para mantener su cutis perfecto. “No me acuesto sin desmaquillarme y ponerme crema de noche”, confesó en una nota que le otorgó a The Mirror. En una charla con el Telegraph completó la información: dijo que usa un limpiador de 4 libras y media (alrededor de $6300) y detalló cómo se prepara para las grandes galas. “Antes de todos los grandes eventos y después de los vuelos, consigo un recipiente con hielo y discos de algodón, los enfrío y me los pongo sobre los ojos, luego me tumbo durante cinco minutos. Reduce la hinchazón y refresca la mirada”.

Joan Collins en una de las fiestas pos Oscar 2024 Evan Agostini - Invision

William Shatner

William Shatner

A William Shatner, el protagonista de Star Trek, el tiempo no parece hacerle efecto: Con 94 años recién cumplidos, el actor y conductor disfruta del trabajo, mantiene una vida social activa y comparte sus impresiones y sus proyectos en la red social X. “Al comenzar hoy mi 95.ª vuelta al sol, quiero agradecerles a todos por sus felicitaciones. Me siento abrumado por la cantidad de cariño que he recibido. Saludos cordiales, Bill”, escribió en la exred del pajarito el 22 de marzo pasado, el día de su cumpleaños.

Luego de saludar a sus fans, Shatner repitió un ritual que lleva adelante hace mucho tiempo. “Durante los últimos años, he celebrado mi cumpleaños trabajando en una organización benéfica muy exitosa llamada The Hollywood Charity Horse Show. Llevamos 35 años haciéndolo y hemos recaudado millones de dólares para niños y veteranos”, reveló a la revista People. Este año, a su día le sumó una escapada en familia a Las Vegas, donde los Shatner cenaron y disfrutaron de un espectáculo.

Amante de los desafíos, el Capitán James Tiberius Kirk de Star Trek cumplió el sueño de viajar en la vida real al espacio: lo hizo a finales de 2021 a bordo de la cápsula New Shepard, de la compañía espacial Blue Origin, que pertenece a Jeff Bezos. En la travesía se convirtió en la persona de mayor edad en llegar al espacio.

William Shatner es conocido por encarnar al icónico Capitan Kirk en la exitosa saga Star Trek Foto facebook William Shatner

Rita Moreno

Rita Moreno y toda su belleza de juventud

Rita Moreno es una de las grandes leyendas vivientes de Hollywood y a sus 90 años tiene muchísimo para contar: la actriz de origen puertorriqueño no solo es una de las pocas estrellas que logró quedarse con un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony (el famoso EGOT) sino que, además, mantuvo una tormentosa relación con Marlon Brando y tuvo un romance con Elvis Presley. Entre sus más famosos legados, se encuentran sus trabajos en Cantando bajo la lluvia (1952), El rey y yo (1956) West Side Story (1961), historia que retomó en 2021 bajo las órdenes de Steven Spielberg con un nuevo personaje, el de Valentina.

Rosa Dolores Alverío Marcano nació el 11 de diciembre de 1931 en Humacao y hace poco festejó sus 93 años. En una charla que mantuvo con E! News el año pasado, explicó que uno de los secretos de su longevidad es la forma en la que encara la vida. “Lo llamo contagiar alegría. Si veo a alguien en la calle con una chaqueta bonita, no me importa detenerme y decirle: ‘Disculpe, qué chaqueta tan bonita, tiene buen gusto’. Descubrí que eso hace muy feliz a la gente”.

Rita Moreno en la entrega de los Oscar 2024 Jordan Strauss - Invision

Barbara Eden

Mi bella genio con Barbara Eden

Enamoró al público en la década del 60 con la risueña Jeannie de Mi bella genio y cuando reapareció en público en 2020 demostró que su encanto estaba intacto. Barbara Eden llegó a los 93 años como si le hubiera hecho un hechizo al tiempo. Nacida el 23 de agosto de 1931, la también cantante aseguró que su longevidad encuentra la explicación en su pasión por la actuación, en una vida social activa y en la actividad física.

“Quiero ser productiva y no quedarme sentada sin hacer nada. Creo que si no estuviera haciendo lo que hago, saldría y buscaría un trabajo solo para seguir adelante y ser parte de la civilización... Si no lo intentas, no vas a hacer nada. Eso no es bueno. Yo digo que simplemente estés ocupada, sé productiva . Eso es muy importante... Es importante para mí”, confesó a Fox News. Además, contó que tiene una bicicleta fija y pesas ligeras, que usa con regularidad porque “son muy buenas para los huesos” y que también es amante de los chocolates.

Barbara Eden, en una postal de abril de 2024

Robert Duvall

Robert Duvall junto a su mujer, Luciana Pedraza, en 2015 Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Cuando cumplió 90 años, a Robert Duvall le preguntaron sobre las cosas que más disfrutaba de la vida. “¿Lo que más me gusta?”, repitió y respondió con seguridad: “No sé si hay algo que me guste de llegar a esta edad, pero de lo que más disfruto es del día a día con mi maravillosa esposa” , confesó en relación a la actriz argentina Luciana Pedraza, con quien lleva más de 20 años en pareja. “Ella me cuida, tengo buenos amigos e intento hacer ejercicio y mantenerme en forma”, agregó.

Hoy, a los 94 -nació el 5 de enero de 1931 en San Diego, California- y luego de una extensa carrera, más de 70 películas y varios premios -entre ellos un Oscar- el hombre que logró la fama con su trabajo en El Padrino (1972) y Apocalypse Now (1979) se fue alejando poco a poco de la industria, y mantiene su vida lejos de los flashes.

Jeff Bridges junto a Robert Duvall en Loco corazón

Dick Van Dyke

Dick Van Dyke y Julie Andrews en Mery Poppins Getty Images

Debutó en la gran pantalla a los 37 años en Bye Bye Birdie (1963), fue el memorable deshollinador de Mary Poppins (1964) y conquistó al gran público en la televisión a principios de la década del 60 con El show de Dick Van Dyke. Desde entonces, es una de las figuras de Hollywood más queridas por el público. Hoy, con un largo recorrido en sus espaldas y muy cerca de cumplir los 100 años -nació el 13 de diciembre de 1925- , Dick Van Dyke puede presumir de ser la celebridad viva más longeva del mundo.

A principios de este año, el actor y comediante participó del podcast de Ted Danson y en una cálida charla con el actor reveló su secreto para mantenerse en forma. “Ya casi tengo 100. Esto es una locura. Alguien me dijo: ‘¿a qué atribuyes tu edad y tu condición?’ Siempre he hecho ejercicio tres días a la semana”, explicó sin vueltas. Además de mantener una rutina, Van Dyke se enfoca en estirar, en hacer abdominales y en replicar algunas posturas de yoga.

Dick Van Dyke a sus 99 años Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Clint Eastwood

Clint Eastwood en "Por Un Puñado de Dólares", de Sergio Leone.

Cuando en 2021 le preguntaron a Clint Eastwood si pensaba en jubilarse, el actor no dudó. “No lo creo. Estoy constantemente pensando qué voy a hacer a continuación” . A lo largo de su prolífica y extensa carrera, el actor y director trabajó en más de 60 películas, dirigió 40 y participó de 11 programas de televisión. Hoy, a los 94 años -el 31 de mayo cumplirá 95- parece haber firmado su última gran obra, aunque con Eastwood nunca se sabe.

Si bien siempre fue muy activo, desde que murió su última mujer en julio pasado decidió recluirse y se lo vio en público en pocas oportunidades, aunque no dejó de trabajar. La última de las películas que dirigió, Jurado N°2, ya es un éxito. “El actor y director quería encontrar un último proyecto para cabalgar hacia el atardecer con la cabeza en alto”, expresaron sobre el film en The Hollywood Reporter. Solo el hombre que le dio vida a Harry, el sucio sabe dónde está el punto final.