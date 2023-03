A menos de dos meses de la muerte de Lisa Marie Presley, su madre Priscilla y su hija Riley Keough están distanciadas: los motivos

escuchar

En enero de este año, la triste noticia de la muerte de Lisa Marie Presley sorprendió al mundo entero. Ante semejante dolor, su familia se mostró unida y homenajeó a la hija de Elvis Presley en un funeral en la legendaria mansión de Graceland, al que acudieron miles de fanáticos y varias figuras de la escena musical. De hecho, su madre Priscilla, su medio hermano Navarone Garibaldi García, su hija Riley Keough y los gemelos Finley y Harper Lockwood junto a su padre, Michael Lockwood, se sentaron juntos en primera fila.

El último adiós a Lisa Marie Presley en la mansión de Graceland. John Amis - FR69715 AP

Sin embargo, puertas adentro el clima no era el mismo que se vio reflejado en todos los portales del mundo. ¿Qué pasó? “Michael [exmarido de Lisa Marie Presley] no fue invitado”, le dijo a People una amiga cercana de la difunta explicando el motivo por el cual la familia está en guerra. “Llegó a Memphis con el pretexto de que tenía que acompañar a los gemelos, y forzó su entrada con la ayuda de Priscilla. Lo último que Lisa Marie hubiera querido era que Michael estuviera allí”, agregó la fuente.

Casados hasta 2016, Lisa Marie y Michael tuvieron dos hijos: Finley y Harper. Tras su separación, ambos se vieron envueltos en una desagradable batalla por la custodia de los gemelos que duró hasta octubre del año pasado. Al parecer, y según lo que comentan algunos amigos de la fallecida, Priscilla siempre estuvo del lado del padre de sus nietos durante esta larga guerra en tribunales. Hecho que no sólo generó el enojo de la cantante sino también de su hija Riley Keough, fruto de su matrimonio anterior con el músico Danny Keough.

“Riley siempre estuvo del lado de su madre cuando se trataba de Michael. Le molestó que su abuela y Michael volaran juntos al funeral”, informó una amiga de Keough, confirmando los rumores. Sin embargo, eso no fue todo: cuatro días después del último adiós, los abogados de Priscilla presentaron una petición en Los Ángeles cuestionando la “autenticidad y validez” de una enmienda de 2016 al fideicomiso en vida de Lisa Marie.

Riley Keough y Lisa Marie Presley siempre fueron muy cercanas. Jordan Strauss - Invision

Por aquella época, la cantante fallecida le habría sacado al exgerente comercial de Priscilla, Barry Siegel, su potestad como fideicomisario, dándole el control de la mansión Graceland y una participación del 15 por ciento en la empresa Elvis Presley Enterprises (EPE), a sus hijos Riley y Benjamin Keough, quien se suicidó en 2020. Priscilla recién tuvo conocimiento de ese hecho luego de la muerte de su hija, en enero.

Ante esta situación, la abuela del clan argumentó que esa enmienda debía anularse debido a varios factores, incluido que Lisa Marie no le había informado de los cambios requeridos por los términos del fideicomiso. Lo cual desató una nueva batalla en la familia por estos días. “ Lisa quería que Riley y Ben fueran los fideicomisarios y que todos sus hijos fueran los beneficiarios ”, advirtió la misma amiga de Lisa Marie confirmando los deseos de la fallecida.

Si bien ni los representantes de Priscilla ni los de Riley hablaron al respecto, se dice que abuela y nieta estarían distanciadas y que apenas se hablan. “No están de acuerdo”, agrega la fuente en cuestión. Aunque el conflicto dentro de la familia venía de hace tiempo, en las semanas previas a la muerte de la cantante, Lisa Marie y Priscilla, de 77 años, se mostraron juntas en varios eventos mientras celebraban la película biográfica de Elvis, dirigida por Baz Luhrmann. Sin embargo, los más cercanos aseguran que la relación pasaba por altibajos desde 2016, año en que la cantante le puso punto final a su matrimonio con el padre de sus hijos menores.

La herencia de la discordia

Priscilla Presley habló durante el funeral de su hija, Lisa Marie Presley. Patrick Lantrip - Daily Memphian

Todo comenzó en 1959 cuando Elvis, que ya era una superestrella del rock and roll, conoció a Priscilla, una jovencita de tan sólo 14 años. Tres años después, ella se mudó a Memphis y en 1967 se casaron. Nueve meses después de dar el sí, Lisa Marie llegó a sus vidas.

El matrimonio duró hasta 1973 y la pequeña se mudó con su madre a Los Ángeles, aunque visitaba regularmente a su padre. “Ella gobernó Graceland a los 6, 7 años. Elvis la malcrió. Solía decir: ‘Mira, no quiero acumular este dinero’. Era conocido por dar muchos regalos, y no pensaba en la longevidad o la vejez”, dijo el agente de talentos Jerry Schilling.

Cuando Elvis murió de un paro cardíaco en 1977, su patrimonio ascendía a los 5 millones de dólares. Su testamento nombró a su padre, Vernon, y a su hija Lisa Marie, de 9 años, como sus herederos. Sin embargo, cuando Vernon murió en 1979, todo pasó a manos de Priscilla, quien se convirtió en la encargada de custodiar el dinero hasta que Lisa Marie cumpliera 25 años.

“Todo sigue igual, excepto que ahora estoy en el equipo de gestión”, dijo Lisa Marie a People en 1993, señalando que Priscilla había hecho “un trabajo asombroso” al administrar sus finanzas. Cuando lanzó su carrera musical en 2003, nombró a su gerente de negocios Barry Siegel como cofideicomisario con Priscilla. Sin embargo, su mala gestión y las crecientes deudas hicieron que en 2015 la artista cambie de decisión y ponga todo su patrimonio a nombre de sus hijos.

“ Puedo asegurarles que, en los últimos siete años de la vida de Lisa, nunca discutió con Priscilla ningún negocio. Ella quería que cada uno de sus cuatro hijos tuviera el 5 por ciento de la herencia”, aclaró su amiga. Y agregó: “Priscilla no quiere que Riley esté únicamente a cargo, porque entonces no tiene voz. Mientras tanto, Riley no quiere que Priscilla se meta ”.

“Es una situación muy triste. Riley se sorprende de que Priscilla esté impugnando la enmienda”, remató la testigo dando cuenta del panorama familiar que atraviesan por estos días.

LA NACION