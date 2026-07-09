A un año del escándalo en el show de Coldplay: Kristin Cabot sigue sin trabajo tras la kisscam que cambió su vida

Hace un año, un video de 16 segundos cambió para siempre la vida de Kristin Cabot. Tras asistir a un recital de Coldplay en Boston, quien era directora de Recursos Humanos de la compañía tecnológica Astronomer y tenía una carrera consolidada se convirtió en protagonista de un escándalo cuyas consecuencias todavía padece.

Fue el 7 de julio de 2025 cuando Cabot asistió al show junto a Andy Byron, quien en ese momento era su jefe en la compañía. Durante el recital, una cámara kisscam los enfocó mientras estaban abrazados y, al verse en las pantallas, la reacción de ambos, con ella cubriéndose el rostro y él intentando ocultarse, no pasó desapercibida.

A eso se sumó el comentario del cantante Chris Martin, quien bromeó desde el escenario: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”. La escena se viralizó en las redes sociales bajo la etiqueta de “Coldplay gate” y el clip alcanzó millones de reproducciones.

Lo que para muchos espectadores empezó como una anécdota provocó que se hiciera pública la identidad de los protagonistas y se descubriera que ambos estaban casados y tenían hijos, por lo que comenzaron las críticas y ataques que derivaron en la salida de ambos de la empresa.

El momento previo a que Andy Byron y Kristin Cabot sean captados por la kiss cam

Cabot, de 53 años y madre de dos hijos, siempre negó haber sido infiel, e incluso su exesposo aseguró posteriormente que la pareja ya estaba separada antes del concierto. Sin embargo, un año después, ella asegura que todavía enfrenta las consecuencias de aquel episodio.

Desde entonces, la exdirectiva no logró volver al mercado laboral y asegura que continúa viviendo de sus ahorros. En una entrevista reciente concedida a The Boston Globe, la mujer contó que está recurriendo al dinero “destinado para la universidad y la jubilación” para mantenerse ella y sus hijos mientras intenta encontrar un empleo.

Después de meses de mantenerse alejada de la exposición pública, Cabot comenzó a recuperar algunas actividades que antes formaban parte de su rutina. En junio de 2026 asistió por primera vez desde el escándalo a un recital, esta vez del músico Jack Johnson.

En relación a cómo se encuentra actualmente, en la entrevista menciona: “Todavía siento que es todo un desastre, pero estoy mejor”, dijo. Y admitió que se siente más retraída de lo que era antes del episodio. “Todavía no me recuperé, pero ya lo lograré”, expresó.

Durante meses, Cabot recibió mensajes ofensivos, amenazas y ataques a través de las redes sociales y fue señalada con calificativos como “rompehogares” o “la otra”, además de enfrentar comentarios sobre su aspecto físico y acusaciones de haber llegado a su cargo profesional por su relación con su superior. Según relató, llegó a recibir cientos de llamadas diarias y sufrió episodios de acoso tanto en Internet como en espacios públicos.

“Me hago responsable de mi mala decisión y por eso dejé mi trabajo, pero no merecía el odio”, afirmó al hablar sobre la situación que atravesó.

Más allá de la exposición mediática, Cabot asegura que una de las consecuencias más difíciles fue el golpe a su trayectoria laboral. Su carrera estaba vinculada al área de Recursos Humanos.

Andy Byron y Kristin Cabot, abrazados durante el recital de Coldplay en Boston hace un año

Actualmente participa de procesos de selección para dos cargos de alto nivel, mientras busca reorganizar su vida personal después de un episodio que, según dice, la obligó a empezar de nuevo. También contó que el escándalo afectó su vida afectiva. “No sé si a la gente le parecerá gracioso salir con ‘la chica de Coldplay’”, comentó.

Después de meses de terapia, Cabot decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido y ya en marzo de 2026 participó en un podcast de Oprah Winfrey, donde volvió a sostener que estaba separada de su entonces esposo y que Byron le había asegurado que él también atravesaba una situación similar.

En esa conversación cuestionó la falta de apoyo que recibió y dijo que Astronomer llegó a realizar acciones de comunicación vinculadas al escándalo con un tono humorístico. Ahora, la mujer intenta darle un nuevo sentido a la experiencia que definió como “el peor episodio” de su vida.