Abel Pintos: cambio de look y un dulce mensaje para su bebé en camino

Abel Pintos compartió un mensaje en las redes sociales para su bebé en camino y de paso mostró su nuevo look: sin barba ni bigote. "Solo pienso en ti y en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar a que estés aquí", escribió junto a una foto donde se lo ve besando la panza de su pareja, Mora Calabrese.

Después de seis años en pareja, el cantante está cerca de cumplir el sueño de convertirse en papá. Falta muy poco para que nazca Agustín y el artista no puede esconder su emoción. En la foto que subió a su cuenta de Instagram se lo ve abrazando la panza de la abogada chaqueña, que ya es madre de una niña fruto de una relación anterior. "No te voy a pinchar con la barba, ni te voy a hacer cosquillas con el bigote. ¡Cómo te estamos esperando, chiquito!", escribió junto a la imagen, donde puede verse su nuevo look lampiño listo para besar a su hijo apenas salga de la panza de su mamá. Además sumó una estrofa de "Piedra libre", el tema que escribió para Agustín ("Solo pienso en ti y en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar, a que estés aquí").

Después de años de manejarse con mucho recelo respecto de su intimidad, Abel Pintos decidió abrirse y compartir con sus seguidores un poco de su vida personal. Mora y el cantante están en pareja desde 2013 y mientras que sus inicios fueron a distancia, la pareja se fue consolidando y lograron unir sus vidas en el último tiempo. Tan contento está el cantante con su presente, que se animó a escribirle una canción a su hijo. Al respecto, contó en una entrevista con LA NACION:"Pasó que una noche soñé que jugaba a las escondidas con Agustín. Lo buscaba en los rincones de la casa, pero no lo veía. Solo lo escuchaba correr, cambiando de lugar. Siempre sabía donde estaba, aunque no lo veía. Desperté con esa sensación y escribí parte de la canción. Esa tarde teníamos programada una videollamada con mi hermano Ariel para pasarnos unas cosas que habíamos estado escribiendo y componiendo. Él me mostró el estribillo de una canción que tenía y yo decidí transformarlo en la estrofa de `Piedra libre´".

Además reveló cómo la pandemia le cambió la vida, aunque no se imagina abandonando las giras. "Frente a la paternidad y a la formación de una familia con la que hoy convivo a diario, que es un símbolo muy importante para mí y la necesito cerca, la logística futura será con giras que armaré de una manera muy distinta, pero voy a estar de gira. Ellas [Mora y su hija] me aceptan así y me acompañan completamente en ese sentimiento. Incluso Mora ha estado conmigo de gira y ha visto lo mucho que disfruto de eso. Es la primera en decirme que mientras me dé el cuerpo lo siga haciendo", sumó.

Un look versátil

Abel ha estado de a poco mostrando diferentes modificaciones en su look a través de fotos en su cuenta de Instagram. Primero, se fue la barba y, más tarde, el bigote (dos de sus características del último tiempo junto a los sombreros).

La vida del intérprete de "La llave" cambió para siempre desde que se enteró de la noticia, que en marzo compartió con el mundo. "No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción. Gracias a la vida, que me ha dado tanto", expresó en su cuenta de Instagram al confirmar que Mora estaba en la dulce espera. Días antes, el cantante romántico le había dedicado un tierno mensaje por el Día de los enamorados.

