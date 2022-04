Acusan a Zara Phythian, actriz de Doctor Strange, y a su esposo de haber abusado de una menor

Una nueva denuncia salpica tanto a Hollywood como a la industria del entretenimiento brit√°nica: la actriz Zara Phythian y su esposo, Victor Marke, fueron denunciados por una mujer que asegura que abusaron sexualmente de ella en reiteradas oportunidades cuando era menor de edad.

Seg√ļn inform√≥ la cadena BBC, tanto la actriz, conocida por haber interpretado a Brunette Zealot en la pel√≠cula Doctor Strange: Hechicero Supremo, como su esposo negaron los 14 cargos de actividad sexual con un menor presentados por la presunta v√≠ctima, que alega que los abusos comenzaron cuando ten√≠a 13 a√Īos, en 2005, y se repitieron hasta 2008. La joven present√≥ su denuncia ante el Tribunal de la Corona de Nottingham en Reino Unido y brind√≥ su testimonio ante el jurado este jueves.

‚ÄúEra consciente de que lo que ocurr√≠a estaba mal, pero no sab√≠a c√≥mo salir de la situaci√≥n ni pod√≠a decir nada‚ÄĚ, explic√≥ la mujer. Adem√°s, cont√≥ que era admiradora de Phythian y que conoci√≥ al matrimonio mientras trabajaban como instructores de artes marciales en Nottinghamshire, Reino Unido.

Zara Phythian personificó a la malvada Brunette Zealot

En su alegato, la joven se√Īal√≥ que en uno de los encuentros le ofrecieron beber alcohol y que luego Phythian, que en ese entonces ten√≠a 19 a√Īos, comenz√≥ a realizarle sexo oral a Marke y luego, la desafi√≥ a que la imitara. ‚ÄúRecuerdo haber intentado copiar la reacci√≥n de Zara en ese momento porque la admiraba y trataba de ser como ella‚ÄĚ, dijo la mujer, quien asegur√≥ que, en ese primer encuentro, el acusado termin√≥ teniendo relaciones sexuales tanto con ella como con la actriz.

Seg√ļn expres√≥, el hombre le asegur√≥ que nadie le creer√≠a si decid√≠a contar lo que pasaba entre ellos y la amenaz√≥ con romperle las r√≥tulas si decid√≠a romper el silencio. ‚ÄúSiempre tuvieron poder sobre m√≠‚ÄĚ, afirm√≥ en su alegato. Adem√°s, indic√≥ que cuando empezaron los abusos, Merke estaba casado con otra mujer, pero que ese matrimonio termin√≥ por el affaire que el instructor manten√≠a con Phythian, quien a√ļn no hab√≠a cumplido 20 a√Īos.

La mujer tambi√©n le dijo al tribunal que Phythian la ‚Äúentren√≥‚ÄĚ para mejorar en la actividad sexual y que estim√≥ haber tenido relaciones sexuales con Marke unas 20 veces. ‚ÄúEn ese momento, no hubiese podido hacer un informe. Me hubiera muerto de verg√ľenza‚ÄĚ, explic√≥. ‚ÄúCreo que vieron una vulnerabilidad en m√≠ y se aprovecharon de eso‚ÄĚ, indic√≥ la joven. Y agreg√≥: ‚ÄúEse era solo mi secreto m√°s profundo y oscuro. Imagin√© que si le dec√≠a a alguien, mi familia me odiar√≠a‚ÄĚ.

Mads Mikkelsen y Zara Phythian en una escena de Doctor Strange: Hechicero Supremo

‚ÄúCuando finalmente pude hacerlo, acababa de convertirme en madre y no ten√≠a otra opci√≥n que decir mi verdad para no permitir que le pase a nadie m√°s‚ÄĚ, explic√≥, sobre los motivos que finalmente la llevaron a denunciar los hechos.

Esta no es la primera denuncia por abuso de menores que enfrenta Merke. Seg√ļn inform√≥ The Notthinggam Post, el entrenador de artes marciales enfrenta otros cuatro cargos similares, formulados por otra mujer que asegura que abus√≥ de ella entre 2002 y 2003. En este caso, los abusos habr√≠an comenzado cuando la v√≠ctima ten√≠a 15 a√Īos.

Esta otra presunta v√≠ctima denunci√≥ ante la polic√≠a que Marke, quien era muchos a√Īos mayor que ella, la ‚Äúpreparaba y la tocaba sexualmente‚ÄĚ. Seg√ļn su testimonio, todo comenz√≥ con manoseos indebidos y besos en la cara, pero cuando ella cumpli√≥ 16 a√Īos comenzaron a tener relaciones sexuales. ‚ÄúNunca hab√≠a hecho algo as√≠‚ÄĚ, explic√≥ en su denuncia.

Ahmed Hossain, el fiscal del √ļltimo caso en salir a la luz, aleg√≥ este jueves ante el jurado: ‚ÄúAmbos acusados merec√≠an admiraci√≥n y respeto dentro del mundo de las artes marciales y Victor Marke prepar√≥ a estas dos denunciantes separadas cuando eran ni√Īas. √Čl us√≥ su posici√≥n de confianza y autoridad para hacerlas sentir especiales y convencerlas para poder satisfacer sus impulsos sexuales. En este caso, Zara Phythian fue parte de ese proceso‚ÄĚ.