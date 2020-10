Adabel Guerrero fue acusada de abandonar a sus dos perros y estalló indignada

Adabel Guerrero estalló de furia por las críticas que recibió en las redes al regalarle un cachorro caniche a su hija Crédito: Captura de pantalla

Adabel Guerrero estalló de furia en su cuenta de Instagram luego de recibir una ola de críticas por regalarle un cachorro caniche a su hija Lola, de dos años. La bailarina fue acusada por los usuarios de abandonar a sus otros dos perros chiguaguas.

Todo comenzó cuando la bailarina compartió un video del momento en que llegó el nuevo integrante canino de la familia a su casa. A pura emoción, ella y su marido, Martín Lamela, le presentaron el cachorro a su hija, que reaccionó con mimos y abrazos hacia su nueva mascota.

Lejos de causar ternura por los tiernos gestos de la pequeña Lola, los usuarios la criticaron por la elección de un animal de raza y le preguntaron qué había pasado con los perros anteriores. "Sin ánimos de ofender, me parece que alguna vez podrías adoptar un perrito, porque hay muchos cachorros esperando que se los lleve una familia", comentó una seguidora.

Cansada de los mensajes que recibió, la bailarina estalló de furia con un contundente descargo: "Estoy realmente harta de la gente que interpreta todo como el ort... Me tiene podrida. Mis perritas están en la casa de una amiga que es como mi hermana de la vida, y en su momento fue una decisión muy dolorosa la de entregarle a quienes para mí son mis otras 'dos hijas'".

Cada vez más enojada, Guerrero explicó que sus dos perros se fueron de su casa por un motivo de fuerza mayor: "Me tratan de que las abandoné y eso no es abandono. Sé que están con una hermosa familia con la que yo viví en mi infancia cuando murió mi mamá; y la razón fue que los chiguaguas no eran adecuados para una bebé que los tironeaba y les agarraba las patas".

Adabel Guerrero mostró dónde viven ahora los dos chiguaguas que la acusaron de "abandonar" Crédito: Instagram Stories

La actriz de Sex virtual aclaró que las dos mascotas no convivían armónicamente con su hija cuando era bebé, y la mordían en las piernas sin querer. "Después de pensarlo mucho tomé la decisión de que se lleve a las dos perras, que hoy duermen en la cama de su hija, de 12 años, las sacan a pasear, las cuidan, y me dio pena volver a pedírselas porque se encariñaron mucho", continuó.

Por esa razón decidió regalarle un nuevo cachorro, esta vez un caniche, a su hija. Sin embargo, las críticas continuaron y hubo quienes le retrucaron: "Un perro no es un juguete. Es un integrante más de la familia que se adopta con la responsabilidad de darle amor y enseñarle a los niños a respetarlos".

"¡No me rompan las pelot... loco!Yo no maltrato a los animales. No me sigan si no les gusta lo que subo. Trato de tener paz en mi vida", cerró contundente, y a las pocas horas compartió algunas fotos de sus dos perros para demostrar que están felices en la casa de su amiga.

