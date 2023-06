Adam Sandler y el contundente mensaje para su mujer, tras 20 años de casados: “Tu ‘sí, quiero’ fue el mejor regalo de mi vida”

escuchar

Adam Sandler y su esposa, Jackie Titone, siguen tan enamorados como el primer día. La pareja lleva dos décadas junta y el amor continúa intacto. En las últimas horas, el actor celebró su 20° aniversario de casamiento con un dulce homenaje publicado en su cuenta de Instagram.

“Tu ‘sí, quiero’ fue el mejor regalo de mi vida. Mi corazón ha sido tuyo desde el primer segundo que te vi y cada día amo y aprecio más tu alma entregada. Nosotros. Los niños. Sigamos adelante mi amor. Mucho amor para vos. Siempre”, escribió Sandler, de 56 años, junto a una foto de los dos el día de su casamiento.

El posteo se llenó rápidamente de buenos deseos de algunas estrellas, que expresaron el cariño que tienen por la pareja. Entre los cientos de saludos se puede leer el de su compañero de elenco en el film Son como niños 2, Nick Swardson. “Cuando dijiste ‘I saba doo’ todo el mundo lloró de felicidad. Los quiero a los dos. Jackie es increíble. A veces olés mal. Bendiciones”, bromeó. Jennifer Hudson y Julia Fox fueron otras de las que dejaron comentarios.

La historia de amor

La pareja se casó en junio de 2003 en una finca de Malibú rodeada de varios invitados famosos, entre ellos Jennifer Aniston . Fueron 400 las personas que presenciaron la unión entre ambos, a la que también acudió el perro de él, que lució un esmoquin generando ternura entre la gente. Sin embargo, la historia de amor de Jackie y Adam comenzó varios años antes, cuando se conocieron en el rodaje de Un papá genial en 1999.

Mientras el actor de El aguador era la estrella de la película, Jackie, que hoy tiene 48 años, interpretaba a una camarera. Desde entonces, ella participó en varias películas junto a su marido, entre las que se encuentran Una esposa de mentira, Misterio a la vista y Como si fuera la primera vez.

A lo largo de los años, la pareja tuvo dos hijas: Sadie, que hoy tiene 17 años, y Sunny, que tiene 14. A fin de año, ambos estrenarán un nuevo largometraje en donde también participarán sus herederas, la película de Netflix You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah!

¿Puedo estar en tu próxima película, papi?

Adam Sandler disfruta de su familia y de trabajar con sus hijas Archivo

Las chicas siempre han disfrutado de ver a su padre actuar, incluso han hecho cameos en varios proyectos. “Hacen que parezca que las obligo a hacerlo”, bromeó Sandler en 2020 en el programa The Drew Barrymore Show sobre las apariciones de sus hijas. “Mientras tanto, ellas me están preguntando todo el año: ‘¿Puedo estar en tu próxima película, papi?”.

Si bien se divierten dentro del set, Sadie y Sunny no son muy fanáticas de ver a su padre en la pantalla. “Me rogaron poder ver mis películas. Me decían: ´Por favor, no es justo. Dejanos verlas. La gente siempre te grita cosas en la calle y no sé de qué están hablando´”, contó el mismo actor en el programa The Ellen Show. “Así que les mostré las películas que pedían ver y aproximadamente a los 20 minutos las veo desconectarse y luego las escucho decir, algo nerviosas: ´¿Podemos ver otra cosa?´”, reveló entre risas hace unos años.

En noviembre de 2022, Sandler recibió una distinción especial en los Gotham Awards de Nueva York. El actor afirmó que estaba “demasiado ocupado” para escribir un discurso, así que dejó que sus hijas adolescentes elaboraran uno por él. El divertido texto, que fue más bien una parodia, terminó con un saludo a la madre de las chicas. “Gracias mamá por aguantar a papá y sus locos cambios de humor todos estos años”, leyó Sandler al público y agregó: “Eso sí que es una hazaña merecedora de un premio a la trayectoria”.

Asimismo, el 19 de marzo pasado, Sandler fue galardonado con el premio Mark Twain al humor americano en el Kennedy Center Concert Hall de Washington DC. “Me gustaría celebrar al verdadero Adam”, dijo Jackie durante su discurso y sumó “El que toma Pepto Bismol, el que revienta el aire acondicionado, el que hace pis en el patio, el que molesta... Sí, él es tan divertido en la vida real como lo es en las películas. Y es tan bueno en la cama como todos ustedes han imaginado durante tanto tiempo. Adam, estés despierto o no, siempre sos fantástico”.

