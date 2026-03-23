Adiós a Rómulo Berruti, un periodista entusiasta que junto a Carlos Morelli moldeó el histórico ciclo Función privada

“Con profundo dolor despedimos a nuestro socio Rómulo Berruti, figura ineludible del periodismo de espectáculos y de la difusión cultural en nuestro país, quien falleció ayer en la Ciudad de Buenos Aires. Desde Argentores, enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”, escribieron en la cuenta de Instagram de la entidad. Su sobrina confirmó la triste noticia a LA NACION.

Con la muerte de Rómulo Berruti, a los 88 años, acaecida en la noche del domingo, se cierra un capítulo irrepetible del periodismo teatral y cinematográfico argentinos y se clausura definitivamente el siempre soñado regreso de Función privada, el programa que con Carlos Morelli construyó la memoria cinéfila de varias generaciones y fue un hito de la televisión argentina.

Luego de cursar estudios en el Instituto Grafotécnico, Berruti comenzó su carrera en el periodismo en el diario El Mundo, en 1960 y luego en Crítica, la mítica publicación fundada por Natalio Botana, cuya redacción transitó hasta el cierre definitivo del medio, en 1962. Con un intervalo en el que condujo un programa en Radio del Pueblo, en 1964 se incorporó al diario Clarín, donde estuvo un cuarto de siglo, fue Jefe de Redacción del Suplemento de Espectáculos y creador de la sección Telones y pantallas. También colaboró con la revista Gente, fue crítico de cine de la revista Somos y escribió en el diario La Prensa. Con el inicio de la televisión por cable creó la versión televisiva de su programa Detrás del espejo, entre 1994 y 1997, auspiciado por el Fondo Nacional de las Artes, y que estuvo al aire durante 15 años, primero en la sintonía de Radio del Plata y luego en Radio Ciudad, emisora en la cual desde su frecuencia modulada de la 2x4 conducía desde 2008 y hasta su fallecimiento con enorme éxito Plumas, Bikinis y Tango, y en la que se había iniciado a los 25 años convocado por Emilio Stevanovich para su ciclo Semanario teatral del aire, que la entonces Radio Municipal emitía desde el subsuelo del Teatro Colón.

La dupla, reunida por LA NACION en 2019 Santiago Cichero/AFV

Estuvo en una enorme cantidad de emisoras pero de su extensa trayectoria radial conservaba como un hito haber integrado la mesa del poderoso programa Sexta Edición que conducía Cacho Fontana.

Rómulo Berruti y Carlos Morelli fueron las caras de aquel éxito que persiste en la memoria popular y que permaneció en el aire un total de 16 temporadas y construyó con el espectador una alianza inclaudicable gracias a una presentación didáctica pero no solemne, el avance de la película del sábado siguiente y, como obviarlo, con un capítulo de Flash Gordon o de alguna otra serie olvidada por el tiempo añadiendo guiños a la cinefilia con la cortina musical que era la música de la emblemática Amarcord de Fellini, una inmortal Marilyn Monroe desde la pared y una claqueta que daba paso al film.

Detrás de ellos siempre había una envidiable barra de tragos que, empero, no era habitual beber al aire como se creía, pero fueron parte de su marca registrada y de un enorme anecdotario que moldeó la memoria de Función privada, cuyos antecedentes directos fueron Microcine 7 y luego Sábado segunda noche, que iban en el horario marginal reservado para el cine por televisión. Pero la amistad era histórica y se remontaba a 1965, cuando con Morelli se habían conocido en el estreno de una revista en el Sacoa marplatense. La dupla imbatible de la televisión primero fue radial en Antártida e incluso en la inauguración de Radio Continental. Antes, el medio televisivo le había brindado a Rómulo Berruti la participación en un panel de espectáculos para un programa vespertino en Canal 11 y en la trasnoche con el noticiero Actualidad 24 horas, por Canal 13.

Rómulo Berruti

Recibió el Premio Cóndor de Plata a la trayectoria y el Diploma al Mérito de la Fundación Konex; el Art-Kiné y el Premio Martin Fierro. Fue Jurado del Festival de Cine de Mar del Plata, de los Premios Moliere-Air France, de los premios María Guerrero e integró una decena de asociaciones profesionales que señalaron con profundo pesar su partida en redes sociales.

Había comenzado con problemas de salud a finales del año pasado, pero siguió adelante con su programa dominical al que brindó su último aliento. Nunca se casó, ni tuvo hijos aunque si una sobrina que lo cuidó hasta el final, y dos grandes amores, Constanza Maral y María Fiorentino. Tuvo si una enorme familia de amigos y la referencia cotidiana del público que lo había integrado como un pariente más.

Rómulo Berruti será recordado por su plena presencia en toda labor cultural, por su humor y su fina ironía pero sobre todo por su enorme erudición, talento profesional y conocimiento del medio. Como pasa con los grandes de larga trayectoria, su partida además clausura una época que ahora sólo será accesible desde la fría redacción de los libros de historia.