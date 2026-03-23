Murió Rómulo Berruti, crítico de cine y conductor de Función privada

El espectáculo argentino atraviesa un momento de luto luego de que se conociera la noticia de la muerte de Rómulo Berruti, una figura destacada del periodismo que dejó su huella, entre otras participaciones, como crítico de cine en el exitoso programa Función privada. La noticia fue confirmada este lunes por la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), que indicó que el fallecimiento tuvo lugar ayer domingo.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro socio Berruti, figura ineludible del periodismo de espectáculos y de la difusión cultural en nuestro país, quien falleció ayer en la ciudad de Buenos Aires. Desde Argentores, enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”, expresó el comunicado.

En el mismo emotivo posteo, la entidad destacó que Berruti, que nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1937, “forjó una trayectoria de más de seis décadas, caracterizándose por su profundo conocimiento del teatro, el cine y la música popular argentina”.

En la prensa gráfica, el periodista dio sus primeros pasos en 1960 en el diario El Mundo y en el vespertino Crítica. Luego, trabajó en el diario Clarín, no solo como jefe de Espectáculos, sino como ideólogo de la sección “Telones y Pantallas”. También escribió en La Prensa, Somos y Gente.

En la televisión, el nombre de Berruti quedará por siempre asociado al histórico ciclo Función privada, el cual condujo junto a Carlos Morelli. Este espacio se convirtió en un verdadero hito de la pantalla chica, acercando el cine de autor y la producción nacional a los hogares argentinos.

Romulo Berruti y Carlos Morelli Santiago Cichero/AFV

Siete años atrás, en una entrevista para LA NACION, Berruti se reencontró con Morelli para recordar viejos tiempos. Al ser consultado sobre el fenómeno de Función privada, que reunía a la familia frente a la televisión, Berruti recordó que entonces “hubo cosas muy curiosas porque, aprovechando un vacío legal con respecto al cine en televisión y de que no se pudieran cortar las películas porque era un pecado, las dábamos completas y el canal ATC tuvo varios juicios y problemas jurídicos añadidos”.

Argentores repasó que la radio fue otro de los espacios de pertenencia del periodista fallecido. Estuvo en programas como Detrás del espejo, que se mantuvo al aire ininterrumpidamente por 15 años, y desde 2008 condujo Plumas, bikinis y tangos, un sentido homenaje a la época dorada de la revista porteña y a la identidad musical de Buenos Aires. Berruti fue galardonado con el Premio Konex en 1987 y se desempeñó como jurado de premios como el María Guerrero, el Martín Fierro y el Cóndor de Plata.