Adrián Suar explicó por qué está trabado el regreso de Mirtha Legrand a la TV: “Es una cuestión económica”

En medio de los festejos por los cien mil espectadores de la obra Inmaduros, Adrián Suar habló sobre cómo se viene este segundo semestre televisivo en eltrece: el estreno de la segunda temporada de ATAV, el nuevo formato de Marcelo Tinelli y el tan ansiado regreso de Mirtha Legrand con sus “mesazas”.

Muy entusiasmado por el panorama que se viene, el actor y productor habló con el programa Mañanisima, de Carmen Barbieri, de la segunda parte de la ficción Argentina Tierra de Amor y Venganza (ATAV). “Arrancaron las grabaciones, estoy viendo el material. La verdad que viene muy bien. Son los años ‘80, el volver a la democracia, la gente que se tuvo que exiliar a España y volvió en el ‘84, el surgimiento del mundo de la revista...”, enumeró contando parte de la trama que narrará esta ficción.

Quién también estrenará un nuevo formato será Marcelo Tinelli, que dejará de hacer el clásico Bailando por un sueño para hacer Canta conmigo.

Adrián Suar y Diego Peretti en el festejo de Inmaduros en Gardiner Prensa INMADUROS

“Todavía no se la fecha pero será julio, agosto... Marcelo está contento, está enganchado. Es un formato nuevo, un Tinelli nuevo, renovado y con ganas de hacer lo mejor que él sabe que es hacer televisión”, anticipó mientras aseguraba que le gusta mucho la idea de que el conductor cambie el estilo del programa. “A veces llega cuando tiene que llegar. Es un formato enorme que le va a quedar muy bien”, agregó.

Hablando de vueltas, una de las más esperadas es la de Mirtha Legrand con sus famosas mesazas. “Espero que vuelva. Ojalá. Yo la adoro, me encantaría que vuelva ella, Juana también. Le hicimos una oferta y ahora ellos van a contestar. Ojala se pueda resolver, nosotros la queremos”, confesó el productor.

Mirtha Legrand y Adrián Suar ante un interrogante que permanece: ¿volverá la diva a eltrece o su regreso será en otro canal?

Y enseguida explicó el verdadero motivo de la demora de su regreso: “Es una cuestión económica, no hay otra cosa. Ojalá podamos lograrlo. El canal quiere, si ellos quieren se logrará. Y si no, me daría mucha tristeza que Mirtha no esté en la pantalla de eltrece. Es una figura para la pantalla de eltrece y sino q ue vaya donde quiera porque ella es de todos los canales. Es una cuestión económica nada más”, remató.

De festejo en Gardiner

Anoche, Adrián Suar y su compañero Diego Peretti encabezaron los festejos por un nuevo récord de Inmaduros, la comedia que protagonizan con gran éxito en el Teatro Nacional. La pieza, producida por el propio Suar junto a Nacho Laviaguerre, agotó todas las entradas en sus primeras 100 funciones y superó los 100 mil espectadores, convirtiéndose en la obra más vista del país.

Tras la función, todo el elenco y equipo técnico se juntó para celebrar el nuevo hito en el conocido restó Gardiner, de la Costanera. Estuvieron entre otros, Mauricio Dayub (director de la obra) Patricia Echegoyen, Fernanda Metilli, Carla Pandolfi, Jessica Abouchain y Pablo Codevilla (asesor artísitco).

El elenco y el director de Inmaduros celebraron anoche un nuevo hito: 100 mil espectadores Prensa INMADUROS

Escrita por Daniel Cúparo y Juan Vega, Inmaduros relata la relación entre dos amigos muy diferentes entre sí: Alfi (Adrián Suar) y Fideo (Diego Peretti). Alfi es un publicista, separado y con un hijo al que apenas ve, que rehúye de cualquier compromiso afectivo, a excepción de Alexa... su casa inteligente.