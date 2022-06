Lali Espósito y una implacable “defensa” a la China Suárez: “Me gusta que mis amigos sean felices”

Actriz, cantante e incondicional. A diferencia de muchas otras figuras que se despegaron de la China Suárez en el último tiempo, Lali Espósito demostró que a la hora de apoyar a sus amigas, ella está presente. Así, apoyó la carrera de cantante de su excompañera de Casi Ángeles, minimizó las críticas que recibió por sus romances y le dio el visto bueno a su romance con Rusherking. “Me gusta que mis amigos sean felices”, reconoció.

Siempre con buena onda y muy sincera, Lali respondió las preguntas de Rafa Juli, movilero de Intrusos, luego del cumpleaños de su amigo Marley. Cuando le preguntaron qué opinaba de L-Gante, la artista contestó: “L-Gante es un crack, algún día me gustaría hacer algo con él. Sin embargo, cuando le recordaron las críticas que el trapero le hizo a su amiga por su nuevo tema musical, fue tajante: “Tiene razón la China”.

Luego de comentarle que Suárez “descolló en Uruguay con un tema” dentro del reality ¿Quién es la máscara?, Lali reconoció que no pudo ver la presentación, pero que sí vio algo en redes. “Sé por ella y por amigos en común que le fue muy bien”, explicó. “¿La ves arriba de un escenario?”, insistió Rafa. “¿Cómo no la voy a ver? La conozco desde que tenemos 10 años. Y ambas empezamos cantando y bailando. A mí no me resulta ajeno que ella cante. Quizá a la gente le sorprende, pero a mí no me sorprende nada. Ella siempre cantó muy bonito”, respondió, entre dulce y tajante.

“¿Te sorprenden las críticas que le hacen porque está con un chico más joven?”, siguió el movilero. “No. Las críticas nunca sorprenden. Están siempre ahí”, arrojó, y si bien Juli le respondió con el argumento de la deconstrucción, ella fue contundente también en ese sentido: “Eso nos gusta creer, pero bueno, hay gente que no, y esos son los que critican”.

Tras explicar que Rusherking le parece un divino y que además le cae bien porque es santiagueño y ella tiene familia en esa provincia, la cantante le dio el visto bueno a la flamante pareja: “ Me gusta que mis amigos sean felices, y si la China está feliz… ”. Por último, Juli le preguntó a Lali si era amiga de Suárez y la estrella, a diferencia de muchas otras figuras que se despegaron de la actriz luego del Wandagate, se mostró incondicional: “Sí, claro. ¿Cómo no? Amiga de toda nuestra vida”.

La furia de la China tras los dichos de L-Gante

Luego de criticar a quienes quieren enfrentarla con María Becerra, expareja de su actual novio, la protagonista de El hilo rojo apuntó contra L-Gante, quien opinó sobre ella en un móvil. Tras unas relajadas vacaciones en España, el cantante volvió a la Argentina y habló con la prensa sobre los diversos temas que se instalaron en la agenda de los medios en los últimos días. Como es costumbre, contestó cada una de las preguntas con naturalidad y buena onda, pero una de las opiniones que emitió molestó a la China Suárez.

“La China Suárez se está lanzando como solista, ¿hay chances de una colaboración?”, le consultó el cronista de Socios del espectáculo (eltrece) en referencia a la canción que lanzó la ex Casi Ángeles, “El juego del amor”. “¡Uh! ¡La China Suárez! ¿Qué? ¿Está cantando?”, respondió sorprendido ante la nueva faceta de la actriz, y pese a que no indicó si ese dúo sería posible, no dudó en opinar sobre el nuevo romance de ella. “Los re engancharon. Hay que hacerla bien, pero portarse mal”, lanzó el joven en referencia a que la pareja, cuando aún no había blanqueado su relación, fue captada a la salida de un hotel.

Querido “lgante” cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba 🫶.

Creo que hablaste al pedo, igual re bailo tus temas. Saludos cordiales. pic.twitter.com/D6xws1fAAP — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 31, 2022

Estos pocos segundos que L-Gante le dedicó a la actriz, fueron suficientes para que ella reaccionara en Twitter. “ Querido ‘L-Gante’ cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Creo que hablaste al pedo, igual re bailo tus temas. Saludos cordiales ”, le contestó filosa la artista, sin ocultar su enojo por las palabras de su colega.

En ese sentido, Suárez destacó su extensa carrera artística, que comenzó en el 2003 (aunque antes ya había protagonizado publicidades) al ser parte del elenco de Chiquititas, donde tenía cuadros de bailes y también cantaba. Sin embargo, fue con su protagónico en Casi Ángeles, en 2007, que comenzó con una importante carrera musical, al integrar el grupo juvenil Teen Angels, que contó con un masivo éxito que devino en giras mundiales. En 2015, grabó una versión de “Trátame suavemente” que fue incluida en los créditos finales de la película Abzurdah (que la tenía como protagonista) y, más recientemente, publicó “El juego del amor”, acompañada por el cantante Santiago Celli.