Adrián Suar rompió el silencio sobre los rumores de romance con Rocío Robles: “La quiero mucho, es divina”

En medio de las especulaciones sobre su vida amorosa, Adrián Suar rompió el silencio sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la periodista deportiva Rocío Robles, de 32 años. El actor y productor se refirió con cariño y admiración hacia la exbailarina de ShowMatch, aunque evitó confirmar una relación formal.

Las versiones del noviazgo comenzaron después de que la periodista de espectáculos Pilar Smith afirmara que Suar mantiene un romance con la comunicadora. Este dato fue reforzado más tarde por Paula Varela en el programa Intrusos (América TV). Sin embargo, hasta ese momento, ninguno de los protagonistas se había expresado públicamente sobre el tema.

Anoche, los cronistas encontraron a Suar en el estreno de Rocky, la obra protagonizada por Nicolás Vázquez, y aprovecharon la ocasión para preguntarle sobre su situación sentimental. “El día que esté de novio, lo voy a decir”, respondió con una sonrisa el gerente de programación de eltrece. Ante la insistencia del notero de LAM, el actor agregó con picardía: “Nos conocemos la cara”.

Cuando el notero quiso saber más sobre el presunto “vínculo afectivo” con Robles, Suar no escatimó en elogios, aunque evitó dar más detalles. “Nos conocemos, sí. Me encantaría tirarte un título, pero no hay título”, dijo. Y continuó: “La quiero mucho, es divina. Gran persona, gran periodista deportiva, inteligente...”.

El cronista le siguió el juego: “Tengo una amiga que te quiere conocer. ¿Le puedo pasar tu número? Estás soltero, entonces”, a lo que Suar respondió, dejando las puertas abiertas: “Estoy soltero y bien. Mi corazón está bien. Late. Late”.

Desde su separación de Griselda Siciliani en 2016, con quien tuvo a su hija Margarita, Suar no oficializó ninguna nueva pareja.

La palabra de Rocío Robles





En paralelo a las declaraciones del productor, Rocío Robles también rompió el silencio, aunque lo hizo en una charla privada con Yanina Latorre, quien compartió el contenido de la conversación en el programa LAM.

Sobre cómo comenzó el vínculo entre ellos, la panelista introdujo un dato que citó de Paula Varela: “Rocío estaba haciendo un trabajo y Suar la llamó para felicitarla”, contó la panelista, dando a entender que ese primer gesto fue el puntapié para que comenzaran a acercarse.

“Nos conocimos así. Esto lleva un año más o menos. No tengo mucho que contar. Me gustaría que lo busquen a él, que hoy va al teatro”, confesó Robles por WhatsApp.

La periodista se mostró algo incómoda con la exposición mediática: “Pregúntenle a él. A mí esta situación me estresa bastante. Yo no hablo de mi vida privada hace mucho. Él puede decir lo que quiera, a mí no me modifica nada”, mencionó.

Sin embargo, Robles dejó en claro que existe un vínculo afectivo: “Yo lo quiero un montón. Es amoroso, un caballero y muy buena persona conmigo. Estamos saliendo”, afirmó. Entonces, Latorre preguntó: “¿Estás enamorada? ¿Están de novios?”, y la periodista aclaró: “No, de novios no, estamos saliendo. No quiero decir nada más, falta un montón para poder decir algo”.

Los rumores sobre un posible vínculo entre el productor y la exbailarina comenzaron después de que Pilar Smith publicara un mensaje en X: “Suar y Robles, romance confirmado. Hace casi un año que salen”.

A partir de esa revelación, Paula Varela sumó más detalles en Intrusos. “Yo me enteré de esta relación hace un tiempo, me los encontré, los vi, ellos me pidieron un poquito de silencio y los respeté. Ahora que lo cuenta Pilar, lo podemos decir: hace más de un año que están juntos y se llevan muy bien”, aseguró la panelista.

Además, la comunicadora explicó cómo habría sido el primer acercamiento: “Ellos se conocieron porque Adrián le comentó sobre un trabajo que realizó Rocío y la invitó al teatro a ver Felicidades”. Según la periodista, Robles preguntó si podía ir acompañada, y asistió con un amigo. Luego de la función, los tres compartieron una cena. “Cenaron simpáticamente, ahí se pasaron los teléfonos y comenzaron a verse. Están muy bien”, detalló.

Rodrigo Lussich también aportó: “La información que nos llega del lado de Suar, en off, es que la pasan bien, se divierten juntos, comparten momentos, alguna salida, y que la etiqueta de ‘novios’ quizás llegue con el tiempo”.