Adrien Brody: de la famosa a la que le regaló un castillo a su polémico y último romance

El actor de El brutalista es uno de los solteros más codiciados de Hollywood; nunca pasó por el altar aunque estuvo en pareja varios años

Adrien Brody volvió a hacer historia . El actor acaba de ganar su segundo Oscar por su papel en El brutalista, un film donde interpreta a un arquitecto judío nacido en Hungría que huye del nazismo y emigra a los Estados Unidos para conseguir el “sueño americano”. Si bien era uno de los grandes candidatos de la noche (ya recibió un Globo de Oro, un BAFTA y un Critics’ Choice por este papel), esta estatuilla significaba volver a revivir aquella noche de 2003 cuando gracias a su rol en El pianista se convirtió en el actor más joven en recibir ese galardón. Por aquel entonces tenía 29 años.

Sin embargo, su triunfo no es lo único que se recuerda de esa 75ª edición de los premios de la Academia. Al recibir la estatuilla, el ganador besó apasionadamente a quien le entregó el reconocimiento, la actriz Halle Berry. Esta actitud no solo sorprendió a su colega sino también a sus fanáticos, que no entendían cómo el Brody tímido podía haberse animado a tanto delante de todo Hollywood. “Había mucho amor en esa sala, amor real y reconocimiento. Fue solo un buen momento y... lo tomé”, explicó tiempo después sobre aquel momento.

Adrien Brody y su beso con Halle Berry en los Oscar 2023

Ahora, 22 años después, la historia se repitió, pero al revés. Fue Berry, quien en la alfombra roja tomó por sorpresa al actor besándolo apasionadamente ante los ojos de su esposa, Georgina Chapman. A estas imágenes que dieron la vuelta al mundo, se sumó el divertido momento, en donde el artista (rumbo a recibir su premio) se da cuenta de que tiene un chicle en la boca y se lo arroja a su mujer. Es que el ganador tenía mucho que agradecer.

Adrien Brody y Halle Berry recrearon el beso que él le dio a ella cuando ganó el Oscar en 2003

A lo largo de los años, Brody demostró que no le gusta mezclar su vida profesional con su vida personal . No suele asistir a eventos si no tiene que presentar un trabajo ni exponer su vida privada en las redes sociales. Mucho menos protagonizar escándalos mediáticos que paseen su nombre por la prensa amarilla. Sin embargo, en lo que respecta a su historial amoroso, hubo excepciones. Mientras que fue vinculado con varias de sus coprotagonistas, su romance de tres años con Elsa Pataky, la actriz española, fue uno de los más resonantes.

Cuando el actor se puso en pareja con Georgina Chapman, la exmujer del productor Harvey Weinstein, también generó cierto ruido. Hasta dicen que fue el propio magnate, condenado a varios años de prisión por agresión sexual a diferentes mujeres, el encargado de presentarlos.

Un soltero codiciado

Jennifer Esposito (con quien actuó en La noche del asesino en 1999), Hilary Swank (con la que hizo La intriga del collar en 2001), Keira Knightley (con la que interpretó Regresiones de un hombre muerto en 2005), Rachel Weisz (con la que coincidió en Estafa de amor en 2008) y Kristen Connolly (con la que compartió el set en la miniserie Houdini en 2014) son algunas de las actrices con las que se lo vinculó sentimentalmente. Sin embargo, ninguno de estos affaires fueron confirmados.

Adrien Brody y Rachel Weisz fueron vinculados sentimentalmente, pero ninguno de los dos lo confirmó AP

El primer romance que confirmó fue con la actriz Monet Mazur, en 2001. La relación que duró apenas unos meses. Su noviazgo con la modelo australiana Sky Nellor no corrió mejor suerte. Dos meses y un día fue todo lo que duró esta pareja.

Cansado de la exposición, el protagonista de El gran hotel Budapest buscó un amor por fuera de los flashes y lo encontró en Michelle Dupont. Aunque no tuvo que irse muy lejos, ya que ella era su asistente personal. Con ella estuvo casi tres años hasta 2006.

Amor a la española

Su historia de amor con Elsa Pataky comenzó de casualidad en el año 2006 . Por aquel entonces, los actores compartían coach y el flechazo fue inevitable. “Fue un milagro”, le dijo Brody a la revista InStyle sobre aquel primer encuentro fortuito. “Me quedé completamente embelesado. Después le dije a Elsa que me sentía muy incómodo porque era tan guapa y tan encantadora y dulce. Me sentí muy cohibido”, recordó mientras daba detalles de cómo había sido el encuentro, la ropa que la española llevaba o el auto descapotable en el que había llegado.

La española Elsa Pataky salió durante tres años con Brody ALIAH ANDERSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con el correr de los meses su relación se afianzó cada vez más y la pareja ya imaginaba un futuro juntos. Será por eso que para el cumpleaños número 31 de ella, él le regaló un castillo que había sido construido a fines del siglo XIX por Charles William Knight. ”Le vendé los ojos. Justo en el castillo hay una campana de iglesia gigante y preciosa. Y le dije: ‘Cuando oigas el sonido de la campana, podés abrir los ojos y verás tu sorpresa’. Y entonces hice sonar la campana”, contó el actor en una nota con la revista ¡Hola! sobre esta granja que remodeló a su gusto.

“Cuando vi el castillo, le pregunté a Adrien, ‘¿esto es nuestro?’ y él respondió, ‘sí, bienvenida a casa’”, recordó por su parte la española sin poder creer su regalo.

“Los dos nos sentimos realmente felices por haber encontrado a alguien a quien no solo amamos, por quien nos sentimos profundamente atraídos sino también con quien compartimos puntos de vista similares sobre la vida. Elsa me ha traído mucha energía positiva” , confesaba allá por 2008 el actor.

Sin embargo, esa atracción llego a su fin un año después. Aunque ninguno de los dos oficializó la separación, la pareja ya no se mostró en público y, un año después, ella anunció que se casaba con el actor Chris Hemsworth. Por supuesto que el castillo se lo quedó él.

Fue seis años después, justamente mientras rodaba un documental mostrando la renovación de este edificio medieval, que Brody habló por primera vez de su ruptura. “Todos buscamos un sentimiento de hogar, todos tenemos sueños y aspiraciones, y luego la vida a veces no sucede como esperamos. Mi vida se ha visto enriquecida por todas estas personas hermosas que han pasado por ella”, aseguró en referencia a la española.

Un amor secreto vs. un amor modelo

Adrien Brody y Lara Leito, en Cannes en 2014 GROSBY GROUP

Si bien Pataky rehizo su vida rápidamente, al actor le costó un poco más pasando a liderar la lista de los solteros más codiciados de Hollywood. En esos años, tuvo una relación secreta con la actriz January Jones, sin embargo, lo confirmaron después de separarse, a principios de 2010.

En 2012, Brody volvió a apostar al amor. Esta vez con una modelo rusa llamada Lara Leito. La pareja se conoció en el Festival de Cannes.

A pesar de que ella comenzó a desfilar para grandes marcas y llegó a estar presente en la Semana de la moda en Londres, ambos supieron mantener su relación lejos de los flashes. “Cuando se trata de relaciones personales, estar pendiente de lo que otras personas dicen de vos o de tu vida puede ser muy destructivo. Yo no hago ningún comentario al respecto porque no me gusta llamar la atención”, señaló Leito a la prensa.

Después de siete años juntos, la modelo y el actor pusieron punto final a su romance. Si bien se desconocen los motivos de la ruptura, los rumores de un affaire con Georgina Chapman, su actual mujer, ya empezaban a sonar.

¿La mujer de un amigo?

Muy cariñosos, así se mostraron Adrien Brody y su actual pareja, la diseñadora Georgina Chapman, en la alfombra roja de los Oscar ANGELA WEISS - AFP

Georgina Chapman y Brody se conocían desde hacía años. Él era amigo del productor Harvey Weinstein y ella, su mujer. Sin embargo, no fue hasta 2020 (luego de que el poderoso empresario cinematográfico fuera encarcelado por los delitos de acoso sexual y violación a diferentes mujeres) que se enamoraron.

La diseñadora y la estrella de cine comenzaron a salir, luego de que ambos coincidieron en el lanzamiento de los trajes de baño de la modelo Helena Christensen en Puerto Rico. Chapman, la madre de los dos hijos más pequeños de Weinstein, estaba muy triste por toda la situación con su ex (de quien se había divorciado en 2017) y Brody se convirtió en un gran apoyo para ella.

Aunque todos sabían que salían, la pareja recién oficializó su relación en junio de 2021 cuando pasearon de la mano por la alfombra roja del Festival de Cine de Tribeca, donde Brody presentaba su película Clean. “ Adrien y Georgina comparten los mismos intereses y una profunda pasión por su trabajo”, revelaba una fuente cercana a la pareja por ese entonces.

Además de tener muchas cosas en común, también cumplen el mismo día, ambos nacieron un 14 de abril. “Feliz cumpleaños, mi alma gemela. Estoy muy feliz de compartir este día con mi mejor amigo”, escribió la creadora de la firma Marchesa en sus redes sociales para saludar a su novio por sus 52 años.

Si bien tratan de ser discretos con su vida privada, en el último tiempo se los ha visto juntos en distintas entregas de premios de Hollywood, ya que él fue nominado y también galardonado por su papel en El brutalista. “A mi bella y maravillosa compañera Georgina, tu generosidad de espíritu, tu propia resiliencia, tu inmensa creatividad son un recordatorio diario de cómo ser. No estaría aquí frente a ti si no fuera por ti. Hubo un momento, no hace mucho, en el que sentí que tal vez nunca más volvería a tener este momento, así que gracias”, dijo él en la ceremonia de los Globos de Oro mientras daba su discurso de agradecimiento.

Adrien Brody junto a su mujer, Georgina Chapman en la alfombra roja de los Oscar MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Palabras similares sonaron este domingo cuando Brody fue premiado con su segundo Oscar y aseguró que Chapman no solo le ha dado un impulso a su propia valía sino a sus valores. También, el ganador le dedicó el galardón a los hijos que su mujer tuvo con Weinstein, con quienes convive a diario. “Ha sido una montaña rusa, pero gracias por aceptarme en sus vidas . Papá vuelve a casa como un ganador”, lanzó.

Brody tiene varias casas, pero cuando no está rodando o de promoción, reside junto a su mujer y los hijos de ella, de 14 y 11 años, en el castillo medieval que el actor compró en 2008 para su ex. Allí, disfrutan de hacer senderismo, cocinar para amigos y de la compañía de sus cuatro gatos, dos burros miniatura, tres caballos y un perro al que llaman Ziggy.

