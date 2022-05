Agostina, amiga de Felipe Pettinato, apuntó contra el neurólogo: “Melchor le daba recetas vacías firmadas para que pudiese comprar lo que quisiera”

En el día de ayer, Felipe Pettinato fue dado de alta y trasladado a un neuropsiquiátrico. Mientras su familia prefiere mantenerse en silencio por el momento, este viernes su amiga Agostina habló con Nosotros a la mañana, por eltrece, y dio detalles de la relación que el mediático tenía con su médico Melchor Rodrigo.

“Felipe ayer estaba sedado, de hoy no tengo novedades. Tampoco habló con Tamara, no habló con nadie todavía ”, comentó Agostina sobre el joven que actualmente se encuentra internado en una clínica de Castelar por la que pasaron varios famosos como Matías Alé, Charly García y Noemi Alan, entre otros.

Respecto a la relación que tenía Pettinato con su médico, advirtió: “Yo a Melchor no lo conozco, solo puedo decir lo que me contaba Felipe. Eran muy amigos, lo admiraba mucho. Él me contaba que le conseguía las pastillas que él consumía, que cuando iba a la casa consumían juntos, que los dos consumían pastillas ”.

Tras asegurar que Felipe no sería capaz de incendiar su departamento adrede, Agostina contó cómo era su amigo con ella: “ No tengo nada malo que decir. Siempre fue un dulce de leche conmigo, siempre tenía muy buenas palabras, era muy buena persona. Cuando estaba con nosotros estaba bien, contento. Cuando estaba solo se deprimía bastante”, señaló.

Mientras aclaraba que a Melchor jamás lo vio personalmente, la joven hizo una declaración inesperada: “Lo que sí me consta, y tengo fotos para demostrarlo, es que Melchor le daba recetas vacías firmadas para que Felipe pudiese comprar lo que quisiera . Eso lo he visto”, indicó al tiempo que reconoció que su amigo estaba enfermo y debía estar internado hace tiempo. “Lo que pasa es que es una persona difícil y siempre se quería ir pero sí, necesitaba un tratamiento”, agregó.

“Felipe tuvo actitudes violentas con Melchor”

Quién también se encontraba del otro lado de la línea era Alejandro López, un expaciente y amigo del médico fallecido. “Melchor era un neurólogo reconocido mundialmente. Este chico comienza la relación como paciente. Melchor en situaciones críticas brindaba su propio hogar para que vivan ahí y para poder monitorearlo de cerca. Por supuesto que después se transformo en una amistad. Él no solo se preocupaba por su dolencia sino por su contexto. Me paso a mí, que era paciente y generé una amistad inquebrantable con él”, reveló.

Alejandro López, íntimo amigo del neurólogo Melchor Rodrigo, disparó contra Felipe Pettinato

Inmediatamente, desmintió que Melchor Rodrigo consumiera drogas junto a Pettinato y aclaró que en un momento sólo tomaba pastillas para focalizar su atención por el déficit de sueño que tenía. “Que un tipo como Melchor se junte a tomar pastillas con alguien es una locura. Su día tenía 48 horas, de noche investigaba y de día atendía pacientes. Es cierto que él las tomaba, yo no estoy acá para mentir pero lo hacía para mejorar su atención”, explicó.

Tras aclarar que hacía cuatro o cinco años que lo atendía, López contó que no es la primera vez que su amigo sufre un ataque físico por parte del hijo de Pettinato. “Felipe lo había atacado previamente. Hubo tres hechos de violencia en este departamento . Yo alguna vez le comenté por corazonada que me parecía peligroso y él me dijo que era muy buen chico y que lo iba a ayudar y Melchor no aflojaba en eso”, expresó.

El hijo de Roberto Pettinato, Felipe Pettinato, y un incendio cargado de tragedia y dudas

“La relación de Melchor con la familia era cero. Una vez me dijo que el padre de este chico (en referencia a Roberto Pettinato) lo odiaba, que tenía cero relación con la familia”, reveló mientras explicaba porque el paciente no estaba internado. “El era muy renuente de internar en psiquiátricos, decía que no aportaban demasiado, por eso ofrecía su domicilio para monitorearlo día por día. El tenia las mejores intenciones para con todos los pacientes. Melchor hizo de Estado, mal o bien lo hacía él”, opinó.