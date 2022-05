Un amigo íntimo de Melchor Rodrigo apuntó contra Felipe Pettinato: “Esto no fue un accidente”

Un íntimo amigo de Melchor Rodrigo, reconocido neurólogo que falleció producto de un incendio en el departamento de Felipe Pettinato, realizó un desgarrador análisis sobre lo que -a su propio juicio- ocurrió aquella noche de lunes. “Esto no fue un accidente”, sostuvo Alejando López en declaraciones televisivas.

“Imagino todo lo que nosotros imaginamos. Como muchos de los que estamos acá, creo que esto no fue un accidente”, sostuvo López en diálogo con América TV. Consultado sobre el pensamiento de la familia de Melchor sobre el siniestro, el hombre fue por demás contundente.

“Son gente muy seria. No van a decir nada abiertamente y menos si no hay pruebas”, precisó para luego insistir: “Pero tengo certezas y estoy igual de seguro que ellos en su interior saben que esto no fue un accidente”. Luego, se limitó a hablar de la relación entre Felipe y el neurólogo.

El neurólogo Melchor Rodrigo, víctima del incendio en Belgrano y amigo de felipe Petinatto melchorrodrigo.com

Contó que fue el hijo del conductor y exmúsico, Roberto Pettinato, quien se mudó al inmueble de Melchor en primer lugar. “Estuvo ahí por tres temporadas. Lo llegó a correr con cuchillo”, narró a la vez que explicó: “Él [por Melchor] tenía la costumbre llevar pacientes a su propia casa y vivir con ellos para controlarlos”.

Tras hacer una breve mención del incidente del cuchillo, López retrocedió en sus palabras y clarificó: “No fue solo uno. Fueron muchos hechos de violencia. Algunos incluyeron también la presencia de sartenes y otros artículos de cocina. Y esto fue tan solo en los últimos dos años”.

“Después hubo otro evento más. Felipe le robó en el mismo departamento pastillas y un recetario. Se encerró en el cuarto de Melchor y se tiró abajo de la cama. Hubo que romper la puerta para sacarlo. Y todo esto no lo digo yo de terceras fuentes. Me lo contó Melchor en persona”, añadió.

El hijo de Roberto Pettinato, Felipe Pettinato, sufrió el incendio de su departamento en el barrio de Palermo el pasado lunes.

En los últimos tramos de la entrevista, el íntimo amigo del neurólogo se refirió a sus últimos días, previo al siniestro que dejó un saldo de tres heridos, entre ellos el mismo Felipe Pettinato, por inhalación de humo. “Yo creo que fue un fin de semana complicado para Felipe. Y por lo tanto para Melchor”, precisó.

“Días atrás, la familia de él [Melchor] había considerado al hijo del conductor como persona no grata. No lo quería dejar entrar más a su casa”, contó dando evidencia de una posible “fractura” en el trato cordial que ambos mantenían. Lo que habrá pasado después es que Felipe llamó a Melchor”, reconstruyó después.

Y completó para terminar: “Debía de haber tenido alguna necesidad particular y es por eso que le pidió ir a su departamento. Era muy común que Melchor hiciera esto. Iba a casa de sus pacientes y se quedaba hasta que se calmen y se pongan bien. Y después pasó lo que pasó”.

Qué se sabe del caso y cómo continuará la investigación

La investigación está cargo del fiscal en lo criminal y correccional porteño Martín Mainardi, que por el momento caratuló la causa como “averiguación de causales de muerte e incendio”. El informe preliminar, aportado por el cuerpo de Bomberos de la ciudad de Buenos Aires, apunta a la presencia de un “elemento ígneo”.

“No se descarta que en el suceso hayan utilizado una sustancia líquida que haya funcionado como acelerante de la combustión, cuyos vapores fuera inflamados con un elemento de llama libre [encendedor, fósforo o pedazos de papel]”, sostiene el escrito.

Las llamas se originaron en el piso 22 de un edificio del barrio porteño de Belgrano

Con respecto a Melchor, su cuerpo fue encontrado en el living del inmueble de Felipe Pettinato. Estaba en posición de cúbito ventral, carbonizado. La autopsia reveló que el deceso se produjo por quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar.

Hasta el momento, el hijo de Roberto Pettinato no se encuentra ni imputado ni detenido. En primer instancia, se lo había trasladado a la Clínica Zabala por inhalación de monóxido de carbono. Este jueves fue derivado la clínica especializada en salud mental Dharma por suponer “un riesgo para sí mismo y para otros”.