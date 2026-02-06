Agustina Palma, la ex Floricienta que deslumbró en la alfombra de Cumbres Borrascosas y busca su gran oportunidad en Hollywood

Además de Margot Robbie y su collar Cartier que perteneció a Elizabeth Taylor, hubo una argentina que se llevó todas las miradas de la alfombra roja del film Cumbres Borrascosas en Los Ángeles: se trata de Agustina Palma, actriz tucumana que deslumbró con un vestido blanco strapless con corte sirena que no pasó desapercibido.

En diálogo con LA NACION, la ex Floricienta contó sobre su vida entre Los Ángeles, Miami y Madrid. Además, adelantó que este año presentará su libro, mientras se prepara para el estreno de la segunda temporada de Máxima, y recordó cuando de niña se instaló con su mamá, la también actriz Constanza ESpejo, tres meses en la ciudad de Buenos Aires para estudiar en la academia de Cris Morena.

Agustina Palma junto a su madre, la también actriz Constanza Espejo, en la alfombra roja de la premier de Cumbres borrascosas, en Los Ángeles Instagram

—¿Cómo viviste la repercusión luego de tu paso por esa alfombra roja?

—Fue hermoso, no imaginé semejante repercusión. Acá no se mide la magnitud de lo que pasa. Me invitaron para cubrir la alfombra para mis redes, como actriz. Todos me empezaron a preguntar por Jacob Elordi, pensé que habría más inquietudes por Margot [Robbie] pero no, hay un fenómeno en él del cual no estaba interiorizada y en la peli me pareció increíble su trabajo.

—¿Pudiste tener contacto con ellos?

—No. En esta alfombra estaba toda la calle cortada; primero ingresaron los creadores de contenido, después los actores, yo estaba en ese grupo, y luego el elenco y los protagonistas. Fui sacando cosas en mis redes y grabé mucho del look de todos, sobre todo de Margot, porque me parecía increíble la cantidad de guardias a su alrededor, después me enteré que era por su collar. Me sentí super cómoda, soñé estar ahí mucho tiempo, me acompañó mi mamá, entonces me pareció muy especial compartirlo con ella porque conoce su recorrido mejor que nadie.

—¿Esperás que esta repercusión abra puertas y traiga oportunidades laborales?

—Totalmente, hago audiciones, tengo mi manager, coach de acento… Por otro lado me parece increíble lo que pasó en los Grammy con Bad Bunny, los latinos tienen cada vez más impronta y me dio esperanza y me inspiró, hay talento latino auténtico. A partir de eventos como este te preguntan quién sos, te escriben, te ven y todo eso suma a mi carrera internacional, te hace sentir que no hay barreras y que no todo es tan imposible.

—¿Cuánto hace que te fuiste de Argentina?

—Hace cinco años y no volví más; creo que en marzo vuelvo. Lo que pasa es que mi familia está en Miami. Primero viví en Miami, lo primero que hice fue estudiar inglés. Después me fui a Madrid que fue una preparación para todo lo que vino después, siempre fue mi sueño estar en Los Ángeles. Fue una decisión que tomó mi familia después de la pandemia, mi hermano ya vivía allá y mi mamá y mi papá me dijeron “nosotros nos vamos, ¿venís?”. Acepté, fue una decisión que no creí que tendría la magnitud que tiene, pero pasaron eventos fuertes en pandemia, sentía que algo tenía que cambiar. Durante la cuarentena murió una ex pareja, Disney me avisó que se suspendía la segunda temporada de la serie que estaba haciendo, una película que tenía pendiente también… Así que fue un llamado de que había algo más afuera.

—¿Ya habías estado en Los Ángeles?

—Sí, había venido a estudiar y siempre había querido quedarme, pero mi gran tema era el inglés. En 2024 me instalé acá, los primeros tiempos fueron difíciles, cuando uno emigra cuesta volver a sentirse en el hogar, tener tu tribu, rutina. Para mí Madrid fue un alivio y un abrazo al corazón después de lo que pasó en pandemia, tardé unos nueve meses en asentarme igual que acá, digo que para mí ese es el tiempo de gestación en una ciudad, conocerla, entenderla, caminarla.

—¿Ahora qué estás haciendo?

—Audicionando, hice una ficción que se llama Mi final feliz y trabajando en proyectos personales, mi libro, la música. Me mantengo activa. Voy a estar en los premios Lo nuestro, en Miami, voy a dar una charla TED en Punta del Este el 13 de marzo, así que ahí tengo la esperanza de pasar por la Argentina, quedaron amigos, familia y hasta mis cosas, porque me fui con dos valijas y nada más. Igual no soy nostálgica.

Agustina Palma, en el set de Rincón de Luz Instagram @palmaagustina

—Empezaste muy chica de la mano de Cris Morena, primero con Rincón de luz y luego con Floricienta, ¿vivías en Tucumán en ese momento?

—Yo vivía en Tucumán cuando fui a Buenos Aires a hacer un taller de tres meses con Cris; me acuerdo que estaba Lali que era más grande que yo (de edad) pero chiquita y varios actores de Casi Ángeles. Fui con mi mamá, mi papá trabajaba en su empresa en Tucumán. No tuve que dejar el colegio, se fue dando todo, ahí hice una participación en Rincón de luz. Después volvimos a mi casa y más adelante, a mis ocho años, nos mudamos a Buenos Aires definitivamente, ya estando allá me convocó Cris para Floricienta donde interpreté a Floricienta de niña, mientras mi papá trabajaba en Buenos Aires y mantenía su empresa en el norte. Nos mudamos primero con mi mamá y mi hermano.

—¿Por qué se mudaron?

—Por el trabajo de mi mamá, ella es actriz, Constanza Espejo. Ahora que lo pienso en esa época mi papá trabajaba en un lugar y volvía, y a mí me pasa algo parecido, me preguntan dónde vivo y yo digo que estoy entre Los Ángeles, Miami y Madrid.

—De alguna forma, con otras ciudades, repetiste la historia…

—Sí, y nos juntamos y pareciera que el tiempo no pasa, hablamos las mismas cosas. Todo esto de poder empezar de nuevo lo mamé de casa claramente, es un concepto al que le tenemos mucho miedo pero yo soy fan del poder de tu mente para crear tu realidad.

—¿Formaste tribu con algún grupo de argentinos?

—Apenas llegué tomé la decisión de juntarme con gente que hablara inglés para aprender el idioma, pero ahora empecé a conocer argentinos y es bonito volver a las raíces.

—¿A Tucumán hace mucho que no vas?

—Ocho años, quedó mi abuela allá, tíos, primos, tengo bonitos recuerdos y me encantaría volver, más allá de proyectar y ambicionar. Se vienen lanzamientos más personales que me gustaría presentar en la Argentina.

—¿Tu libro de qué trata? ¿Es ficción?

—Trata de mi historia, carrera, lo que fui aprendiendo.

—Volviendo a la época Cris Morena, ¿cómo fue trabajar de tan pequeña?

—Lo recuerdo con mucho cariño todo, fue una experiencia que me abrió muchas puertas, fueron las mejores escuelas.

Agustina Palma junto a Delfina Chaves, en Máxima Instagram @palmaagustina

—Próximamente estrena la segunda temporada de Máxima...

—El 14, en esta segunda temporada hay más participación de mi personaje. Estuve tres meses en Ámsterdam rodando, con Delfina (Chaves) nos conocíamos porque trabajó con mi mamá en ATAV y por amigas en común y ahora además se incorporó Caro Kopelioff, con quien trabajé en Disney, así que fue lindo estando tan lejos encontrarnos y contar la historia de esta mujer tan importante.