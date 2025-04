Al Pacino cumple 85: de los amores de un actor al que nadie pudo llevar al altar a su último proyecto

Es una de las leyendas vivas de Hollywood más deseadas; sin embargo, y pese a que vivió grandes romances, nunca se casó; hoy disfruta de su familia y se prepara para el estreno de Exorcismo: El ritual

LA NACION

Cuando en 2015 le preguntaron a Al Pacino si pensaba algún día pasar por el altar, el actor optó por sostener ese halo de misterio que siempre rodeó su vida sentimental. “Claro que es posible. Aunque parece irrelevante”, declaró en una entrevista que le concedió al Boston Herald. “No tengo ni idea, pero nunca digo nunca”, agregó. Hoy, mientras intenta disfrutar de su rol de padre con sus cuatro hijos y sin ninguna novia a la vista, el mítico actor cumple 85 años y se prepara para el estreno de su último proyecto cinematográfico.

A lo largo de su extensa carrera, Al Pacino se convirtió en uno de los actores más deseados de Hollywood dividiendo su tiempo entre su trabajo [en pantalla, frente a cámaras, detrás de ellas y sobre el escenario] y las mujeres con las que compartió su vida. Durante los últimos años protagonizó y dirigió Modigliani, tres días en Montparnasse (2024) y le dio vida al cazador de nazis Meyer Offerman en la serie Hunters. También se separó de su última novia, la joven Noor Alfallah, y peleó por la custodia de su hijo. Y continúa invicto de libreta de casamiento.

Una escena de su última serie, Hunters Archivo

Exorcismo: El ritual, su próximo estreno

En junio en los Estados Unidos y el 7 de agosto en la Argentina llegará a la gran pantalla Exorcismo: El ritual , el último proyecto del consagrado actor. El film, dirigido por David Midell, está basado en la historia real de dos sacerdotes -uno que cuestiona su fe y otro que enfrenta un pasado problemático- obligados a dejar de lado sus diferencias para salvar a una joven poseída a través de una serie de exorcismos difíciles y peligrosos. Escrita por Midell y Enrico Natale y producida por Andrew Stevens, Mitchell Welch y Natale. Dan Stevens, Ashley Greene y Abigail Cowen completan el reparto.

Una estrella de Hollywood con el corazón roto

Al Pacino y Diane Keaton en El Padrino, film en el que se conocieron Paramount Pictures - Moviepix

El primer gran amor del actor fue su colega Jill Clayburgh, a quien conoció cuando actuaba en obras teatrales en Boston a fines de los 60. La relación duró algunos años hasta que en 1972 Pacino terminó con ella. “Pasé por todo”, declaró la nominada al Oscar a The Washington Post en 1978. “Autodesprecio, desprecio por él, dolor, ira, miedo”. Clayburgh explicó, además, que el motivo del fin fue la fama que alcanzó Pacino luego del estreno de El Padrino.

Luego de salir con las actrices Tuesday Weld y Marthe Keller, Pacino se rindió a los pies -y a los encantos- de Diane Keaton . Aunque no se conocen las fechas precisas de ese amor que estuvo marcado por un sinfín de idas y vueltas, se sabe que se conocieron en 1971 durante la filmación de El Padrino, donde fueron Michael Corleone y su mujer Kay Adams. Primero fueron amigos, luego ese vínculo se convirtió en una relación sin rótulo, que marcó de manera profunda la vida de la protagonista de Dos extraños amantes.

Al Pacino y Diane Keaton en El padrino

Cansada de la incertidumbre, Keaton le dio un ultimátum a Pacino. Fue durante el rodaje de El padrino III. “O te casás conmigo o al menos contemplá la posibilidad”, le dijo. “Pobre Al, nunca quiso casarse y pobre de mí, que nunca paré de insistir”, recordó la actriz en una entrevista. “Al nunca fue mío . Pasé veinte años perdiendo a un hombre que nunca tuve, él no quería casarse: quería una salida”, se lamentó años después.

Amores fugaces y la llegada de la paternidad

Al Pacino con Julie Marie Pacino

La profesora de interpretación Jan Tarrant fue quien conquistó el corazón de Pacino a finales de los 80 y quien convirtió a la estrella de Hollywood en padre por primera vez : el 16 de octubre de 1989 nació Julie Marie Pacino . El amor fue tan fugaz que es muy poco lo que se sabe, y no hay imágenes de ellos juntos. Luego llegó a su vida la presentadora, directora y productora australiana Lyndall Hobbs. Según publicó la revista People, la pareja solía organizar fiestas lujosas y frecuentaba a famosos como Mick Jagger o el rey Carlos. El motivo de la ruptura fueron las ganas de Hobbs de ser mamá, deseo del que Pacino no quiso ser parte. Durante esa relación, Pacino tuvo además una aventura con su coprotagonista de Carlito’s Way, Penelope Ann Miller.

Un frustrado intento de familia tradicional

Al Pacino & Beverly D'Angelo en la premier de El informante Ron Galella - Ron Galella Collection

En 1996, Pacino conoció a la actriz y cantante estadounidense Beverly D´Angelo durante un vuelo a Nueva York. El impacto fue tal que ella se separó del duque italiano Lorenzo Salviati, su entonces marido, para vivir su romance con el actor libremente. Tras varios años de noviazgo, Pacino y D’Angelo le dieron la bienvenida a sus gemelos, Anton y Olivia, el 25 de enero de 2001. “En 1997, me miró a los ojos y me dijo: ‘Quiero que seas la madre de mis hijos’, y aunque había evitado ese papel toda mi vida, estaba profundamente enamorada y estaba totalmente comprometida”, declaró D’Angelo en marzo de 2003. “Pese a la postal soñada, en 2004 la pareja se separó. “La fuerza del amor por nuestros hijos fue la base para resolver nuestros conflictos y crear una nueva historia como padres compartidos”, confesó ella hace poco tiempo en un posteo en Instagram.

Lucila Polak, la argentina que le dio estabilidad

Al Pacino y Lucila Polak Archivo

Pacino y Lucila Polak se vieron por primera vez 2008 y se enamoraron de inmediato. Fue la actriz argentina la primera mujer con la que el mítico intérprete logró construir un vínculo muy fuerte, donde primó el respeto por la independencia del otro. “Nosotros estuvimos dos años juntos antes de mostrarnos en público y cosechamos una relación muy sólida, de mucha confianza”, expresó ella en los inicios de su noviazgo.

“Hay un montón de cosas que nos mantienen unidos. Nuestra relación resistió el paso del tiempo y eso es señal de que funciona”, aseguró Pacino por su parte en 2014. Durante los años que estuvieron juntos, compartieron viajes, festivales y alfombras rojas alrededor del mundo, incluso con Camila Morrone, la hija de ella. En septiembre de 2018, Polak confirmó a ¡HOLA! la ruptura. “Al y yo decidimos separarnos hace unos meses, pero seguimos siendo familia y amigos. Se cerró un capítulo, eso es todo”, le dijo la actriz a la publicación.

Meital Dohan y una diferencia insalvable

Pacino comenzó una relación con la cantante y actriz israelí Meital Dohan al poco tiempo de separarse de Polak GROSBY GROUP - LA NACION

La primera vez que Al Pacino fue vinculado a la actriz israelí Meital Dohan fue en 2018, cuando las imágenes de la pareja comprando muebles en West Hollywood recorrió el mundo. La relación duró dos años, y terminó por decisión de ella producto de la gran diferencia de edad: él es 36 años mayor.

“Es difícil estar con un hombre tan viejo, incluso siendo Al Pacino. Así que, incluso con todo mi amor, la historia no duró”. Dohan también aclaró que fue “un honor” haber estado a su lado y que terminaron luego de una fuerte discusión que tuvieron días antes de la entrega de los premios Oscar de ese año. “Tuve una pelea con él y lo dejé hace poco, pero, por supuesto, lo quiero y lo aprecio de verdad, y me alegró estar ahí para él cuando me necesitó y formar parte de su legado”, completó.

Noor Alfallah, una nueva oportunidad

Noor Alfallah, la última pareja de Pacino Instagram

Poco después de terminar con Dohan, Pacino se puso de novio con la productora de 31 años Noor Alfallah. Cuando el vínculo cumplió un año, el representante del actor confirmó que la pareja esperaba su primer bebé. Pacino y Alfallah dieron la bienvenida a su hijo, Roman Pacino, en junio de 2023. Tres meses después, se separaron. Alfallah solicitó, ante la Justicia, la custodia total del hijo, y el actor contrató al prestigioso abogado Adam Philip Lipsic para que se hiciera cargo de la situación. Finalmente, llegaron a un acuerdo.