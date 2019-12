Alberto Comillot se casa el domingo con una colega 48 años menor

Cormillot y su novia, la nutricionista Estefanía Pasquini

"Sí, me caso", confesó Alberto Cormillot hace varias semanas atrás en Pamela a la tarde. "No hay fecha, no hay nada. Es un tema nuestro solamente. Me da pudor decirlo públicamente porque yo hablo de salud, de alimentación y actividad física. Prefiero mantener un perfil bajo. Nos casamos porque formalizar es una forma de expresar el compromiso que si bien existe, los dos queremos hacerlo. Nos pareció una buena idea", dijo, escueto. Y agregó que no le tiene miedo a las críticas. "No me molestan, siempre hay críticas", aseguró. ¿Por qué dijo eso? Porque la deferencia de edad que tiene Cormillot con su amada es de 48 años.

Lo que nadie imaginaba es que la fecha de la boda era tan cercana. Según contó Tomás Dente en Nosotros a la mañana (eltrece), el médico de 81 años se casa con su novia de 33, Estefanía Pasquini, que también es nutricionista, el próximo domingo 8 de diciembre, en la zona de Villa Devoto. Y eso es todo lo que se sabe hasta ahora, porque Cormillot y su enamorada no quieren que se filtre más información sobre su especial día.

En octubre, la pareja viajó a Las Vegas y en un primer momento se dijo que se habían casado en una de las tantas capillas que ofrecen bodas temáticas, aunque luego él desmintió esa información. El viaje fue, en realidad, de trabajo porque Cormillot participó de la Semana de la Obesidad 2019, pero aprovechó junto a su novia para disfrutar de unos días de relax, pre luna de miel. Consultado a su regreso, aseguró: "En realidad no nos casamos. Fue un juego, pero no un casamiento. El casamiento será el mes próximo en Buenos Aires".

Cormillot y Pasquini se conocieron en 2012 cuando ella entró a trabajar en su clínica. Aunque no se sabe cuánto hace exactamente que están juntos, se especula que llevan varios años en pareja. Reacios a exponer su vida privada, poco a poco se animaron a compartir fotos en las redes sociales, mostrándose en familia y con amigos. También por las redes se supo que Estefanía se sacó el ramo en el casamiento de una amiga, el 2 de diciembre del año pasado. Y subió una foto que rezaba: "la próxima". Ya estaba en los planes de la pareja formalizar y compartir la vida.

Pero según contaron en Nosotros a la mañana, el compromiso de la pareja no tiene que ver solamente con la convivencia sino con ser padres también. Dicen que los vieron en una clínica de fertilización y tendrían planeado un viaje a Houston para consultar sobre el tema.