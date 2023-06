Alberto Cormillot: “Cuando nacieron los mellizas de Norman Briski, yo lo critiqué”

escuchar

Hace apenas unas semanas, el mundo se sorprendía con la noticia de que Al Pacino se convirtió nuevamente en padre, a los 83 años. Apenas unos días antes, su colega y amigo Robert De Niro, de 79, también anunciaba la llegada de su séptimo hijo. Alberto Cormillot, una voz autorizada en la materia, se refirió a las reacciones que genera la paternidad en los hombres mayores y expresó: “Puedo entender tanto las voces de admiración como las críticas. Muchas veces, lo que se dice es que es un chico que no va a tener a su papá todos los años que lo tienen otros, pero eso es relativo, también. Hay muchos padres que se separan y hay muchos hogares monoparentales, pero es una crítica válida. Otros preguntan cómo te animás, de dónde sacás la energía y se asombran, porque tenés un espíritu joven y se enganchan con eso”.

Cormillot, feliz con la llegada de su tercer hijo Gerardo Viercovich

Cormillot fue padre, en 2021, de Emilio, su tercer hijo, producto de su matrimonio con Estefanía Pasquini. El nacimiento se produjo en plena pandemia, cuando el médico tenía 83 años. “Para mí fue como la culminación de un vínculo amoroso, y el producto de la decisión de armar una familia. Yo me separé de la madre de mis hijos hace 45 años y si bien tuve otras parejas, nunca había tenido ese proyecto”, le explicó a Catalina Dlugi, en el programa radial Agarrate Catalina.

“Sería una hipocresía si yo dijera que tuve que trabajar con eso, madurarlo. La verdad, me daba exactamente lo mismo. Empecé a trabajar con obesidad hace 62 años y fui el segundo médico que apareció en los medios. Tuve que soportar durante 30 o 40 años la crítica y me curtí. Yo soy de escuchar, y creo que cada uno puede pensar lo que quiera. Cuando Norman Briski, a quien conozco desde hace 50 años, tuvo a sus mellizas, yo tuve una mirada crítica. No la hice pública, pero la tuve. ¿Cómo no voy a poder entender a los demás si los sesgos nos afectan a todos?”, se sinceró.

Sobre lo mejor de esta nueva etapa, Cormillot indicó: “Verlo crecer y darle todo lo mejor tanto en el presente como para el futuro. Aprovecho el tiempo al máximo. Y planeamos cuál va a ser su educación, cuáles son los valores que a mí me interesa que él tenga, a partir de mensajes que le voy dando y otros que le voy grabando”, reveló.

El doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini junto a su bebé, Emilio Instagram: @drcormi

“Esos mensajes pueden ser tanto para cuando yo no esté como para que los escuchemos juntos”, aclaró. Y agregó: “Voy grabando mensajes, le relato cuentos que tienen que ver con mi vida, con cómo era yo cuando era chico, cómo eran las cosas... Me pregunto qué es lo que quiere saber un hijo acerca de su padre si ya no está... A mí me interesa saber todo sobre mi papá. Por eso lo hago con alegría y con ganas. Si la cosa se pone melancólica, me rajo y chau, me pongo a hacer otra cosa”.

Emilio tiene, desde los nueve meses, un profesor que le canta y le habla en chino, porque sus padres consideran que es el idioma del futuro. “Creo que el inglés va a ser necesario, pero va a ser común, y el que va a ser de avanzada va a ser el chino, que es la potencia que está creciendo”, señaló Cormillot. Y explicó: “Yo no me puedo dar cuenta si habla chino o está balbuceando, pero va incorporando sonidos y sílabas. Y además, me puse a leer sobre el aprendizaje del chino como segundo idioma en chino y está recomendado. Si un chico puede vincularse desde lo más temprano posible con otro idioma, es estimulante”.

Alberto Cormillot se refirió a la relación de sus hijos Adrián y René con el pequeño Emilio

Con respecto a la relación entre el pequeño de la familia y sus hermanos mayores, René y Adrián, Cormillot indicó: “Adrián es el que lo ve más, y juega bruto con él, porque tiene más fuerza que yo. Lo levanta, lo da vuelta, lo revuelca, y a él le encanta. Se divierten mucho juntos. Y René no lo ve tanto, pero siempre me está mandando cosas de las redes para chicos, juegos, actividades... También se ocupa, pero dicen que las mujeres celan más al papá, pero sé si son solo cosas de las tías y de las abuelas”.

