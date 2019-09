Alfredo Casero, polémico contra Jorge Rial: "Es un operador político"

Alfredo Casero habló de todo en Los Ángeles de la mañana Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Pese a haber dicho que se quería alejar de las polémicas por sus hijos, Alfredo Casero reapareció en escena una vez más y más filoso que nunca. Invitado al piso de Los Ángeles de la mañana, el humorista habló de todo y disparó sin filtro contra Jorge Rial, a quien trató de "operador político".

"Fui a España porque tengo amigos ahí. Estuve con varios problemas de salud y mis hijos me obligaron a irme. Yo tengo un mini departamento en Mallorca que compré hace años. Necesitaba recomponerme, desconectarme, necesitaba del mar. Puedo estar solo 3 meses allá porque no tengo ciudadanía", contó Casero sobre los motivos que lo llevaron a irse del país en los últimos meses.

Con respecto a su "partida" de las redes sociales, Alfredo confirmó que fue una decisión de su hija mayor "la jefa del clan": "Cuando casi me muero, dejé todo. Transé con mi hija de cerrar Twitter. Las redes para mí son algo precioso. Yo las uso para testear por dónde va la cosa. Me permiten decir en el momento justo lo que quiero decir", expresó.

Y si bien aseguró que no le afectan los comentarios negativos, confesó que "expresar lo que opinás" tiene un costo muy alto: "Las balas no me entran pero muchas veces te quieren hacer pagar tu opinión. Pasa en la calle también. Una vez en un bar me apuntaron con el dedo y me dijeron: 'A vos habría que darte un balazo gordo'. Es terrible. Es una exposición que tiene que ver con lo político pero hay cosas que no soporto y las voy a decir toda la vida", aseguró el actor que siempre se mostró afín al gobierno de Mauricio Macri.

Sobre Mirtha Legrand y sus dichos contra Macri

Luego, se metió en la polémica de Mirtha Legrand y opinó sobre sus dichos hacia el Presidente cuando lo trató de "fracasado": "Putear a un presidente es inadmisible, pero yo a Mirtha le perdono todo. La quiero mucho. A veces me enojo porque me trata como si fuera un pibe, pero siempre me mira con cariño. Laburando es un amor, un poco gritona pero muy cariñosa", contó recordando esas escenas que compartió junto a la diva en La dueña.

Muy fan de Twitter, el actor también opinó sobre las bombas políticas de Luciana Salazar y aseguró que hasta hace poco no sabía quién era la vedette: "Juro que no sabía quién era Luli. Cuando vi sus tuits pensé que era una economista. La googleé y ahí me enteré que había salido con Redrado. A la mayoría de la gente no la conozco. Me parece que le escriben las cosas. Pienso que si tenés fuentes propias, tirarlo en público es bastante irresponsable", disparó contra la nueva pitonisa de la política.

Contra Rial

Pero el momento más picante de la entrevista fue cuando se refirió al periodista Jorge Rial, a quien acusó de operador político: "Hay programas de chimentos que persiguen a los actores, luego a las figuras y ahora se meten en la política y operan como lo hace Rial. Lo vi decir barbaridades, a mí me hizo mucho daño y ahora es un dandy desde que se casó", disparó Casero, sin filtro.

Respecto de que se retira de la actuación dijo: Estoy haciendo mis últimos 5 shows en el Teatro Regina. Después no sé. La tele cambió mucho, ya nada es como antes. Las figuras ya desaparecieron y está llena de gente nueva, que uno no sabe ni quiénes son. Hoy si pagás pauta estás, sino afuera".