Tras su salida de Bendita, Beto Casella habló sobre su supuesta pelea con Edith Hermida: “Traicionera”

Después de meses de especulaciones, finalmente llegó el día. El viernes pasado, Beto Casella se despidió de la pantalla de elnueve tras 20 años al frente de Bendita TV. “Algunos se quedan, otros me acompañarán”, dijo el conductor en referencia a Edith Hermida, una de las históricas panelistas que, junto a Daniel Gómez Rinaldi, decidió no seguir sus pasos y quedarse en el ciclo. La decisión de la periodista sumado a la ausencia de ella en el último programa de Casella despertaron rumores de que la relación entre ellos no habría terminado del todo bien. Algo que ambos protagonistas se encargaron de explicar en las últimas horas.

“Todo terminó mal entre Casella y Edith Hermida”, escribió Laura Ubfal en su cuenta de X confirmando las especulaciones en torno a este “matrimonio” televisivo. Sin embargo, fue el propio conductor el que salió a desmentirla: “No hay caso, esta mujer no pega una…”, lanzó en la misma red social. Horas después, aclaró la situación ante las cámaras de Infama: “Yo le dije ‘traicionera’, pero no, hablando en serio... Somos toda gente grande. Cada uno tiene su realidad. Edith, porque se lo ganó y además es un poquito coconductora, está un poquito más holgada que el resto, entonces está bien que diga: ‘Mirá, yo tengo esto seguro. No estoy para correr riesgos’. Está bien. Yo le dije: ‘Quedate acá, negra’”, explicó al hablar de la lealtad de los que lo seguían en este nuevo desafío y los que no.

Respecto a los motivos por los cuales la panelista no estuvo en su despedida, explicó: “El último día me dice: ‘Hoy es mi último día’, me da un abrazo y se va. Yo dije: ‘Qué cortante. Por lo menos comamos, tomemos un cafecito un día de estos, que no se corte’, y se fue. Yo pensé: ‘Qué mala onda’. Y después me empezó a escribir y me dijo: ‘A mí me da mucha angustia, no me podía quedar ahí porque me iba a poner a llorar’. Medio que yo le estoy levantando el ánimo a ella ahora”.

Beto Casella contó la verdad sobre su relación con Edith Hermida

“¿Se va a concretar ese encuentro?”, preguntó el cronista del ciclo de América. “Y ahora no sé porque viste esa cosa de ‘che, nos vemos eh, que no se corte’ y vos te vas a laburar a otro lugar. Yo tengo toda la voluntad de ir a tomar un café, de comer un sandwich. No tengo problema y donde ella esté voy a querer que le vaya bien”, advirtió sin negar la posibilidad de que al no compartir la diaria esa amistad que mantenían se vaya diluyendo.

Enseguida, Casella opinó sobre la posibilidad de que Marcelo Polino sea el nuevo conductor de Bendita: “Me enteré que le ofrecieron a Polino. La verdad para llamar a Polino déjenla a Edith”, expresó, aunque advirtió que Hermida no especuló con quedarse en la conducción tras su partida.

“Decidimos cosas diferentes”

Casella, que a partir de 2026 será parte de América TV, reflexionó sobre por qué su mano derecha en la pantalla decidió no seguirlo. “’La Negra’ está especialmente angustiada porque como ella eligió quedarse y algunos compañeros decidieron irse, le debe estar pasando un proceso fuerte en la cabeza. Ella está (porque se lo ganó) por ahí un poquito más holgada que sus compañeras que están muy apretadas y me dicen: ‘Me da vergüenza lo que gano’. También le falta poco para jubilarse”, dijo en una nota con Intrusos al tiempo que aclaraba que él no le insistió a nadie de su equipo para que siga sus pasos.

Minutos después, explicó el motivo por el cual Hermida no estuvo presente en su último día en elnueve. “Le dieron descanso porque cuando se enteraron que yo me iba el 19 le dijeron: ‘Cuando se va Beto, tenés que estar vos’. Así que tuvo que adelantar las vacaciones. Normalmente yo me voy parte de enero y ella se queda y cuando yo vuelvo, ella se va; esa era la rutina hasta ahora. Ahora no sé como seguirá, si llaman a otra persona para conducir. Yo dejaría a Edith que más o menos conoce el programa”, repitió el periodista defendiendo el lugar de su compañera.

Según Casella, Edith Hermida tiene que ser la conductora de Bendita

“Lo que más me preocupa aclarar es que no hay ningún roce, sería una grasada irme peleado con ‘La Negra’. Pero además no habría por qué. Decidimos cosas diferentes, pero esto no significa que… Es más, hay personas que posiblemente se vengan al nuevo canal que yo les dije: ‘¿Por qué no te quedas si acá estás cómodo?’, pero tienen ganas de jugar esta aventura”, agregó quien se mostró feliz de encarar un nuevo programa después de tantos años en Bendita: “Yo soy ariano puro y me gusta dejar el lugar de placidez y comodidad, donde me podría haber quedado diez años más. Me entusiasma hacer otra cosa, un proyecto parecido a este con cosas nuevas. Una vez que tomo la decisión, le doy para adelante”, concluyó.

La angustia de Edith Hermida

Edith Hermida se hará cargo de Bendita durante el verano

Recién aterrizada de Río de Janeiro, Edith Hermida explicó por qué no estuvo en la despedida de Beto: “Yo estuve muy angustiada estos días. El viernes que él se despedía hablé con Maglietti y Pagani y lloramos juntos. Después hablé con él (en referencia a Casella) y le dije que la verdad yo no tenía ganas de celebrar su despedida. Le dije que estaba muy angustiada, que a mí no me causa gracia y la verdad que no podía hablar”, contó con la voz quebrada.

“Le deseo lo mejor, pero me angustió mucho su partida; es más no pude ver nada de lo que pasó. Ojalá que alguna vez la vida laboral nos vuelva a juntar, ahora la vida personal siempre voy a estar unida a él”, aclaró echando por tierra los rumores de pelea entre ellos y desmintiendo el posteo de Ubfal: “No terminó mal; todo lo contrario. Él se dio cuenta que yo estaba muy angustiada y me dijo: ‘Bueno, calmate, Negra. Va a estar todo bien, te va a hacer mal’. Me dio como consejos para que se me pase la angustia, así que nada que ver”, dijo, entre lágrimas.

Hermida confesó que la partida de Beto la angustió mucho

Por último, la periodista habló sobre la posibilidad de que Polino sea el nuevo conductor de Bendita: “Me encanta, yo lo adoro a Polino. Es más, yo se lo dije. Yo no tendría ningún problema. Disfruto sentarme todos los días ahí a hacer el programa en el rol que me toque. Hoy vamos a ir en la conducción y vamos a dar todo”, remató quien se hará cargo del programa durante el verano.