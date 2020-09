La actriz que personificó a la niña malvada de La familia Ingalls compartió su alegría por un nuevo proyecto cinematográfico que la tendrá como protagonista a sus 58 años Crédito: nstagram: @alisonarngrim

Alison Arngrim, la actriz que personificó a la inolvidable Nellie Oleson de La Familia Ingalls, compartió su felicidad en su cuenta de Instagram por un nuevo proyecto cinematográfico que la tendrá como protagonista. A los 58 años conserva un gran cariño por la "niña malvada" de rizos dorados que la catapultó a la fama.

Desde 1974 hasta 1982 la vida de Arngrim fue muy diferente a la de sus amigos: durante aquellos ocho años se puso en la piel de la pequeña villana de la serie que llegó a transmitirse en 140 países. Lejos de renegar de su papel de "mala", siempre agradeció la oportunidad de haber encarnado en la ficción a la consentida hija de los Oleson.

Pasaron más de tres décadas de su época de ajetreadas grabaciones, y en un posteo reciente anunció que está feliz por volver al cine en una nueva película que se estrenará en 2021. Con el barbijo puesto y un nuevo look de pelo corto escribió: "¡Lista para ir a trabajar!".

Horas más tarde reveló el nombre del film que la tendrá en el reparto protagónico bajo el nombre de Debra: "Contenta con mi personaje para Twice Upon A Song". Poco se sabe de la trama, pero anticipó que será una comedia familiar y que habrá algunos guiños a la inolvidable Nellie.

Bajo la dirección de Savannah Ostler y con compañeros como Steve Warky Nunez, Adrian R'Mante, Monica Moore Smit, Tanner Gillman y Sarah Kent, la actriz tendrá su gran regreso en la pantalla grande el año próximo.

¿Qué fue de su vida?

Arngrim tiene más de 22.000 seguidores en su cuenta de Instagram, y siempre recuerda sus días como protagonista de Little House on the Prairie, el nombre original de La familia Ingalls. Incluso tomó parte del título de la ficción para su propia autobiografía, publicada en 2010: "Confessions of a Prairie Bitch" (Confesiones de una perra de la pradera), donde da a conocer cómo fue su experiencia en el mundo de la actuación.

Actualmente vive en Los Ángeles y está casada con Robert Paul Schoonover desde 1993. La última vez que se la vio en la pantalla fue hace tres años, en la comedia Life Interrupted, donde interpretó a Ally Hughes.