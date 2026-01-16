Después de 20 años, volvió Kito Pizzas, el éxito de Magic Kids: cómo y dónde se puede jugar

Después de dos décadas de espera, Kito Pizzas, el emblemático juego interactivo que cautivó a miles de niños y preadolescentes a través de la pantalla de Magic Kids, regresó. La productora argentina Malabar, responsable de su creación y del programa homónimo, lanzó oficialmente una versión descargable para PC que incluye cuatro de los niveles originales. Este anuncio, que se concretó a fines de diciembre de 2025, representa una noticia largamente anhelada por la comunidad de fanáticos que añoraban la posibilidad de volver a conducir al simpático repartidor de pizzas por sus alocadas aventuras.

El juego, completamente desarrollado en 3D, se convirtió en un fenómeno cultural en Argentina. A diferencia de otras propuestas interactivas de la época, como A jugar con Hugo, Kito Pizzas se destacó por su avanzada producción tridimensional y la imagen “divertida” de su protagonista, que resonó especialmente con el público preadolescente. Su dinámica permitía a los espectadores participar en vivo al llamar por teléfono al programa y utilizar las teclas 4, 5 y 6 de su aparato para guiar al personaje en su misión. El objetivo era sortear diversos obstáculos y peligros que se presentaban en “planetas” temáticos, lo que añadía aventura y exploración al desafío. Al completar los desafíos, los participantes no solo interactuaban con el carismático conductor Ariel “Chucho” Rodríguez y el propio Kito a través de una pantalla, sino que también podían aspirar a ganar premios significativos, desde bicicletas hasta viajes al extranjero.

Chucho Rodríguez fue el "gran compañero" de Kito Pizzas

Kito Pizzas se estrenó el 1 de octubre de 2001 en el canal infantil Magic Kids y permaneció al aire hasta el 14 de diciembre de 2005, período en el que estrenó 174 episodios. Durante su transmisión, el programa no solo ofrecía la experiencia interactiva, sino que también enriquecía su contenido con la emisión de cortometrajes animados. La propuesta gozó de una excelente recepción y se estableció como uno de los pilares de la programación infantil. Sin embargo, a pesar de su popularidad, el ciclo llegó a su fin debido a la fuerte competencia de señales internacionales como Cartoon Network y la pérdida de series animadas licenciadas, factores que eventualmente condujeron al cierre definitivo de Magic Kids el 24 de mayo de 2006.

Durante años, el deseo de los fans de acceder al juego en formato hogareño fue una constante, un lamento compartido por una generación. A pesar de que existían planes concretos para su comercialización, esta posibilidad nunca se llevó a cabo. La principal razón apunta a posibles cuestiones legales relacionadas con los derechos de distribución entre el canal y la productora Malabar, tal y como reveló el portal especializado TVLaint. Esto impidió su lanzamiento y lo mantuvo inaccesible para la mayoría, lo que generó que el juego quedara perdido tras la cancelación del programa, con muchos intentos infructuosos de recuperarlo y preservarlo por parte de la comunidad.

Malabar compartió varias capturas de la jugabilidad de Kito Pizzas Cafecito

La esperanza resurgió cuando, más de dos décadas después de su última emisión, uno de los productores del estudio Malabar logró un hallazgo invaluable: la recuperación de un CD-ROM que contenía parte del material original del juego. Gracias a este descubrimiento, hoy están disponibles para el público cuatro de los quince niveles que se vieron en el programa televisivo. Los niveles recuperados son “Planeta del Tránsito”, “Planeta de la Lancha”, “Planeta de las Mazmorras” y “Espacio Exterior”, cada uno con sus desafíos y entornos característicos.

Los primeros cuatro niveles de Kito Pizzas ya están disponibles para el público Instagram (@kitopizzas.malabar)

Para poder acceder a esta joya de la nostalgia argentina y revivir la experiencia de Kito Pizzas en una computadora personal, Malabar optó por un sistema de “donación” a través de la plataforma Cafecito. Una contribución mínima de $5000, equivalente al valor de un “cafecito” o una “mini Pizza”, es el requisito para obtener el juego con sus cuatro niveles disponibles. Una vez realizada la transacción, el usuario es redirigido automáticamente a un enlace desde el cual puede descargar el archivo “.rar” que contiene el juego, lo que facilita el acceso a esta pieza de la historia gamer argentina.

Además de la opción básica, la productora Malabar diseñó otros planes de apoyo para los más entusiastas y aquellos que deseen contribuir de manera más significativa a sus futuros proyectos. Por una donación de $20.000, los “Súper Fan de Kito Pizzas” no solo reciben el juego, sino que también obtienen una galería de imágenes exclusivas capturadas directamente del juego original y el álbum con la música original de todos los juegos del programa. Para los más devotos, el plan “Archi Mega Fan”, que implica una contribución de $50.000, añade a todo lo anterior una remera oficial de Kito Pizzas (disponible en colores blanco, negro o violeta a elección) y una colección de imágenes exclusivas con los bocetos originales que dieron vida al diseño del personaje.

Los tres planes del regreso de Kito Pizzas Captura cafecito.app/kitopizzas/plans

Esta iniciativa no solo permite a los antiguos espectadores de Magic Kids revivir una parte significativa de su infancia y adolescencia, sino que también busca apoyar a Malabar en su continua misión de seguir con la creación de contenidos. La productora cuenta con un extenso y reconocido portfolio, ya que realizaron “más de ocho series animadas, dos videojuegos interactivos y dos largometrajes de animación”, tal y como expresaron en Cafecito. La recaudación de fondos a través de esta campaña contribuye directamente a la financiación de futuros proyectos creativos, como la posible película basada en su universo Robotia. Los interesados en obtener más información o realizar la descarga pueden dirigirse a la cuenta oficial de Instagram del juego (@kitopizzas.malabar), o visitar directamente la plataforma Cafecito para explorar los diferentes planes de contribución y asegurar su copia de este clásico argentino.