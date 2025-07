Amal Alamuddin y sus extraños comentarios acerca de su marido, George Clooney: “Increíblemente afortunada”

Cuando George Clooney comenzó su relación con Amal Alamuddin, el mundo entero se sorprendió de que el soltero más codiciado de Hollywood estuviese enamorado y sentando cabeza. Hoy, 12 años después, siguen tan felices como siempre y ella no duda en elogiar a su marido en público.

En una entrevista que dio a la revista Glamour, publicada este jueves, la abogada especializada en derechos humanos se deshizo en elogios hacia el actor. "Tengo un compañero de vida que me apoya tanto en lo que hago“, expresó la mujer. “Así que no siento que tenga que disculparme por las cosas que hago o por frenar mi carrera”, añadió.

George Clooney y Amal, en una de sus últimas apariciones públicas Evan Agostini - Invision

Alamuddin, de 47 años, también recordó cómo la estrella de La gran estafa la ayudó a lograr el equilibrio perfecto entre vida y trabajo en medio de los nacimientos de sus mellizos, Alexander y Ella, quienes hoy tienen 8 años.

“Recuerdo que cuando me convertí en madre, lo que obviamente era un nuevo desafío, él fue el primero que me dijo: ‘Sé que tenés que dar este discurso en el Consejo de Seguridad. Tenés que ir, yo me quedo con los niños, no te preocupes’”, reveló.

“Me siento increíblemente afortunada de compartir cada día con él. Y ahora somos cuatro, pero no doy nada por sentado. Atesoro las risas y la alegría que me da estar con ellos”, expresó feliz.

En otra parte de la entrevista, Alamuddin contó cómo mantiene la privacidad de sus hijos en medio de la carrera tan visible de su marido. “Yo diría que ser padre significa que te preocupan más algunas de las intrusiones que pueden cometer los medios”, dijo a la revista. “Así que hacemos lo mejor que podemos para minimizar cualquier impacto en nuestros hijos. No exponemos a nuestros hijos por ahí, nunca hemos puesto su foto de forma pública ni nada de eso”, contó.

Amal Amauddin y George Clooney, en el día de su boda Instagram Over the moon

George, de 64 años, y Amal se casaron en una ceremonia de alto perfil en Venecia, Italia, en 2014, y dieron la bienvenida a sus hijos en 2017.

En una entrevista que brindó en el mes de abril, el actor de Buenas noches y buena suerte hizo la sorprendente afirmación de que él y su esposa no han discutido en más de una década de matrimonio. “Todavía no hemos tenido ni una pelea”, afirmó. “¡Intentamos encontrar algo por lo que pelearnos!“.

El ganador del Oscar continuó haciéndose eco del agradecimiento de Amal por la relación. “Me siento tan extraordinariamente afortunado de haber conocido a esta increíble mujer”, expresó. “Y me siento como si me hubiera ganado la lotería. No hay día en que no piense que soy el hombre más afortunado del mundo. Así que es genial”.

George y Amal se conocieron gracias un amigo en común durante una comida que compartieron en 2013 en Italia y el flechazo fue instantáneo. Después de intercambiar durante semanas e-mails con cartas de amor, la pareja tuvo su primera cita en un lujoso restaurante de Londres. “Ella me propuso ir a un lugar que resultó ser increíblemente moderno y elegante. Cuando salimos había cincuenta paparazzi en la calle, pero Amal lo manejó como una campeona”, contó la estrella. Seis meses después se comprometieron.

La pareja en la entrega de los King's Trust Awards en el Palacio de Buckingham, el 25 de junio STEFAN ROUSSEAU - WPA Rota

“La verdad es que supe bastante rápido que quería pasar el resto de mi vida con ella”, dijo Clooney. La abogada, por su parte, reveló que nunca se había enamorado hasta que conoció al actor. “Lo nuestro se sintió lo más natural del mundo. Siempre había querido vivir un amor así de abrumador… Tenía 35 años cuando conocí a George, para ese entonces ya no creía que fuera a sentir algo así”, dijo.

Se casaron en Venecia en una ceremonia a la que invitaron solo a 150 personas, entre ellas, los amigos del actor Matt Damon y su mujer, la argentina Luciana Barroso, John Krasinski y Emily Blunt, y Cindy Crawford y su marido, Rande Gerber. Tres años después de su boda, el protagonista de Batman y Robin y su mujer fueron padres de los mellizos Alexander y Ella.