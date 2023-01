Amanda Seyfried estará al frente de una versión musical de Thelma y Louise

escuchar

Durante la velada de los Golden Globe, muchos medios notaron la ausencia de la actriz Amanda Seyfried, quien ganó en la categoría de Mejor actriz en miniserie, por su trabajo en The Dropout. Si bien esa falta llamó la atención, pronto se reveló el motivo detrás de eso, y es que la intérprete se encuentra embarcada en un nuevo proyecto, ni más ni menos que en una nueva adaptación de Thelma y Louise.

thelma y louise

Según confirmó el medio Variety, Seyfried está trabajando desde hace tiempo en un show musical basado en el popular largometraje de Ridley Scott, protagonizado por Geena Davis y Susan Sarandon. Este proyecto comenzó a gestarse en el año 2021, con la guionista Callie Khouri, responsable del libreto del largometraje, como colaboradora en el proyecto, junto a Haley Feiffer. En ese momento, el director teatral Trip Cullman también formaba parte del equipo. En una oportunidad y al referirse a este proyecto, Khouri expresó en una entrevista con The Hollywood Reporter: “Esto será algo completamente distinto. Teníamos el guion y la música, pero debido a la pandemia, no hemos podido volver a reunirnos en un largo, largo tiempo. Pero todo es muy prometedor, y no quiero decir mucho más al respecto”.

Evan Rachel Wood estará junto a Amanda Seyfried en la versión musical

Luego de ser ganadora en los Golden Globe, Seyfried utilizó su cuenta de Instagram para agradecer por la estatuilla y revelar el motivo por el que no fue a la ceremonia. En ese posteo, ella expresó: “Ahora estoy en Nueva York. Me encuentro con parte del equipo de Dropout, este grupo maravilloso que es la razón por la que pude ganar este premio. Pero me tuve que perder esta velada, porque estoy haciendo algo que es mágico y es musical. Y estoy sumergida en algo que nunca había hecho. Eso es todo lo que puedo decir. Ojala pueda dar más detalles pronto. Pero es algo que exige mucho trabajo”.

Junto a Amanda Seyfried, distintas fuentes indican que también estará Evan Rachel Wood, aunque los representantes de la actriz no quisieron confirmar dicha noticia, al menos de momento.

Con 36 años y establecida como una de las intérpretes más convocantes de la industria, hace un tiempo Seyfried se refirió a sus inicios en la actuación, y observó que en muchas ocasiones se sintió incómoda, pero tenía miedo de hablar y perder su trabajo. “Tener 19 años e ir sin ropa interior... ¿Cómo dejé que eso pasara? Oh, ya sé, porque tenía 19 años y no quería molestar a nadie. Quería conservar mi trabajo. Fue por eso”, justificó, en una reciente entrevista con la revista Porter.

Amanda Seyfried defendió en Porter la presencia de coordinadores de intimidad en los sets y rodajes. Un debate que surgió a raíz de las declaraciones del actor de Game of Thrones, Sean Bean, que consideró que estas figuras “rompen la espontaneidad” durante el rodaje.

En su momento, Seyfried saltó a la fama mundial con Chicas pesadas (Mean girls), una película en la que interpretó a una de las “plásticas”, Karen Smith. La joven tenía “el don” de predecir cuándo iba a llover a través de sensaciones en sus senos, una peculiaridad de su personaje que derivó en el acoso hacia a la actriz por parte de varios espectadores de la película. “Me preguntaban si podía predecir el clima. Me sentí realmente asqueada por eso. Tenía 18 años y fue simplemente asqueroso”, expresó, en diálogo con la revista Marie Claire en mayo pasado.

