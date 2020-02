Las amigas compartieron una tarde que registraron en las redes Crédito: Instagram Mery del Cerro

El lunes por la tarde, María Eugenia "la China" Suárez, Mery del Cerro y Paula Chaves se reencontraron después de varias semanas de no pasar una jornada juntas. Las amigas compartieron en sus redes sociales postales de ese momento, en las que se las puede ver sonrientes y embarazadas. De todas maneras, la China, quien todavía está aguardando para contar que se encuentra en la dulce espera, prefirió no hacer las fotos del "choque" de pancitas que sí hicieron Chaves y Del Cerro.

"Las extraño, mega embarazadas", escribió en uno de los posteos Lali Espósito, también muy amiga del grupo, quien actualmente reside en España, donde está filmando una serie.

La primera del trío en confirmar su embarazo fue Del Cerro, quien en septiembre decidió compartir la buena noticia en el programa Los ángeles de la mañana. "Con Meme [Bouquet, su pareja] teníamos muchas ganas hace un tiempo. Ya nos parecía que era un buen momento para que no se lleven tanta diferencia con Mila. Además este es un año laboral muy tranquilo para mí, así que era ideal. Tuve años muy intensos y este tenía ganas de estar un poco más con la nena, llevarla y traerla del jardín", contó la modelo y conductora, quien tiene fecha de parto para la primera quincena de abril.

En el caso de Paula, la confirmación llegó en diciembre, a pesar de que ya se había filtrado, luego de que la esposa de Pedro Alfonso renunciara sorpresivamente a la obra que iba a protagonizar con su marido en Villa Carlos Paz, Atrapados en el museo .

Luego de esperar los tres meses de rigor, Chaves se explayó largo y tendido. "Oli tiene 6 años y está chocha. Emocionadísima. Ya quiere que nazca. Es re lindo estar viviéndolo con ella tan consciente. Siento que voy a tener una ayudita porque se enloquece con los bebés de mis amigas. Baltazar, en cambio, es mi sombra. Está hecho un abrojo", expresó, y habló de la molestia que sintió cuando se especuló con su embarazo.

"Ese día corrí al colegio de Oli para que no se lo diga ninguna maestra. Por suerte, pudimos decírselo nosotros. El ser una persona pública tiene esto, pero son más las cosas buenas que las malas. No me gustó que se especule tanto, y me enojé un poco. Soy re calentona e impulsiva", expresó. Semanas más tarde, dio a conocer junto a Alfonso el nombre elegido para su pequeña: Filipa.

En el caso de la China, fuentes cercanas a la modelo y actriz le confirmaron a LA NACION que está embarazada pero que, como en muchos casos, prefiere esperar que pasen los tres primeros meses para hacerlo público. La mujer de Benjamín Vicuña ya es madre de Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré- y de Magnolia, su primera hija con el actor chileno. Suárez está recién llegada de un viaje laboral en Londres, y con ganas de estar cerca de sus afectos, como el caso de sus grandes amigas, con quienes pasó un distendido lunes.