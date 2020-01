Paula Chaves, molesta con quienes critican el nombre que eligió para su hija

La modelo y conductora se pronunció respecto a quienes objetaron la decisión de llamar a su tercera hija Filipa Crédito: Instagram

Hace unos días, en un móvil que brindaron para el programa de América, Incorrectas, Paula Chaves y Pedro Alfonso revelaron el nombre que eligieron para su tercera hija, que nacerá en cuatro meses.

"Creo que se va a llamar Filipa Alfonso", contó la modelo y conductora. "Yo elegí el nombre de nuestra hija mayor, Olivia, y Paula eligió el de Balthazar. Filipa nos gusta a los dos, pero yo quería tener alguna otra opción", añadió el actor, quien está protagonizando uno de los éxitos teatrales de Villa Carlos Paz, Atrapados en el museo.

Por otro lado, Paula contó que dará a luz a su hija en lo que se denomina un "parto humanizado", al igual que su amiga, Zaira Nara. "Como lo hice con Baltha, quiero un parto respetado, libre, con menos intervenciones. No es que estoy en contra de las cesáreas, porque salvan vidas. Pero todo está demasiado intervenido. Está muy bien que la mamá pueda elegir y se respete. Hay que dejar que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, que es parir como lo hacían nuestras madres, nuestras abuelas", manifestó.

Al tratarse de un matrimonio de gran popularidad, no resultó llamativo que el nombre que eligieron para su hija haya sido tema de debate en redes, donde fue criticado por algunos usuarios. Cansada de leer comentarios alusivos, Chaves reaccionó en Twitter contra una frase que deslizó una mujer llamada Marina. "Cuando elegimos Ninna para nuestra hija, nos decían '¡Ah, Por la de la novela!' ¡No! Lo escuchamos en Colombia. Ahora que elegimos Filipa para la niña que viene en camino, nos van a decir que es por @paulitachaves y @pedroalfonsoo ! No tenemos respiro! ", escribió la usuaria en Twitter.

La respuesta de Chaves no tardó en llegar. "Jajajajaja, ¡Qué te importa! Jajajaja, yo dije el nombre pero no para que la gente opine ¡Pero es así! Se opina de todo en la mater/paternidad, hasta del nombre que elegimos", escribió Paula, y cerró su descargo con un consejo: "Relax". Finalmente, la mujer le aseguró que el tuit era simplemente "una broma", y que no le molesta "el qué dirán".

Chaves confirmó su embarazo en diciembre de 2019, a través de su cuenta de Instagram. "Esta banda se agranda... ¡Llenos de amor y más juntitos que nunca! En un día muy especial... Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas, @pedroalfonsoo. ¡Son mi vida!", escribía la modelo junto a una imagen en la que se la podía ver junto a sus dos hijos, Olivia y Baltazar.

Así fue cómo Chaves confirmó los rumores y también pudo aclarar su repentina desvinculación de Atrapados en el museo, obra en la que la conductora de Bake Off Argentina fue reemplazada por Julieta Prandi.