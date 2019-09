Mery del Cerro, embarazada: "Este bebé llega en el momento justo"

Muy feliz, María del Cerro contó que se encuentra esperando su segundo hijo con Meme Bouquet Crédito: Instagram

27 de septiembre de 2019 • 12:43

Hace unas semanas Mery del Cerro sorprendió con una linda noticia: está esperando su segundo hijo junto a su marido Meme Bouquet. Esta mañana, la modelo recibió al móvil de Los ángeles de la mañana en su casa y, junto a su hija Mila, de 4 años, habló sobre cómo está viviendo este nuevo embarazo.

"Gracias por guardar el secreto, te lo agradezco infinitamente. Yo me enteré de muy poquito y pensaba: 'en cualquier momento me va a llegar un mensaje de Ángel'", contó muy graciosa la actriz. "Estaba en Nueva York de muy poco y me sentía pésimo (.). Los primeros meses la pasé muy mal. Recién ahora estoy repuntando un poco. Con Meme queríamos resguardar la noticia. Esperar hasta los 3 meses más que nada porque Mila es muy chiquita, y ella siempre pedía tener un hermanito", expresó.

Mientras la pequeña interrumpió el móvil para contar todo lo que va a hacer con su hermanito, la futura mamá aseguró que el nuevo integrante de la familia llega en el momento justo. "Teníamos muchas ganas hace un tiempo. Ya nos parecía que era un buen momento para que no se lleven tanta diferencia con Mila. Además, este es un año laboral muy tranquilo para mi, así que era ideal. Tuve años muy intensos y este tenía ganas de estar un poco más con la nena, llevarla y traerla del jardín (.). Meme en cambio está con mucho trabajo, acaba de abrir un restaurante", aseguró la conductora de El Challenge, desafío de estilistas.

Y si bien aún no sabe el sexo del bebé, la rubia ya arriesgó algunos nombres que estuvieron charlando con su marido. "Si es varón nos gustaría ponerle Jaime. Meme, su papá y su abuelo se llaman así y mi papá también, sería un buen homenaje", confesó Del Cerro que tiene fecha de parto para la primera quincena de abril.