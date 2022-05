This is us: la historia de amor de Rebecca y Jack Pearson, en una línea de tiempo

This Is Us, la serie de NBC, se ganó un lugar en la audiencia. Ahora que está por terminar, detrás de la historia de este drama hay un gran elenco y una pareja que es clave, con un hilo conductor durante las primeras temporadas. La ficción narra la historia de Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca Pearson (Mandy Moore), que cuenta con una esencial línea de tiempo que unió sus corazones y conquistó muchos otros. Un romance que tiene mucha pasión, amor y también spoilers (para quienes no vieron los últimos capítulos).

Después de los primeros 32 episodios, los seguidores sufrieron el primer golpe al corazón cuando descubrieron que Jack había muerto. Estuvieron durante más de una temporada con teorías sobre las causas y luego, poco a poco, hallaron los indicios de que el fuego estaba involucrado. Ese episodio, Super Bowl Sunday (S02E14), se volvió uno de los más difíciles de la serie y un punto de inflexión que puso triste a más de un seguidor e hizo que dejara de ver el drama, al menos por un tiempo. Ese sentimiento los invadió de nuevo al ver uno de los capítulos finales de la sexta temporada, cuando tuvieron que dejar ir a Rebecca.

La ruptura

La línea de amor entre Jack y Rebecca Pearson inicia con un rompimiento. Cuando el Sr. Malone logró entrar en el subconsciente de Jack, este canceló todo porque le preocupaba no ser suficiente para ella.

Algo inesperado que los une

No obstante, Jack no sospechaba que Rebecca no estaba dispuesta a que sea el final y, después de tener una conversación con su mamá, fue a ver a Jack al taller mecánico y le dio un discurso desde el fondo de su corazón.

La gran boda

La boda de Rebecca y Jack Ron Batzdorff/NBC

El 16 de mayo de 1976, Jack y Rebecca se casaron en una pequeña ceremonia en el Ayuntamiento, así que si su historia fuera en la vida real, habrían cumplido hace poco un aniversario más.

Rebecca se embaraza

Aquí la historia empieza a tomar mayor rumbo, el 20 de enero de 1980. Rebecca y Jack concibieron trillizos mientras celebraban en un baño la victoria de los Steelers en el Super Bowl.

La primera casa

La vida de esta pareja de enamorados estaba a punto de cambiar. Tanto Jack como Rebecca entraron en pánico. Jack se armó de valor para ir a ver a su papá y le pidió dinero para poder pagar una casa para su familia. Él y Rebecca compartieron la primera comida y sus vecinos les regalaron su primera olla.

Nacimientos y despedidas

Era el cumpleaños de Jack, el 31 de agosto de 1980, cuando Rebecca entró en labor; nacieron Kevin y Kate, pero Kyle, el trillizo, no sobrevivió. Ese día, William dejó a Randall en una estación de bomberos y un agente llevó al bebé al hospital, donde Jack le encontró y decidió darle otra vida.

La adopción de Randall

En esta imagen difundida por NBC, de izquierda a derecha, Milo Ventimiglia como Jack, Kaz Womack como Kevin, Isabella Rose Landau como Kate, Ca'Ron Jaden Coleman como Randall y Mandy Moore como Rebecca en una escena de la temporada final de "This Is Us". (Ron Batzdorff/NBC vía AP)

Rebecca todavía afrontaba la pérdida de su bebé, así que al principio no aceptó a Randall. Sin embargo, sí lo llevó a casa. Un año después, los Pearson lo adoptaron oficialmente.

Jack lucha contra el alcoholismo

Aunque la familia era unida, Jack mantenía una lucha por su alcoholismo. Rebecca le insistía que dejara de beber. Luego de un ultimátum, le dio un collar de luna que ella usó de aquí en adelante.

Jack decidió cambiar por Rebecca Ron Batzdorff/NBC

Miedo al cáncer

Una señal alarmó a Rebecca, quien se hizovarias pruebas para saber si tenía cáncer. Mientras esperaba el resultado, Jack le llevó un árbol e inventó toda una historia. Ahí surgió el “árbol de la suerte”, que se convirtió en un recuerdo importante para la familia.

La separación de Jack y Rebbeca

Rebecca decidió regresar a su antigua banda, pero hubo una gira que incluyó a su exnovio, algo que hizo recaer a Jack, quien se subió a su auto y condujo borracho a Cleveland para ver a Rebecca en un concierto. Se pelearon tanto que se terminaron separando.

La reconciliación

No mucho después de que Jack y Rebecca se separaran, ella decidió arreglar las cosas, así que cuando ella le dijo que quería regresar, Jack aceptó que necesitaba ayuda y fue a alcohólicos anónimos.

La muerte de Jack

El funeral de Jack deprimió a sus fanáticos NBC

El 26 de enero de 1998 fue día de llorar, cuando la casa de la familia Pearson se incendió por una olla eléctrica. Jack salvó a su familia, su perro y recuerdos. Después, terminó en el hospital y pareció estar bien. El médico pensó que solo había inhalado humo. Mientras Rebecca estaba en la máquina expendedora, Jack murió de un infarto.

En la noche de su muerte, el médico de Jack corrió de revisar al veterano de Vietnam para salvarle la vida a un niño. Ese joven, Marcus, luego desarrolló medicamentos para el Alzheimer que ayudaron a Rebecca, quien padeció Alzheimer y demencia en sus últimos años.

Rebecca y Jack juntos para la eternidad

This Is Us: todos los detalles del episodio final, y los motivos por los que fue grabado hace 4 años Prensa Star+

En el penúltimo episodio de la serie, Rebecca murió luego de una larga batalla contra el Alzheimer. Después de que todos sus hijos se despidieron, mientras en su subconsciente hacía un viaje en tren, se reencontraba con su primer amor: Jack, con quien vivió una historia que parece no tener final.