En cuestión de días, Hollywood perdió a dos de sus solteros más codiciados: mientras Channing Tatum se comprometió con Zoë Kravitz luego de dos años de amor, trascendió que Milo Ventimiglia pasó por el altar muy lejos del ojo público a principios de año de la mano de su novia, la modelo Jarah Mariano.

Un enorme anillo de compromiso

El protagonista de La ciudad perdida y la actriz que compuso a Gatúbela en The Batman decidieron dar un paso más en su historia de amor y acercarse a la postal del vestido de novia y el chaqué. Según publicó la revista People, la feliz noticia trascendió luego de una fiesta de Halloween el fin de semana, cuando muchos pudieron identificar en la mano de la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet un enorme anillo de brillantes de compromiso.

Zoë Kravitz y Channing Tatum durante un paseo por las calles de Londres en abril del 2022 Splash News/The Grosby Group

Si bien la historia de amor data de 2021, los actores se conocieron mucho tiempo antes. La primera vez que se vieron fue en 2017 en el set de LEGO Batman, la película, donde él le puso su voz a Clark Kent y ella a Gatúbela. Pero en ese momento estaban en sintonías diferentes: Tatum estaba casado con su coprotagonista de Step Up: camino a la fama, Jenna Dewan, con quien tiene una hija, Everly. Zoë estaba de novia con Karl Glusman. Él se divorció en 2019, ella se casó ese mismo año para separarse 18 meses después.

Cuando Kravitz eligió personalmente a principios del 2021 a Tatum para protagonizar Pussy Island, su debut como directora, el camino estaba allanado. Sin llamar mucho la atención pero sin esconderse tampoco, la pareja comenzó a escribir su historia: se dejaron ver de paseo por Nueva York, en la Met Gala o disfrazados para Halloween. La confirmación oficial llegó en el 2022, cuando comenzaron a hablar el uno del otro en distintas entrevistas.

La primera imagen de Zoe Kravitz junto a la hija de Channing Tatum desde que la pareja blanqueó su romance. La foto es de noviembre del 2021 TIDLA-260

“Me hace reír y a los dos nos encanta el arte y hablar sobre arte y explorar por qué hacemos lo que hacemos”, reveló Kravitz en una nota que le ofreció a la revista GQ, donde además definió a su enamorado como “simplemente un ser humano maravilloso”. “ Nos encanta ver una película, analizarla, hablar sobre ella y desafiarnos unos a otros ”, agregó. Tatum, por su lado, no le puso rótulos a la relación cuando habló de su novia con la revista Variety, pero le dedicó una buena cantidad de halagos. “Ella es perfeccionista de la mejor manera posible”.

Secreto revelado

Tan discreto es Milo Ventimiglia con su vida privada que logró mantener en secreto su paso por el altar durante todo el 2023. Según publicó US Weekly, el actor que interpretó a Jack Pearson en la exitosa serie This Is Us se casó con Jarah Mariano en una ceremonia privada a la que acudieron sus familiares y amigos cercanos de la pareja.

Milo Ventimiglia se casó con la modelo Jarah Mariano AFP

Ventimiglia, de 46 años, y Mariano, de 38, fueron vinculados por primera vez el año pasado, pero nunca confirmaron públicamente su relación, publicó la revista. La pareja fue vista en California en los últimos meses luego de que el también actor de Gilmore Girls comprara una casa tipo rancho en Malibú durante el verano de 2022. Si bien Ventimiglia logró mantener su vida amorosa lejos de los flashes, confesó que interpretar a Pearson lo hizo pensar más en su futuro. “No me hace querer tener una familia más de lo que creo que estoy hecho para querer una unidad familiar fuerte”, explicó. “ Sucederá cuando suceda. No salgo a buscarlo. Es simplemente que estoy presente en el espacio de mi vida que cuando se presenta y es correcto, estoy seguro de que funcionará ”, agregó.

Antes de trascender su flamante matrimonio, el actor tuvo varias relaciones que trascendieron y llegaron hasta las tapas de las revistas del corazón. Cuando su carrera comenzaba mantuvo un romance con su coprotagonista Alexis Bledel que se extendió por cuatro años. Incluso, se llegó a decir que estaban comprometidos. Pero la historia no duró: la relación se rompió en julio de 2006. Tiempo después volvió a enamorarse, también en el set: esta vez la mujer elegida por Ventimiglia fue su compañera de elenco de Heroes, Hayden Panettiere. La joven tenía apenas 18 años cuando comenzaron el noviazgo y también se habló de planes de boda. Pese a la diferencia de edad, la relación se extendió de 2007 a 2009.

En 2016, volvió a apostar al amor cuando conoció a Kelly Egarian, la coordinadora de marketing de la marca Stella McCartney. Ellos nunca hablaron al respecto, y la ruptura se confirmó cuando el actor apareció en compañía de otra mujer; nada más ni nada menos que la estrella de Orange Is The New Black, Diane Guerrero. La actriz estadounidense de origen colombiano fue la última mujer famosa con la que este misterioso y hermético galán se mostró públicamente... Al menos hasta hoy.

