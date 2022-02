Benedict Cumberbatch, de la mujer que le rompió el corazón a una inusual y feliz propuesta de matrimonio

No es fácil pronunciar su nombre sin embargo, su rostro es inconfundible. Hijo de actores (sus padres son Timothy Carlton y Wanda Ventham) y con un talento indiscutible, Benedict Cumberbatch es considerado uno de los intérpretes más versátiles de su generación .

Perteneciente a una familia de clase alta, este inglés -que saltó a la fama por su encantadora interpretación de Sherlock Holmes en la serie de la BBC- siempre ha dado que hablar por su trabajo, manteniéndose alejado de los escándalos. Es que, a diferencia de muchos, poco se sabe sobre su vida privada. Si bien tuvo algunos romances con mujeres del medio, lo cierto es que su intimidad siempre ha quedado fuera de los flashes.

Benedict Cumberbatch como Sherlock Holmes en la ficción de BBC

“Es a través de los personajes que interpreto que la gente cree que soy atractivo, es un halago” , comentó el hombre de belleza exótica que siempre tuvo el mismo sueño: formar su propia familia. Algo que consiguió desde 2015 cuando se casó con la actriz y directora teatral Sophie Hunter, con la que tiene tres hijos.

Mal de amores

Nacido el 19 de julio de 1976 en Inglaterra, Benedict Timothy Carlton Cumberbatch pertenece a la alta sociedad londinense. Su bisabuelo fue cónsul británico en Turquía y su abuelo, un oficial de submarino condecorado en las dos guerras mundiales. Sin embargo, este muchachito heredó el talento y la vocación de sus padres (los actores Timothy Carlton y Wanda Ventham) y, tras meditarlo durante un tiempo, decidió seguir sus pasos.

Luego de regresar de un viaje a la India (donde enseñó inglés durante un año), Cumberbatch dio sus primeros pasos en la actuación. Y si bien cuenta con varios éxitos en cine, teatro y televisión, su pasaporte a la fama fue, sin dudas, su protagónico en Sherlock Holmes, donde logró componer a un moderno y encantador detective del siglo XXI para la serie de la BBC. Fue así como el célebre y carismático Sir Arthur Conan Doyle le dio ese lugar tan ansiado en la industria y lo convirtió en un verdadero sex symbol.

Benedict Cumberbatch es uno de los actores más versátiles del momento Archivo

Mientras su exposición en la pantalla crecía de manera meteórica, su vida privada se llenaba de candados. Muy celoso de su intimidad, poco se sabe de sus relaciones personales aunque sí es sabido que Olivia Poulet, la actriz de The thick of It, fue uno de sus grandes amores. Los intérpretes se conocieron en la universidad de Manchester -donde ambos estudiaban Drama- pero se separaron antes de que el actor se hiciera mundialmente conocido. De hecho, todos señalan a Poulet como la mujer que le rompió el corazón, allá por 2011.

Si bien mantuvieron una relación de 10 años -con convivencia incluida en una casa en Hampstead, al norte de Londres- la relación se enfrió cuando Cumberbatch planteó sus ganas de convertirse en padre. “Creo que me gustaría ser padre antes de los 35 años. Me encantaría tener la capacidad de hacer malabares con una carrera y tener un hijo pequeño”, expresaba allá por 2010 públicamente.

Al parecer sus deseos no se correspondían con los de su novia y la ruptura fue inevitable. A principios de 2011, la pareja tomó la decisión de separarse y Poulet nunca más quiso hablar de su ex. “Nos adoramos pero es difícil si cada entrevista es sobre mi ruptura con Benedict”, respondió molesta más de una vez ante la prensa.

Luego de su separación, el intérprete de Doctor Strange en el universo de Marvel intentó disfrutar de su soltería aunque ese estado no le duró demasiado. Tras un breve romance con la diseñadora Anna Jones, el inglés se mostró muy bien acompañado por la modelo y heredera Lydia Hearst, aunque este affaire tampoco prosperó. A los meses, y pese a su fama incipiente, la prensa del corazón lo descubrió junto a la actriz Alice Eve y en una actitud muy cariñosa con la modelo rusa Katia Elizarova allá por 2013. Sin embargo, al aprecer ninguna fue la indicada para concretar su mayor anhelo: el de formar una familia.

Sohpie Hunter, su media naranja

Hicieron falta sólo un par de años para que su sueño se haga realidad. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de las historias románticas de Hollywood (donde el flechazo es a primera vista), en este caso sucedió todo lo contrario. El actor había conocido a Sophie Hunter en 2009 durante el rodaje de Burlesque Fairytales, un thriller ambientado en la década de 1930, pero, por ese entonces, ella no le llamó la atención, ya que sólo tenía ojos para Poulet.

Benedict Cumberbatch y Sophie Hunter se conocieron en 2009 pero recién empezaron una relación cuatro años más tarde Kay Blake - ZUMA Press Wire

Sin embargo, ya sin ningún tipo de compromiso, el actor volvió a cruzarse con la galardonada directora de ópera y teatro cuatro años después ; momento en el que se dieron cuenta de que eran el uno para el otro. Y ahí comenzó la carrera por recuperar el tiempo perdido. Si bien comenzaron a salir en 2013, durante los primeros meses se encargaron de mantener su affaire en secreto. De hecho, no se mostraban juntos públicamente o acudían a los eventos de forma separada como fue la premiere de El Código Enigma, donde Cumberbatch interpretaba al matemático Alan Turing.

La primera foto juntos apareció en junio de 2014 en la final masculina de Roland Garros, sorprendiendo a todos los paparazzi presentes en el lugar. El anuncio de su compromiso, unos meses después, fue tan sorpresivo como su noviazgo. Y la forma en que la pareja lo hizo público más aún. Lejos de lanzar un comunicado o anunciar la buena noticia en las redes sociales, los enamorados lo comunicaron de una manera muy británica y tradicional, a través de un aviso en la sección de clasificados de sociedad del periódico The Times. “Se anuncia el compromiso entre Benedict, hijo de Wanda y Timothy Cumberbatch de Londres, y Sophie, hija de Katherine Hunter de Edimburgo y Charles Hunter de Londres”, rezaba el aviso de la página 57 de aquel 5 de noviembre de 2014.

El estilo conservador también se reflejó en la forma en que el novio le pidió casamiento a su prometida. El actor viajó hasta Edimburgo para hacer formal el pedido ante la madre de Sophie, quién enseguida se enamoró de su yerno.

Tan solo tres meses después de su compromiso, la pareja dio el sí en una íntima ceremonia en la Isla de Wight. Fiel a su estilo romántico, los tortolitos eligieron el Día de San Valentín para sellar su amor frente a sus familiares y amigos más cercanos, entre los cuales se encontraban algunos colegas famosos como Tom Hiddleston, Andrew Scott y Judge Rinder. Como era de esperarse, no se filtró ninguna foto de la gran boda y la prensa tuvo que conformarse con un simple y escueto: “Fue mágico”, que lanzó la publicista del actor.

Hombre de familia

Sentido del humor, inteligencia y capacidad de jugar en equipo eran las cualidades que este londinense buscaba en una mujer y, al parecer, Hunter reunía todo eso y mucho más. Poco después de pasar por el altar, Benedict y Sophie se convirtieron en padres con la llegada de su primer hijo, Christopher. El 3 de marzo de 2017, agrandaron la familia con el nacimiento de Hal Auden y el 11 de enero de 2019, nació su tercer hijo, Finn.

“A muchas personas, especialmente a las mujeres, les dicen: ‘Oh, la paternidad realmente va a afectar tu carrera’, y lo hace, pero creo que para mejor. Sé que estoy en una posición privilegiada en mi carrera, pero creo que todos, incluso si se encuentran en un momento difícil en su vida, obtienen fuerza de sus hijos. Son tu inspiración. Se suma a tu trabajo, nunca te quita”, confesaba Cumberbatch feliz por haber cumplido su sueño por tres.

Con la sensibilidad a flor de piel, el actor también reconoció que la paternidad lo ayudó a apreciar más a sus propios padres. “Solo espero con mis hijos ser la mitad de bueno de lo que ellos fueron conmigo. Tengo su ejemplo a seguir, así que seguramente haré algo bien”, reflexionó allá por 2016 en un claro mensaje de amor para sus progenitores.

Si bien el matrimonio nunca fue asiduo a mostrar su intimidad familiar ni a compartir su felicidad en las redes sociales, desde que se casaron demuestran que no ocultan su amor en público. Ejemplo de ello fue cuando en los premios BAFTA TV de 2019, Cumberbatch le dio un inolvidable beso a su esposa en la alfombra roja y luego, le dedicó unas tiernas palabras mientras agradecía el premio por su actuación en Patrick Melrose.”Tengo que agradecer a otra persona que es muy importante en mi mundo, que es mi esposa, Sophie, y a nuestra familia. Eres mi roca”, lanzó el ganador arrancando varios suspiros en la platea.

Benedict Cumberbatch y Sophie Hunter, súper lookeados en la gala del MET de 2019 AFP

Además de ser la mujer con la que pudo concretar su gran anhelo personal, Hunter se convirtió en un apoyo incondicional para el artista y en su fan número uno. “Ella está orgullosa de mi trabajo, está orgullosa de mí y me ama. Podría ser algo realmente difícil, pero ella lo entiende perfecto”, advertía cada vez que los periodistas le preguntaban si su esposa era celosa.

Comprometido y solidario

Además de ser un artista muy completo, Cumberbatch siempre se ha destacado por su gran compromiso social. De hecho, en 2016 la reina de Inglaterra lo condecoró y lo nombró Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE) por “sus servicios a la actuación y a la filantropía”. A favor de los derechos de la comunidad LGTBQ+, el artista siempre se ha mostrado muy involucrado en que la industria haga realidad la tan mentada igualdad de género. En más de una ocasión, se ha sublevado anunciando que no participará en películas donde su coprotagonista femenina cobre menos que él.

Cumberbatch siempre se mostró comprometido en cuestiones de género Archivo

“Tenemos que hablar sobre el comportamiento de los hombres”, reflexionó en una reciente entrevista. En el marco del estreno de su última película, El poder del perro, el actor mostró su interés por revisar las estructuras patriarcales. “Vemos a menudo esta especie de rebelión (de los hombres de hoy), esta negación, esta especie de posición defensiva infantil de ‘no todos los hombres son malos’. Pero no, tenemos que callar y escuchar”, expresó tajante.

Tras aclarar que el abuso no está lo suficientemente reconocido todavía, el actor incentivó a crear mayor consciencia social al respecto. “No se da el suficiente reconocimiento de las desventajas con las que cuentan las mujeres y, al mismo tiempo, en algún momento -quizá no ahora, pero sí en algún momento- tenemos que hacer quizá lo que también hace la película, que es examinar la razón que hay detrás del comportamiento opresivo”, opinó quien hace años trabaja en pos de la diversidad y la inclusión; hecho que lo llevó a aceptar este último papel, por el que está nominado en los próximos premios Oscar, con gran entusiasmo.